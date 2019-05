Proiecții de film pe acoperișul fostului cinematograf Studio. Clădirea va fi transformată radical FOTO Multa igrasie, locuri in care efectiv ploua, gainaț de pasare și un parchet umflat din cauza umezelii. Aceasta este imaginea dezolanta care poate fi intalnita in cladirea fostului cinematograf Studio, aflat chiar in centrul Timișoarei. Este locul in care, in urma cu zeci de ani, timișorenii veneau pentru se relaxa, urmarind proiecții de film. Cladirea […] Articolul Proiecții de film pe acoperișul fostului cinematograf Studio. Cladirea va fi transformata radical FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

