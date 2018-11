Stiri pe aceeasi tema

- Gradina Botanica a Universitații „Ștefan cel Mare" Suceava se va imbogați de astazi cu 250 de arbori, din diverse specii, care vin in completarea celor plantați anul trecut in cadrul sectorului „Vegetatia Romaniei".Astfel, vineri, incepand cu ora 8.30, in Campusul II al USV ...

- In perioada 1-4 noiembrie se desfașoara la Iași „Zilele Medicinei Nucleare – IAȘI 2018”, un eveniment stiintific menit sa puna in valoare ultimele noutati la nivel mondial in domeniul medicinei nucleare. Organizat de Societatea Romana de Medicina Nucleara si Imagistica Moleculara – SRMNIM, in colaborare…

- Profesorul Marin Burlea, supranumit ”ingerul copiilor”, in varsta de 69 de ani, s-a stins din viața, vineri, la Institutul Regional de Oncologie Iasi, dupa o lupta cu cancerul pulmonar. „Dumnezeu sa te odihneasca, tata! A plecat un medic care a salvat mii de vieți, Prof. Univ. Dr. Marin Burlea! A plecat…

- In aceasta dimineata, prof. dr. Marin Burlea a incetat din viata la Institutul Regional de Oncologie Iasi. Personalitate marcanta a medicinei romanesti, prof.univ.dr. Marin Burlea impresiona prin CV-ul cu grija completat in ani de cariera, dar, mai ales, prin bunatatea si generozitatea de care a dat…

- Sedinta extraordinara la Consiliul Judetean Iasi, pentru aprobarea a trei proiecte de hotarare de interes public: extinderea si dotarea Ambulatoriului de la Institutul Regional de Oncologie, Protocolul de asociere intre Ministerul Sanatatii, CJ, Primarie si Institutia Prefectului pentru realizarea Spitalului…

- In acest an, capitala marcheaza 582 de ani. Maine, la Chișinau, vor avea loc o serie de manifestații dedicate hramului capitalei. Sarbatoarea va incepe cu depunerile de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfant.

- Institutul Regional de Oncologie, impreuna cu Asociatia IRO Iasi si ROCHE Romania, au lansat astazi campania "Previne cancerul". Scopul acesteia este de a informa populatia asupra necesitatii controalelor periodice, care conform medicilor, pot face diferenta intre viata si moarte. Campania se va desfasura…

- Institutul Regional de Oncologie Iasi a primit astazi doua unitati mobile care vor fi utilizate in programul de screening pentru cancerul de col uterin, program care beneficiaza de finantare de 47 milioane de euro din fonduri europene. Achizitia a fost facuta de Ministerul Sanatatii (MS), prin Unitatea…