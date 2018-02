Proiectia unui film despre educatia sexuala, SIDA si homosexuali a fost intrerupta la Bucuresti de un grup de credinciosi scandalizati

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a afirmat, duminica seara, ca i a spus presedintelui Klaus Iohannis, in discutia pe care au avut o la Cotroceni, ca sefa Delegatiei Comisiei Europene la Bucuresti a transmis minciuni comisarilor europeni, iar acest lucru nu poate ramane netaxat, informeaza…

- Un grup de persoane care spun rugaciuni si poarta banere cu mesaje nationaliste si crestine a intrerupt proiectia filmului „120 de batai pe minut“ de la Muzeul Taranului Roman (MTR) din Capitala.

- Poeți romani, studenți și liceeni din București vor participa la o proiecție speciala a filmului Paterson, cea mai recenta producție a regizorului american Jim Jarmusch. Va invitam marți, 6 februarie 2018, de la ora 19:00, la Cinema Elvire Popesco, sa ne bucuram de o producție care reda atmosfera aparte…

- Schimbarile legislative care vizeaza Justitia din Romania si respectarea statului de drept fac obiectul unei dezbateri organizata miercuri, 7 februarie, in Parlamentul European. "Mersul reformei sistemului judiciar din Romania si amenintarea pe care aceasta ar putea-o reprezenta la adresa…

- Bucuresti, 4 feb /Agerpres/ - Comisia Nationala de Prognoza (CNP) a revizuit in crestere la 6,1% proiectia privind avansul Produsului Intern Brut (PIB) in acest an, in varianta de iarna a Prognozei pe termen mediu 2017 - 2021, dupa ce, in toamna, institutia estima o crestere economica de 5,5% pentru…

- In anii ’90, Mihaela Radulescu era doar o fata simpla din Piatra Neamt care venise la Bucuresti cu valul, imediat dupa Revolutie. Pe atunci visa doar sa fie celebra si cu ambitie a reusit sa avanseze rapid in cariera. Cel care a avut grija sa-i presare drumul cu succese Mihaelei este unul dintre barbatii…

- Actorul Florin Piersic implineste, sambata, 82 de ani si va fi sarbatorit de prieteni si familie, la Bucuresti. „Maestrul” iubeste si este iubit deopotriva de public si crede ca i-a fost ursit „dragul de viata si bucuria de a trai”, transmite Mediafax. Florin Piersic nu poate ramane o clipa departe…

- Un incendiu a izbucnit luni seara la un transformator de la CET SUD din Capitala, au declarat oficiali ai ISU Bucuresti. Acestia au subliniat ca nu sunt persoane ranite si ca a fost intrerupta alimentarea cu energie electrica.

- Pasionații de sporturi montane și de alpinism, precum și publicul larg, sunt invitați maine, sa participe la o proiecție de film inedita. Astfel, de la ora 19.30, in sala Aula Magna a UVT, are loc proiecția filmului “Everest 2017”, in care este prezentata ultima expediție in premiera naționala a alpinistului…

- Regizorul roman Corneliu Porumboiu, fiul cunoscutului arbitru și om de afaceri Adrian Porumboiu, va participa și anul acesta la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, la secțiunea Forum, acolo unde cel mai recent documentar al sau, „Fotbal Infinit” a fost selecționat de organizatori. Este a…

- Ambasada Romaniei la Budapesta a fost vandalizata, duminica, dupa ce mai multi membrii din Miscarea „Celor 64 de Comitate” au acoperit emblema ambasadei cu steagul secuiesc. MAE a sustinut, luni, ca sunt inacceptabile si de condamnat incidentele care au ca scop defaimarea simbolurilor nationale si a…

- CSA Steaua s-a reunit azi. Echipa va merge in cantonament la Forban. Formația din Liga 4 care se vrea continuatoarea campioanei Europei din 1986 și-a reluat pregatirile pentru sezonul de primavara. CSA Steaua s-a reunit azi in Ghencea, dar in perioada 22 ianuarie – 4 februarie, formația armatei va merge…

- Salvamontistii din Busteni au intrerupt, sambata seara, dupa cinci ore de cautari, actiunea de recuperare a turistului surprins de o avalansa pe Valea Costilei din Masivul Bucegi. Tanarul prins sub avasansa este din Bucuresti, are 30 de ani, iar salvatorii spun ca este imposibil ca el sa fi supravietuit.…

- Institutul Cultural Roman de la Varsovia marcheaza Ziua Culturii Nationale in Polonia prin doua evenimente adresate publicului polonez: prezentarea filmului Muzeul de la Sosea, in data de 17 ianuarie, si o expozitie de fotografie in aer liber, dedicata marelui compozitor roman, George Enescu. Documentarul…

- Sarbatoarea Botezului Domnului sau Boboteaza a strans mii de credinciosi la Catedrala Patriarhala din Bucuresti, care au asteptat ore in sir sa isi umple sticlele cu apa sfintita, slujba fiind oficiata de Patriarhul Daniel.

- Galați: Peste 8.000 de credinciosi au asistat la slubja de Boboteaza Foto: Maria Mandita. Peste 8.000 de credinciosi au asistat la slubja de Boboteaza oficiata ca în fiecare an, de arhiepiscopul Dunarii de Jos, Casian, pe Faleza superioara a Dunarii din Galati, la poalele Bisericii Precista.…

- Platforma Netflix pregateste continuarea lungmetrajului fantasy „Bright”, cu Will Smith si Joel Edgerton in distributie, regizat de David Ayer.Citeste si: Cate Blanchett va prezida juriul Festivalului de la Cannes in 2018 Actiunea filmului „Bright” are loc intr-un Los Angeles fictiv,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea privind aprobarea OUG nr. 55/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, care plafoneaza indemnizația la maximum 8.500 de lei. Prin actul normativ se stabileste un plafon…

- Cinci persoane, trei adulti si doi copii, au fost transportati d eurgenta la Bucuresti, la sfirsitul saptamanii trecute, dupa ce au suferit arsuri in urma unei deflagratii produse in bucataria unei locuinte din localitatea Dorobantu.

- Adrien Brody, actorul american laureat cu premiul Oscar, a venit in Romania pentru prima data pentru a asista la proiecția noului sau film, „Bullet Head. Capcana mortala“, in care joaca și Alexandra Dinu, de altfel singura prezența feminina din film. Proiecția „Bullet Head. Capcana mortala“ a avut…

- "Din cauza unei coliziuni intre doua autoturisme, circulatia pe sensul catre Ploiesti al DN1 Bucuresti – Ploiesti este intrerupta la km 21+500 de metri, la intrarea in localitatea ilfoveana Saftica. O persoana a fost ranita", anunta Centrul Infotrafic.

- Uniunea Autorilor si Realizatorilor de Film din Romania deplange moartea regizorului si scenaristului Alecu Croitoru, membru de onoare al UARF, subliniind ca acesta a fost si va ramane unul dintre cei mai reprezentativi cineasti ai cinematografiei romanesti. Potrivit UARF, Alecu Croitoru,…

- In prima jumatate a zilei de astazi a avut loc lansarea celei de-a doua parți a documentarului „Istoria Moldovei”, noteaza NOI.md. Evenimentul a avut loc intr-un cinematograf din capitala. In cadrul documentarului au fost expuse evenimente din perioada de la intemeierea Tarii Moldovei, pina la Acordul…

- Compania Metrici ofera cu titlu gratuit camere video IP și soluții software de gestionare și fluidizare a traficului bucureștean.Inițiativa de responsabilitate sociala a companiei vine ca urmare a creșterii timpilor de staționat in trafic, problema provocata de explozia numarului de autoturisme inmatriculate…

- Intrebat de HotNews, intr-o conferinta de presa, la Bruxelles, despre pozitia ingrijorarile Departamentului de Stat al SUA privind procesul de modificare a legilor justitiei din Romania, Muresan si-a exprimat sustinerea pentru pozitia diplomatiei americane. "Pozitia Departamentului de Stat…

- Ultima apariție a Stelei Popescu in public inainte sa moara, a avut loc in cadrul uni eveniment organizat zilele trecute in Capitala, Gala Femeilor de Succes. Actrița Stela Popescu a murit la varsta de 81 de ani. Vestea a cazut ca un traznet pentru cei care au iubit-o și au apreciat-o, mai ales ca…

- HipTrip Travel Film Festival 2017 va aduce la București, in perioada 23 - 26 noiembrie, 15 filme, dintre care 13 in premiera naționala, doua propuneri la Premiile Oscar, cinci documentare și o docu-ficțiune, doua filme romanești și 17 țari implicate in realizarea lor, informeaza un comunicat al organizatorilor,…

- Cine este Nahuel Perez Biscayart? Intrebarea era pe buzele tuturor la sfarșitul proiecției filmului "120 battements par minute" (prescurtat BMP) la Cannes, pe 20 mai, scria Le Monde, intr-un portret dedicat actorului de 31 de ani. Nativ din Buenos Aires, el il interpreteaza pe Sean, personajul principal…

- Mircea Ursache, vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), a spus ca in prezent Autoritatea are doua solicitari de aprobari de prospecte pentru listare la bursa de valori Bucuresti si ca este posibil ca o oferta de listare sa se desfasoare chiar anul acesta. “Deja avem doua solicitari…

- Potrivit Romania TV, minerul este Alin Baran, șeful de schimb al ortacilo. Dupa explozie, el fusese transportat la un spital din București. Minerul avea arsuri pe corp și la nivelul cailor respiratorii. Minerul a decedat in cursul acestei dimineți. In urma exploziei de la Mina Uricani, din…