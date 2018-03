Stiri pe aceeasi tema

- Manifestatie uriasa la Chisinau. Sunt asteptati sa se adune în Piața Marii Adunarii Naționale peste 100.000 de oameni. Este o manifestație pentru Unirea României cu Republica Moldova.

- In perioada 26 martie - 6 aprilie 2018, in municipiul Chisinau se va desfasura prima etapa a testarii tehnice a autovehiculelor autorizate pentru transportul de calatori pe rutele municipale.

- Fostul presedinte al Romaniei Traian Basescu si liderul PNL, Ludovic Orban, sunt in lista policitienilor romani care si-au confirmat prezenta la Marea Adunare Centenara de la Chisinau de duminica, 25 martie.

- Ministerul bulgar al Apararii va prezenta luna viitoare in guvern propunerea de achizitie de avioane de vanatoare si transportoare blindate, a declarat vineri ministrul de resort, Krasimir Karakaceanov, informeaza Novinite, scrie agerpres.ro.

- Ambasadorul Republicii Moldova in Federația Rusa, Andrei Neguta, ar putea reveni la Moscova, dupa ce in luna decembrie, Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, a luat decizia de al chemat la Chisinau, pentru o perioada nedeterminata, scrie kommersant.ru. {{260931}}Publicația rusa scrie…

- Momente cumplite pentru Ramona Gabor, prietena buna cu actrița Anastasia Cecati, care a fost ucisa de soțul ei, luni (19 februarie), in apartamentul lor din Chișinau. Dupa ce a comis oribila crima, barbatul s-a aruncat de la etajul 7 al cladirii in care locuia și a murit pe loc. Vestea a cazut ca un…

- Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul organizeaza, pe data de 23 februarie, incepand cu ora 11.00, Conferinta omagiala „Bogdan Petriceicu Hasdeu: Patrie, Onoare, Stiinta”. Evenimentul va marca cei 180 de ani de la nasterea lui Bogdan Petriceicu Hasdeu - academician, enciclopedist, jurist,…

- Astazi actorul de teatru și cinema Valeriu Cazacu aniverseaza 70 de ani de la naștere. Valeriu Cazacu s-a nascut la 18 februarie 1948 in satul Mateuti, raionul Rezina, Republica Moldova. A absolvit Institutul de Arte din Chișinau „G. Muzicescu” in anul 1971. A fost angajat la Teatrul muzical-dramatic…

- Dorin Chirtoaca a anunțat, vineri, ca renunța la funcția de primar general al municipiului Chișinau din Republica Moldova. Gestul lui, anunțat in cadrul unei conferințe de presa, este unul disperat, realizat in semn de protest. Politicianul cere organizarea de alegeri anticipate, conform presei locale.

- Prima întâlnire în formatul „1+1" între reprezentanții politici din partea Republicii Moldova și Transnistriei, Cristina Lesnic și Vitali Ignatiev, a avut loc la Chișinau pe 15 februarie. În cadrul întâlnirii, reprezentanții…

- – despre esenta cazului ” Kovesi “, dincolo de timpenia #rezist – Am cititi recent opinia unui idiot cu ecuson de jurnalist, istoric si nationalist ardelean ( in misie la Chisinau ), care zicea cam asa : nu conteaza ca DNA incalca legea, principalul e sa-i lege pe corupti. Aceasta cretinie progresista,…

- Procesul de reconstrucție a sediului Salii cu Orga din Chișinau a inceput in 2015, gratie grantului de un milion de euro acordat de catre Guvernul Romaniei. In perioada anilor 2015-2016 s-au efectuat lucrari care s-au axat pe demisol, fundații, fațade și acoperiș., scrie zugo.md

- UPS (NYSE:UPS) a comandat 14 aeronave cargo Boeing 747-8 și patru noi avioane Boeing 767, cu scopul de a-și mari capacitatea de transport datorita creșterii cererii de servicii aeriene. Noile aeronave vor completa flota existenta și nici o aeronava nu va fi înlocuita. Aeronavele vor…

- Doi prieteni, vecini si cumetri, conduc sectia de urmarire penala a Inspectoratului de politie al sectorului Ciocana din Chisinau. In cadrul instituției, Viorel Vrajitor este sef, iar Petru Bistritchi este adjunctul acestuia. Din salariile de bugetari, ambii au reusit, in scurt timp, sa-si construiasca…

- O inspecție instituita de catre primarul general interimar al municipiului Chișinau, Silvia Radu, și reprezentanții unor intreprinderi municipale au scos la iveala mai multe nereguli, noteaza NOI.md. Potrivit primariței, un control realizat simbata in sectorul Rișcani al capitalei, la mai mulți agenți…

- Prim-ministrul Pavel Filip s-a intalnit astazi cu reprezentantii Misiunii Directoratului General ”ECFIN” din cadrul Comisiei Europene, aflati la Chisinau pentru evaluarea indeplinirii celor zece conditionalitati pentru debursarea primei transe a asistentei macrofinanciare din

- Documentul mentioneaza "practicile negative manifestate de propaganda rusa", dar si faptul ca presiunile Rusiei se manifesta si prin "hartuirea oficialilor politici si institutionali din Moldova, prin abuzuri comise de institutii de la Moscova". In declaratie mai sunt constatate si ingerintele…

- Echipajele mobile dotate cu dispozitive pentru masurarea vitezei de deplasare de tip,,RADAR”, astazi vor activa pe: M 1: Leușeni – Chișinau, 56 – 74; R 1: Chișinau – Ungheni, km:40 –128; R-16, R-17, R-42 – localitațile mun. Ungheni; R 30: Anenii Noi - Caușeni, km 22 – 54; R 6: Chișinau – Orhei, km 13…

- Un protest inedit a avut loc in fața Ministerului Finanțelor: manifestanții au facut avioane din hartia celebrei Declarații 600 și le-au lansat catre instituție. Sloganul lor e la fel de creativ - Sa facem Declarația 600 sa zboare!

- Am asistat zilele trecute la festivitatea consacrata lansarii Anului Stefan cel Mare si Sfant de la Chisinau, initiat de presedintele putinist Dodon, care mi-a adus aminte de tot felul de serbari ale unor regimuri de trista amintire. Priveam masa de participanti, inclusiv de pe scena si ma intrebam…

- Crearea unui batalion mixt moldo-românesc este demult așteptata. Republica Moldova se afla într-o zona seismica deosebita și practica internaționala demonstreaza ca anume în cazuri excepționale vecinii își acorda sprijin. Declarația a fost facuta de catre Ghenadie Cosovan,…

- Cel mai tânar moldovean care a apelat la Linia Verde pentru Prevenirea Suicidului ar fi avut 10 ani, iar cel mai în vârsta - 63 de ani Acum sase ani, Asociația Obșteasca Altruism din Chisinau a lansat proiectul „Linia Verde pentru Prevenirea Suicidului”. Serviciul…

- Soferul unui microbuz de ruta din municipiul Chisinau, in varsta de 37 de ani, a murit vineri seara, 2 februarie, in urma unui accident rutier produs in apropierea satului Razeni, raionul Ialoveni.

- Comisia Electorala Centrala a marcat astazi Ziua Internationala a Alegerilor, informeaza Noi.md. Cu acest prilej CEC organizeaza pe parcursul citorva zile mai multe activitați. Saptamina viitoare vor fi organizate lecții publice in universitațile din mun. Chișinau, un club de presa și a un offline cu…

- Pe strada Independenței, in apropierea blocului de locuit 10/1, este un drum pe care zilnic trec mulți oameni, preponderent elevi. Chiar deasupra drumului, pe parcursul citorva luni (cel mai probabil, dupa ninsorile abundente din aprilie 2017) sta atirnata o creanga destul de mare pe care nimeni nu…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca in comun cu Agenția pentru Ocuparea Forței de Munca a municipiului Chișinau organizeaza Targul locurilor de munca in cadrul celei de-a XVII-a ediții a Expoziției naționale „Fabricat in Moldova".

- Cilindrul mecanismului de ridicare a remorcii unui camion cu încarcatura de hrana pentru pui a exploadat în noaptea de 26 ianuarie, în jurul orei 23:40, în satul Magdacești, raionul Criuleni. În urma incidentului, un tânar de 17 ani a decedat pe loc, iar altul…

- Ministrul Economiei, Chiril Gaburici, a discutat joi, 25 ianuarie, cu ambasadorul Chinei la Chisinau, Zhang Yinghong, despre negocierile bilaterale pe marginea Acordului de Comert Liber intre Republica Moldova si China. Prima runda de negocieri pe marginea Acordului de Comert Liber este preconizata…

- Deputatii Dumei de Stat a Rusiei au solicitat postului public de televiziune ChannelOne (Первый канал) sa rezilieze contractul cu PrimeTV (Moldova), postul de televiziune ce retransmite ChannelOne, si care apartine liderului PDM, Vlad Plahotniuc. Reactia parlamentarilor rusi vine ca urmare a adoptarii…

- O însoțitoare de zbor a descoperit motivul pentru care nu ar recomada oamenilor care calatoresc cu avionul sa bea cafea în timpul zborului. „Nu beți cafea în avioane! Este aceeași apa care trece prin sistemul de baie. Recent am avut un test pentru E.coli în…

- Moldova, Ucraina sau Georgia, țari care se afla între NATO și Rusia, trebuie ajutate sa ramâna independente. Este mesajul transmis de Jamie Shea, adjunct al asistentului secretarului-general NATO pentru provocari de securitate emergente, într-un interviu acordat în exclusivitate…

- Capul de afis al turneului de arte martiale mixte de la Chisinau, "Eagles Fighting Championship", va fi duelul dintre moldoveanul Alexandru Romanov si uzbekul Alexander Stoliarov.Cei doi vor lupta pe 10 februarie pentru centura de campion interimar al categoriei grea.

- Cladirea Președinției Republicii Moldova va fi reparata de o companie de construcții din Ankara, este vorba de firma „Sonbay". Aceasta a fost desemnata in urma unei licitații organizate de Agenția Turca de Coordonare și Cooperare (TIKA), scrie Moldpres, cu referire la Ambasada Republicii Turcia la Chisinau.

- Maxim Levedinschi, consilierul pe probleme juridice si relatii institutionale al presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, a sesizat Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) in legatura cu faptul ca, in raionul Ialoveni - 10-12 km de Chisinau - printr-o dispozitie a liderilor locali anul 2018…

- Numarul de utilaje necesare pentru deszapezire in capitala va fi marit. Despre aceasta a anunțat primarul general interimar, Silvia Radu, care a dispus ca pretorii de sector sa-i contacteze și pe agenții economici externi pentru intervenție, noteaza NOI.md. Totodata, Silvia Radu a transmis o telefonograma…

- Jurnalista rusa a fost intoarsa ieri seara pe aeroportul Chișinau. Informția a fost confirmata pentru UNIMEDIA de serviciul de presa al Poliției de Frontiera. Potrivit presei, ar fi vorba de Irada Zeinalova, prezentatoare la postul NTV.

- Doar in aceasta dimineața au fost internați 142 de copii cu infecții respiratorii acute. Aceste date au fost prezentate de Mihai Moldovanu, seful Directiei sanatate a Primariei Chișinau, in cadrul ședinței din aceasta dimneața a serviciilor Primariei, noteaza NOI.md. Totodata, acesta a precizat ca doar…

- Cristian Dolofan este unul dintre cei mai iscusiti oameni de afaceri din Arges. La numai 29 de ani ai sai acesta conduce destinele companiei de transporturi marfa Dolo Trans Olimp, una dintre cele mai importante din judetul nostru si nu numai. Succesul firmei pe care o conduce Cristian Dolofan este…

- Cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2018, este in marime de 6.150 de lei. O hotarare in acest sens a fost aprobata joi, 11 ianuarie, de Guvernul de la Chisinau, transmite IPN.

- Un accident grav a avut loc aseara pe bulevardul Decebal intersecție cu strada Zelinski din capitala. Un tanar in varsta de 21 de ani a decedat dupa ce mașina in care se afla s-a ciocnit violent cu un alt automobil.

- Ctitorie a domnitorului român Ștefan cel Mare, Manastirea Putna din județul Suceava, România, a fost locul unei ceremonii impresionante în prima zi a anului 2018. Tineri ai Asociatiei Studentilor Crestini Ortodocsi România (ASCOR), care au participat la o tabara de iarna,…

- Aproximativ 160 de persoane au fost evacuate dintr-un avion de pasageri in urma ciocnirii cu o alta aeronava la aeroportul din Toronto. Exista informatii, neconfirmate deocamdata, ca exista pasageri care sunt raniti in urma incidentului....

- CHIȘINAU, 4 ian — Sputnik. Acum câteva zile, o femeie a scris pe o rețea de socializare, sub protecția anonimatului, despre chinurile groaznice prin care ar fi trecut atunci când a fost nevoita sa nasca prematur la Institutul Mamei și Copilului. Potrivit femeii, medicii…

- Aproximativ 28 de mii de proprietari de locuinte din Chisinau au cerut in acest sezon compensatii pentru caldura. Potrivit Primariei Capitalei, noua din zece cereri au fost doar reconfirmate, iar in trei mii de cazuri au fost depuse dosare noi.

- Politicienii de la Chisinau au dus o lupta politica in 2017 nu doar in Parlament sau in strada, dar si pe Facebook. Desi presedintele Igor Dodon conduce detasat in sondaje la capitolul increderii cetatenilor, pe Facebook, seful statului se afla pe locul doi, in spatele liderului PAS, Maia Sandu.

- In timp ce zeci de muncitori și carabinieri din Chișinau au venit sa curațe de gunoi orașul Balți,adeptii primarului fugar, Renato Usatii, condusi prin skype de acesta, se aduna la chefuri prin baruri.

- Blue Air, cea mai mare companie aeriana romaneasca, preconizeaza o crestere a cifrei de afaceri si a numarului de pasageri cu 10% anul viitor, de la 400 milioane euro si 5 milioane pasageri in acest an, potrivit News.ro.

- Locuitorii din Republica Moldova au putut observa pe cer in aceasta noapte un fenomen uimitor și inexplicabil. O forma fizica ciudata și mișcatoare a aparut in plina benza, care semana foarte mult cu un OZN.