Noile reglementari adoptate de autoritatile romane in domeniul energiei risca sa submineze planurile companiilor de a dezvolta mari zacaminte de gaze din Marea Neagra, punand in pericol venituri de miliarde de dolari si anuland sansele de a contesta pozitia grupului rus Gazprom in regiune, transmite Reuters.



Mai multi oficiali din industria petroliera au avertizat ca aceste modificari, care includ un plafon pentru gazele naturale vandute de producatorii locali pana in 2022 si o taxa de 2% pe cifra de afaceri a companiilor energetice, exceptand termocentralele detinute de stat, ar…