Proiectele lui TUDOREL TOADER, străine de VIORICA DĂNCILĂ Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca nu a vazut textul niciunui proiect de ordonanța anunțat de ministrul Justiției Tudorel Toader. „Nu am vazut textul ordonanței, cand o sa-l vad vom decide”, a spus Dancila. Declarația vine dupa ce Tudorel Toader a afirmat saptamna trecuta, ca a transmis mai departe proiectele de OUG privind modificarea Codului penal și transpunerea directivei privind confiscarea extinsa, oportunitatea adoptarii fiind una politica. Cat privește criticile din PSD la adresa lui Toader, Dancila a spus „e dreptul fiecarui coleg sa iși spuna punctul de vedere. Așa este… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

