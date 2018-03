Stiri pe aceeasi tema

- "Pe tot parcursul colaborarii noastre, dincolo de oferirea terenului, va stam la dispozitie cu sprijin si pentru obtinerea tuturor avizelor necesare, si pentru campaniile de informare si mediatizare, pentru a putea sa strangeti cat mai multi bani. Si noi, de asemenea, si ca institutie, si ca persoane…

- Avand in vedere avertizarile meteorologilor, care au anuntat cod portocaliu de vreme deosebit de rece, ninsoare abundenta, intensificari ale vantului si polei, primarul general Gabriela Firea a solicitat operatorilor de deszapezire din Capitala sa aiba toate echipajele si utilajele pregatite, in…

- GRADINITE SI CRESE INCHISE BUCURESTI. "Primarul general Gabriela Firea a analizat in aceasta dupa-amiaza, impreuna cu prefectul Capitalei, Adrian Petcu, cu reprezentantii ANM Bucuresti-Ilfov si inspectorul general al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, Ionel Florian Lixandru. Ultimele…

- Primarul general Gabriela Firea a decis ca vineri, 23 martie, gradinitele, scolile si liceele din Capitala sa fie inchise, avand in vedere ninsorile si intensificarea vantului, a informat PMB printr-un comunicat.

- In contextul vremii extreme din aceasta perioada, surse DC News au spus ca in Primaria Capitalei s-a discutat daca primarul general, Gabriela Firea, ar trebui sa anunțe sau nu suspendarea cursurilor in Capitala. In cele din urma, nu s-a luat decizia suspendarii cursurilor in București așa cum…

- "Avand in vedere fenomenele meteo inregistrate in Capitala și avertizarile emise de meteorologi, Primarul General, Gabriela Firea, a convocat un comandament astazi la ora 15:00, la sediul PMB", potrivit unui anunț transmis de Primaria Capitalei. Ploaia inghetata, un fenomen mai putin obisnuit,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a convocat un comandament de iarna la Primaria Capitalei, de la ora 15:00, urmare a fenomenelor meteorologice inregistrate inca de duminica in București. „Avand in vedere fenomenele meteo inregistrate in Capitala și avertizarile emise de meteorologi, Primarul General,…

- 20 de mii de carți vor fi donate Primariei din Chisinau de Biblioteca Municipala din București. Anunțul a fost facut de primarul general, Gabriela Firea, in timpul vizitei in Republica Moldova, la invitația omologului sau de peste Prut.

- Autoritațile de la Chișinau și București au inițiat implementarea proiectelor privind renovarea mai multor instituții publice de la Chișinau. Anunțul a fost facut astazi la Chișinau de catre primarul general interimar al municipiului, Silvia Radu, și primarul general al mun. București, Gabriela Firea,…

- Gabriela Firea, primarul Capitalei, a precizat joi ca vremea va fi vineri și mai geroasa in București, precizand ca exista probleme cu sistemul de termoficare in doua sectoare: 2 si 6. Gabriela Firea, Primarul general al Capitalei a anuntat ca vineri vremea va fi si mai geroasa in Bucuresti, care se…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, s-a întâlnit miercuri, la sediul municipalitatii, cu o delegatie a grupului China Power, aflata în Bucuresti pentru a identifica oportunitati de implicare în proiecte de anvergura, a

- Primarul Capitalei a declarat, miercuri, ca, in premiera, in Bucuresti, vor functiona 12 utilaje de topit zapada. Edilul a precizat ca la numarul destinat parintilor care au nevoie de ajutor cat copiii nu merg la scoala au sunat persoane care voiau sa verifice daca functioneaza acest serviciu.…

- „Pentru parinții care nu gasesc in aceasta perioada o soluție in familie, o bunica, o matușa, o sora, un prieten, un vecin sau altcineva, cu ajutorul primriilor de sector și cu direcțiile de asistența sociala, vom ajuta aceste cazuri, pe care le consideram izolate. Eu in general cred ca fiecare famlie…

- Scolile, gradinitele si liceele din sistemul de stat vor fi inchise toata saptamana, din cauza vremii nefavorabile, a anuntat, marti, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, in cadrul Comandamentului de iarna. Conform prognozei speciale pentru Bucuresti emise de Administratia Nationala de Meteorologie,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, marti, la comandamentul de iarna, ca scolile si gradinitele din Bucuresti, care apartin de sistemul de stat, vor fi inchise toata saptamana, din cauza viscolului si a gerului. -continua-

- Primarul Capitalei a anuntat, in urma cu doar cateva clipe, ca scolile din Bucuresti raman inchise toata saptamana, pe fondul avertizarilor meteo. Gabriela Firea a precizat, inainte de a transmite ce s-a hotarat in privinta suspendarii cursurilor in Capitala, in afara zilelor de luni si marti, ca s-a…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca circulatia rutiera pe sensul catre Capitala al autostrazii A2 Constanta - Bucuresti este oprita la km 193,...

- Dupa ce ANM a emis un cod portocaliu de ger pentru Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea, edilul capitalei, Gabriela Firea, a decis suspendarea cursurilor in zilele de luni și marți, in toate gradinițele și școlile din București. Conform edilului, situația nu este grava, dar e…

- USR Bucuresti susține ca Gabriela Firea a decis inchiderea școlilor din Capitala cand este in vigoare cod portocaliu de viscol pentru a evita „proportiile dezastrului” din trafic. „Spunem noi ceea ce Gabriela Firea nu vrea sa recunoasca. Se inchid scolile nu de grija copiilor, ci din cauza traficului.…

- Școlile din București vor fi inchise luni și marți, ca urmare a avertizarilor de vreme rea emise pentru urmatoarea perioada a lunii. Masura a fost decisa in cadrul Comandamentului de iarna convocat astazi de primarul general, Gabriela Firea și ar putea fi extinsa și la alte județe, avand in vedere…

- SCOLI ÎNCHISE. Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat la sedinta Comandamentul de iarna ca luni si marti nu se vor tine cursuri în scolile din Capitala, din cauza conditiilor meteo severe.

- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna pentru duminica, la ora 12,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Gabriela Firea a anunțat ca școlile vor fi inchise luni și marți, in Capitala. Știre in curs de actualizare.…

- Școlile din Capitala vor fi inchise luni și marți. Anunțul a fost facut, duminica, de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, dupa anunțul facut de meteorologi, potrivit carora, Bucureștiul se va afla, de luni dimineața pana marți dimineața, sub avertizare Cod portocaliu de viscol. Vom reveni…

- ♦ Judetele Brasov, Sibiu si Cluj ocupa pozitii de top, cu jumatate de milion de straini cazati ♦ La coada sunt Vrancea, Giurgiu si Teleorman, cu sub 5.000 de straini in total. Capitala a atras anul trecut 1,2 milioane de vizitatori straini, respectiv aproape 45% din numarul…

- Proteste dupa anuntul ministrului justitiei Foto: Arhiva La aceasta ora sunt proteste în Bucuresti si în mai multe orase din tara dupa ce ministrul JUstitiei a decis sa îi propuna presedintelui revocarea sefei DNA. Aproximativ o mie de oameni sunt în mijlocul…

- 12.000 de pagini cu inscisuri si informatii. Atat se spune in comunicatul Primariei Generale a Capitalei ca ar fi fost studiate in amanunt, pe parcursul a 61 de zile, de catre experti si evaluatori ai ofertelor, inainte ca licitatia de achizitie pentru Bucuresti a celor 400 de autobuze Euro 6 sa fie…

- Primarul general al municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, va efectua o vizita oficiala, in martie, la Chisinau. Vizita este programata pentru data de 6 martie. Anuntul a fost facut de primarul general interimar al municipiului Chisinau, Silvia Radu, in cadrul emisiunii „Important” de la TVC 21, transmite…

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat, marti, in cadrul unui eveniment la care participa si ambasadorul israelian la Bucuresti, ca anul acesta, Cartierul evreiesc din Bucuresti va intra intr-o etapa de refacere „din radacini”.

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, și primarul Capitalei, Gabriela Firea, s-au intalnit joi, la sediul municipalitatii. Edilul-șef a anunțat, pe Facebook, ca a discutat cu diplomatul american despre proiectele care vor fi implementate anul acesta in Bucuresti, respectiv construirea unor spitale…

- Primarul General, Gabriela Firea, a prezentat ambasadorului SUA in Romania, Hans Klemm, principalele investitii care vor fi facute anul acesta in Capitala: constructia de spitale noi si modernizarea celor existente, reabilitarea cladirilor cu risc seismic si implementarea unei strategii Smart City pentru…

- Primarul Capitalei si-a inceput ziua de miercuri cu o oprire – neanuntata, din cate a precizat Gabriela Firea insasi – la Spitalul Clinic de Chirurgie oro-maxilo-faciala “Dan Theodorescu”. Firea a si explicat, pe o retea de socializare, de ce anume a ales sa faca acest drum la unitatea medicala de pe…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a discutat cu managerii spitalelor din subordinea ASSMB si a anuntat ca anul aceasta va aloca 111 milioane de euro pentru sanatate, precizand ca vor fi achizitionate 300 de de locuinte de serviciu pentru personalul medical. "Doresc sa va asigur…

- Primaria Capitalei dezbate noul proiect de regulament de taxi care limiteaza utilizarea aplicațiilor de e-hailing. Astfel instituie pentru clienți obligativitatea utilizarii exclusive a dispeceratelor, prin comenzi telefonice sau aplicații online care apartin respectivului dispecerat. Cu…

- Peste o mie de persoane s-au adunat miercuri, in Piata Victoriei din Capitala, in cadrul unui protest numit "Hora Unirii Noastre pentru o justitie independenta neaservita politic, impotriva politicienilor penali si corupti". Manifestantii au avut tobe, vuvuzele, pancarte si drapele tricolore si au scandat…

- „In anul Centenarului Marii Uniri, la 159 de ani de la Mica Unire (Unirea Principatelor Romane), mergem cu mic, cu mare, in Piata Victoriei din Bucuresti pentru a transmite un mesaj clar clasei politice: Uniti toti, scapam tara de hoti! Romania trebuie sa fie condusa de politicieni integri si competenti,…

- Șerban Huidu reapare alaturi de Cronica Carcotașilor in FM-ul bucureștean. Anunțul a fost facut chiar la un post de radio. Dupa o pauza de 4 ani, Șerban Huidu revine cu emisiunea Cronica Carcotașilor in grila de programe a unui post de radio din Capitala, potrivit paginademedia.ro. Matinalul cu Huidu reluat…

- Peter Eckstein-Kovacs, membru UDMR, organizeaza o deplasare cu autocarul de la Cluj-Napoca pentru mitingul care va avea loc sambata in Capitala, el facand acest anunt pe Facebook - "Haideti cu noi pe 20 ianuarie la Bucuresti, la miting". Fostul senator spune ca este apelul unui cetatean care crede…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunta ca firmele de salubrizare au fost sanctionate cu amenzi de 30.000 lei pentru ca nu au aplicat preventiv material antiderapant pe arterele din Bucuresti.

- Citeste si: ZF Index imobiliar. Preturile apartamentelor vechi cu 3 camere se apropie de cele din 2009 dupa ce au ajuns in decembrie aproape de 90.000 de euro Index imobiliar ZF. Cartierul din Bucuresti unde preturile apartamentelor au crescut cu 7.000 de euro de la o luna la alta Apartamentele…

- ♦ Peste 11 milioane de turisti au sosit anul trecut in unitatile de pe plan local, cu mai bine de 10% in plus fata de anul precedent ♦ Aproape un sfert, adica 2,6 milioane, dintre acestia sunt straini ♦ Doar in opt judete (inclusiv municipiul Bucuresti) mai bine de un sfert din totalul…

- Citeste si: Un salariu pe zi in Romania. Cat castiga un head of marketing De ce trebuie sa se fereasca angajatorii: Sunt situatii in care angajatii noi vin pe salarii cu 20-30% mai mari fata de ceilalti. Riscul este ca cei din urma sa devina toxici ♦ Angajatii din Bucuresti, din Cluj sau din Timisoara…

- Daca ai intalnit un taximetrist care refuza cursa sau aplica un alt tarif decat cel de pe aparat ori are un comportament neadecvat, poți suna la tel verde 0800.800.868. Acest numar de telefon este pus la dispoziția cetațenilor de catre Primaria Capitalei. Cetațenii care circula cu taxiul prin Capitala…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, miercuri, ca in perioada imediat urmatoare va implementa noi masuri pentru fluidizarea traficului din București. Astfel, municipalitatea va delimita de traficul auto liniile de tramvaie 16, 1 si 32, pe modelul liniilor 21 si 41, prin montarea unui gard…

- „In ceea ce priveste dezbaterea privind introducerea sistemului de banda unica, am luat decizia ca in prima etapa sa folosim banda unica construita deja pentru tramvaie. Dupa succesul liniei de tramvai 41 si dupa succesul liniei 21, unde a fost montat gard metalic pentru ca masinile proprietate personala…

- Antreprenorii debutanti au infiintat din 2011 pana la finalul lunii noiembrie 2017, 44.009 firme de tip SRL-D, 2011 fiind anul in care s-a lansat pe piata locala acest tip de afacere ca urmare a unui program national de finantare a start-up-urilor. In acelasi timp, numarul societatilor nou-infiintate…

- Trei spitale din Capitala, respectiv Spitalul de Copii Gomoiu, Spitalul Filantropia si Spitalul Cantacuzino vor beneficia de bani europeni. Anuntul a fost facut de primarul general Gabriela Firea.

- Incepand cu data de 3 ianuarie 2018, cabinetele de medicina familiei din Bucuresti nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate. Anuntul a fost facut de asociatiile care ii reprezinta pe medicii de familie din Capitala.

- Doi frati din Bucuresti, Laurentiu si Daniel Mata, vor sa deschida trei cafenele in Capitala in 2018, in care vor investi peste 100.000 de euro. „Preconizam ca la jumatatea lunii februarie vom deschide prima unitate, in bulevardul Nicolae Balcescu nr. 22, langa Sala Dalles. Alaturi de fratele…