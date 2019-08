Proiectele de ordonanţă privind rectificarea bugetară, pe agenda şedinţei de Guvern de luni Proiectul de ordonanta cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 si cel pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019 se afla intre proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda sedintei de Guvern de luni, a informat duminica Biroul de presa al Executivului.



Guvernul urmeaza sa adopte in sedinta de luni un proiect de ordonanta de modificare a OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice prin care se introduc noi sanctiuni in cazul folosirii inadecvate de catre conducatorii de vehicule a telefoanelor mobile sau a oricarui…

