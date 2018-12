Proiectele de infrastructura din Capitala promise pentru 2018, dar nefinalizate

Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Național Liberal se pregatește de intocmirea Programului de guvernare cu care se va prezenta in alegeri, incepand de anul viitor, iar in acest scop, la nivel regional au loc intalniri la care participa reprezentanți ai organizațiilor județene care stabilesc și propun conducerii partidului lista…

- 11 accidente rutiere au fost inregistrate pe raza Capitalei in ultimele 24 de ore, informeaza Brigada Rutiera. Ca urmare a unor lucrari la infrastructura rutiera, miercuri, Brigada Rutiera din cadrul poliției Capitalei a instituit restricții de circulație in mai multe zone, scrie Mediafax.Traficul…

- Corpul de control al ministrului Transporturilor, Lucian Sova, a constatat, in urma unui control derulat in perioada 22 - 31 august 2018, ca sunt deficiente in implementarea proiectului Magistralei 5 de metrou, care au condus la intarzieri in derularea contractului, dar si la suplimentarea costurilor…

- O fetița de doar o luna, din comuna vranceana Naruja, a fost transportata de urgența la Spitalul „Bagdasar Arseni” din Bucuresti, dupa ce a fost scapata din brate de unul dintre parinti. Polițiștii au demarat o ancheta și fac cercetari pentru vatamare corporala din culpa. Bebelușul a ajuns la Unitatea…

- Comisia Europeana a decis sa finanteze doar pe jumatate constructia liniei de metrou M6, care urmeaza sa lege Capitala de Aeroportul Otopeni. Motivele pentru care statul nu poate construi magistrala doar cu fonduri nerambursabile tin de faptul ca specialistii de la Bruxelles sunt nemultumiti de solutiile…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, se declara revoltata de faptul ca un om al lui Liviu Dragnea, pe numele lui Codrin Ștefanescu, are tupeul de a sabota proiectele pentru Capitala, care trebuiau sa fie și ale PSD. „Se pune la cale un plan de sabotare a mea, prin intoarcerea impotriva mea…

- Primaria Capitalei va investi 11 milioane de lei in doua proiecte care prevad modernizarea peroanelor de tramvai 41 precum si instalarea unui sistem de informare a calatorilor in statiile liniei de tramvai 21. Proiectele au fost aprobate in sedinta CGMB de joi.

- O parte din lucrarile la Magistrala 5 de metrou, care va face legatura dintre Drumul Taberei si Pantelimon, au fost finalizate, permitand redeschiderea traficului, a anuntat, sambata, Metrorex.