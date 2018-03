Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a refuzului de a da curs somației de a arbora și steagului Romaniei, langa cel al Ungariei, primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a fost amendat, miercuri, cu suma de 5.000 de lei de Prefectura Covasna.

- Primarul sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoita, a anuntat luni ca, in baza unei noi organigrame, urmeaza sa fie taiate peste o suta de posturi din Primaria sectorului 3. 'La ora aceasta facem restructurari in Primaria sector 3. (...) Cei care nu sunt incarcati 100% vor fi disponibilizati in urmatoarea…

- SUPARAT… Ideea conducerii CJ Vaslui de a imparti “frateste” banii de la drumuri judetene si comunale, cate 50.000 de lei de fiecare comuna, nu i-a multumit pe toti primarii. Sunt comune cu multe sate si sute de kilometri de drumuri locale, pentru care suma de 50.000 lei nu reprezinta mare lucru. Printre…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca liberalii trebuie le faca opozitie social-democratilor, "dand cu parul" in alesii locali ai PSD iar cine nu are puterea sa o faca trebuie sa abandoneze si sa lase locul altcuiva. "Sunt un om bland, iubesc oamenii, intotdeauna am preferat in actiunea…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri, inaintea sedintei Comitetului Executiv al Partidului Social Democrat, ca il sustine pe primarul Sectorului 3, Robert Negoita, pentru functia de vicepresedinte al partidului din partea regiunii Bucuresti-Ilfov. "Are rezultate foarte bune…

- Primarul general al municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, a intreprins o vizita oficiala la Primaria municipiului Chișinau, unde a avut parte de o primire calduroasa din partea primarul interimar al municipiului Chișinau, Silvia Radu.

- 1.JURNAL ARADEAN. Domnule Lupaș, pare ca ați lipsit din scandalurile recente privind problemele orașului, in mod special din discuțiile despre CET, subiect pe care ați fost activ in mod constant in ultimii 6 ani. Ce s-a intamplat?! Marin Lupaș. Tocmai, ca de 6 ani tot propun sa discutam la modul practic,…

- Primaria comunei argesene Bascov trebuie sa achite facturi telefonice de peste 80.000 de lei dupa ce angajatii au trimis SMS-uri de pe telefoanele de serviciu pentru a sustine un ansamblu folcloric la o competitie organizata in emisiunea „La Maruta“ de la Pro TV.

- Aproape 90 la suta din arterele principale din Capitala au fost curatate complet, sustine primarul Gabriela Firea, precizand ca pentru stradutele laturalnice "se fac eforturi" sa fie deszapezite. Primarul a prezentat miercuri trei dintre utilajele care vor topi zapada adunata de pe strazi in Piata Constitutiei.

- Peste 7 milioane de euro care ar urma sa ajunga la Oradea din fondurile europene, vor intra in mai multe proiecte legate de educație. Indicatorii tehnico economici ai lucrarilor in cauza au fost votati marti, de consilierii locali intruniti in sedinta extraordinara. Proiectele au fost expuse, inainte,…

- Primarul general interimar al municipiului Chișinau, Silvia Radu, susține ca atunci cand a venit in funcție a gasit in Primaria capitalei corupție, birocrație și nepasare. Declarația a fost facuta in cadrul emisiunii „Fabrika" de la postul de televiziune Publika TV, transmite IPN.

- Primarul general interimar al municipiului Chisinau, Silvia Radu, sustine ca atunci cand a venit in functie a gasit in Primaria capitalei coruptie, birocratie si nepasare. Declaratia a fost facuta in cadrul emisiunii „Fabrika” de la postul de televiziune Publika TV, transmite IPN.

- Primarul general interimar al municipiului Chișinau, Silvia Radu, susține ca atunci cind a venit in funcție a gasit in Primaria capitalei corupție, birocrație și nepasare. Declarația a fost facuta in cadrul emisiunii „Fabrika” de la postul de televiziune Publika TV, transmite IPN. „Ceea ce m-a mirat…

- “Suma pe care am alocat-o din bugetul acestui an pentru proiecte culturale, sportive și comunitare este de 11,5 milioane lei. Invit operatorii sa depuna proiecte creative și inovative care sa faca Sibiul dinamic și interesant atat pentru sibieni, cat și pentru turiști. Read More...

- A desemnat un angajat care a primit misiunea sa recupereze de la diverși datornici, toate taxele și impozitele restante. In plus, a comandat un afișaj, pentru ca toata suflarea comunei sa vada pe ecran, lista rușinii. “Recuperatorul” desemnat de primarul din Ștefanești bate zilnic la ușile datornicilor…

- Nici bine nu si-a anuntat decizia de a achizitiona 400 de autobuze noi de la compania turca OTOKAR, ca a si inceput sa primeasca amenintari cu moartea, acuza primarul general Gabriela Firea, atragand atentia ca internetul nu e "reglementat", ceea ce inseamna ca "poti sa spui orice", inclusiv sa ameninti.…

- Primarul comunei Florești, a explicat într-o postare live, ca centura de sud a localitații ar outea fi terminata pâna la finele anului, daca firma de construcții lucreaza. ”Suntem pe aliniamentul centurii de Sud a comunei Florești. Se lucreaza la…

- Valentin Traistaru, primarul comunei Buzescu: “Sistemul meu de comunicare este unul si acelasi cu toti locuitorii comunei” in Politic / – Domnule primar Valentin Traistaru, comuna Buzescu este deja cunoscuta si arhicunoscuta, chiar si peste hotare. De stiut, se stie de ce. Interesant ar fi…

- Premierul Viorica Dancila face o mișcare politica majora și intinde mana catre opoziție. Dancila susține ca in cazul in care partidele de opoziție vor veni cu proiecte majore, acestea vor fi luate in considerare. ”Nu se poate doar sa critici. Avem nevoie de proiecte importante, iar daca opoziția…

- Doi ani de santier urmeaza pentru imobilul Colegiului National „Mihai Eminescu”, lucrarile urmand sa se desfasoare concomitent cu orele de curs. Desigur, asta dupa ce Primaria va parcurge intregul circuit birocratic, aflat acum la inceput. Consilierii locali au de aprobat indicatorii tehnico-economici…

- Primarul general interimar al capitalei, Silvia Radu, a vorbit despre realizarile sale la implinirea celor 100 de zile de mandat, informeaza Noi.md. Radu afirma ca a preluat conducerea Primariei intr-o situație deplorabila, a deconspirat scheme de corupție și abuzuri in majoritatea direcțiilor municipale.…

- Proiectul benzii dedicate. Primarul a dat un termen despre care specialistii habar nu au Primaria le-a cerut specialistilor in trafic rutier sa urgenteze propunerea solutiilor pentru continuarea benzii dedicate mijloacelor de transport in comun, a declarat primarul Emil Boc. În august 2017,…

- Marius Liviu Petre e un primar PSD din judetul Constanta despre care presa a mai scris, pentru ca s-a remarcat pentru modul in care a incercat sa aduca bunastarea in comuna pe care o conduce, Peștera.

- Primarul din Olt a transformat primaria in loc de petrecere. Si-a luat acordeonul si a invitat oameni de seama. Printre ei doi ministi. Dan Sova si Gigel Stirbu. La vremea respectiva Dan Sova era in PSD, iar Gabriel Stirbu in PNL, dar si-au dat mana si au devenit coechipieri in echipa USL.…

- Primarul interimar, Silvia Radu, a dispus efectuarea unei anchete interne la Direcția sanatații a CMC. Radu dorește sa vada activitatea economico-financiara pentru anii bugetari 2017 – 2018 ai acestei instituții.

- Situatie tragi-comica la primaria Secu, din judetul Dolj. Suparat la culme ca soferul primariei, concediat in urma cu doi ani, a castigat in instanta dreptul de a fi reangajat si s-a intors la munca, primarul i-a amenajat omului un birou pe holul institutiei, unde sta in frig, pentru ca nu exista nicio…

- Primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, a declarat, in cadrul sedintei, ca tabletele au fost cumparate pentru a se reduce consumul foarte mare de hartie necesara pentru tiparirea dosarelor de sedinta pe care le primesc fiecare consilier. Hava si-a ironizat colegii spunandu-le ca trebuie…

- Vineri, la ora 10:00, la Liceul Teoretic „Alexandru Marghiloman” din municipiu va avea loc prima „Ora de Istorie pentru Centenar”, parte a unui program amplu de sarbatorire a o suta de ani de la Marea Unire. Evenimentul este organizat de Primaria municipiului Buzau și se va desfașura, anul acesta, in…

- Primaria a publicat ieri proiectul de buget al Iasului pe anul 2018. Municipalitatea estimeaza ca va incasa venituri de 546,4 milioane lei. Pierderea neta fata de bugetul pe anul trecut este de 56 milioane lei, bani ce reprezinta reducerea cotei de impozit pe venit de la 16- la 10-, stabilita de Guvern.…

- Viorica Dancila, premierul desemnat al Romaniei, este casatorita cu Cristinel Dancila, care este manager la o companie petroliera și incaseaza bani frumoși. Viorica Dancila a fost desemnata noul premier al Romaniei , devenind astfel prima femeie din Romania care ocupa aceasta funcție. Viorica Dancila,…

- Un porc fotografiat printre gunoaie chiar in centrul Romei a aprins o disputa intre primarul capitalei Italiei si politicienii de Opozitie. Edilul Romei este criticat pentru ca nu reuseste sa adune gunoaiele de pe strazi, iar primarul sustine ca porcul filmat apartine unei familii mafiote si ca este…

- Daca sotul si fiul Vioricai Dancila lucreaza la OMV Petrom, în schimb, nora sa lucreaza la stat. Concret, este consilier juridic la Primaria sectorului 5, adica la Primaria condusa de Daniel Florea, tot primar PSD, coleg al Vioricai Dancila, în CExN.

- Primaria Siret a depus pentru finanțare doua proiecte pentru reabilitarea și modernizarea a doua unitați școlare din oraș. Primarul din Siret, Adrian Popoiu, a precizat ca primul proiect a fost depus in urma cu o saptamana și are ca obiectiv reabilitarea, extinderea și dotarea Gradiniței cu Program…

- „Astazi (vineri-n.r.) am luat decizia de a intra in sedinta de Consiliu pentru cinci zile si de a reveni la impozitele din 2015. Si va spun si de ce” – a precizat, vineri, primarul Gheorghe Falca in cadrul primei conferinte de presa din acest an. Apoi edilul a facut referire la „campania USR”…

- • „Avem deja contracte de finantare incheiate pentru obiective importante, urmind ca luna aceasta sa initiem procedura de licitatie a lucrarilor si sa ne apucam de alte noi lucrari de investitii“, spune primarul Vasile Alexandroaia • despre deschiderea minei de uraniu nu se mai stie nimic • Comuna Grinties,…

- Fostul premier, Emil Boc, a fost citat de procurorii DIICOT in dosarul in care este cercetat medicul din Cluj, Mihai Luncan, in calitatea de martor. Dupa cinci ore de audieri, Boc a facut o serie de declarații. Primarul din Cluj a negat vehement toate acuzatiile ce i-au fost aduse de deputatul Emanuel…

- Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, convoaca sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, judetul Constanta, in conformitate cu prevederile Legii nr.215 2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare in data de 15 ianuarie 2018, ora 12,00, in sala de sedinte…

- In 2018, taxa de habitat platita de constanțeni este cu 60% mai mare decat anul trecut. Nemulțumit de faptul ca orașul este murdar, deși se organizeaza, periodic, campanii de curațenie primarul Decebal Fagadau ar fi vruta ca taxa de salubritate sa fie și mai mare insa, in urma negocierilor politice…

- SCANDAL… La Suletea, primaria se poate inchide dintr-o zi in alta, daca sefii Ministerului Agriculturii decid executarea institutiei, pentru un proiect cu fonduri UE, total esuat. De ani de zile, comuna Suletea trece printr-o criza financiara fara precedent, care a lasat urme adanci in sufletele localnicilor.…

- Una dintre cele cinci semifinale ale concursului national Eurovision va avea loc, in 11 februarie, la Salina Turda, judetul Cluj, in mina Rudolf, la o adancime de 86 de metri, transmite corespondentul Mediafax. Directorul Salinei Turda, Simona Baciu, a declarat, sambata, ca, in functie de amplasamentul…

- Moiseiul ar putea deveni in 2018 prima comuna din Maramures care sa obtina statutul de statiune turistica de interes national. Judetul are la acest moment o singura localitate cu acest statut, orasul Borsa. Primarul comunei, Toader Stetcu, a declarat, pentru Infomm.ro, ca obtinerea acestui statut nu…

- Primaria va putea folosi gratuit un proiect de constituire 3D a centrului istoric realizat de catre cei de la Facultatea de Inginerie. Intrebat daca este interesat de acest proiect primarul a raspuns ca la nivel de resurse nu, insa faptul ca este o aplicatie gratuita nu face decat sa-l bucure. Primaria…

- La final de an, Ioan Popa, primarul municipiului Resita, a vorbit despre cum a reusit scaderea gradului de indatorare a urbei, in special prin reducerea datoriilor si prin scaderea dobanzilor impuse prin contractele cu bancile. „La renegociere credite au fost doua faze, una in care…

- Consiliul Local al municipiului Constanta a fost convocat de primarul Decebal Fagadau in sedinta ordinara, joi, 28 decembrie 2017, ora 11.00, in sala "Remus Opreanuldquo; a Consiliului Judetean Constanta. Pe ordinea de zi sunt inscrise 47 de proiecte de hotarare, insa de departe cel mai important este…

- Primaria si Consiliul Local Campulung Moldovenesc l-au ajutat, si in acest an, pe Mos Craciun sa vina cu premii si daruri pentru olimpicii si copiii din acest municipiu. Primarul din Campulung Moldovenesc, Mihaita Negura, a fost prezent marti, 20 decembrie a.c., in mai multe unitati de invatamant ...

- La ședința Consiliului Local din 22.09.2017, Dan Bobouțanu, primarul municipiului Hunedoara, a propus prin Hotararea Consiliului Local 354 “Reorganizarea Muzeului Castelului Corvinilor Hunedoara, desființarea Muzeului de arheologie, istorie și etnografie Hunedoara și incorporarea acestuia in cadrul…

- Primaria municipiului Chisinau a identificat sursele financiare necesare pentru schimbarea tuturor lifturilor din capitala, care au o vârsta mai mare de 43 de ani de exploatare, potrivit unui comunicat de presa, scrie provincial.md Dupa cum a anuntat în cadrul sedintei operative…

- Primaria din comuna Gura Vaii a depus, in aceste zile, dosarul pentru un proiect de achiziționare a unui buldoexcavator nou, care va imbunatați activitatea de refacere a drumurilor locale și comunale. Semn bun pentru anul 2018, spune primarul Valerica Mihalcea, an care va incepe cu noi proiecte edilitare.…

- In contextul actual, complicat si de modificarea regulamentelor din Parlament, este foarte putin probabil ca proiecte propuse de sefii Iasului, in afara procedurii normale, sa aiba o alta finalitate decat una care sa le aduca un eventual capital politic. In conferinta de presa de ieri, primarul Chirica…