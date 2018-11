Proiecte noi aprobate de Comitetul Interministerial pentru Centenar

In cadrul Comitetului Interministerial pentru Centenar, desfașurat miercuri, 28 noiembrie 2018, la Guvernul Romaniei, sub conducerea prim-ministrului Romaniei, Viorica Dancila, a fost supusa spre aprobare Lista manifestarilor, actiunilor si proiectelor de aniversare a Centenarului Marii Uniri (1918-2018) și a Primului Razboi Mondial, depuse de persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial, sesiunea a II-a. Astfel, menționam ca a fost depus un numar TOTAL de 86 de proiecte, iar in urma selecției și evaluarii facute de o comisie constituita din 11 specialiști și experți din domeniul culturii,…