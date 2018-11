Stiri pe aceeasi tema

- Timp de 48 de ore, peste 80 de tineri profesionisti din toata tara au lucrat pentru crearea si dezvoltarea de solutii IT&C cu scopul de a raspunde unora dintre nevoile de digitalizare de la nivelul sistemului de sanatate din Romania, la Hacking Health 2.0. Iata cu ce propuneri vin cele trei echipe.

- UltraVision Consult prezinta suita software AppVision și soluțiile dezvoltate in parteneriat cu liderul mondial in echipamente video de retea, Axis Communication, la cea de-a V-a ediție a targului Romanian Security Fair. Evenimentul reunește, in perioada 18-20 octombrie, la Pavilionul Central Romexpo…

- Proiectul ar urma sa aiba o valoare totala de 487,8 de milioane de lei (inclusiv TVA). Sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata implementarii proiectului se vor asigura din alocatii bugetare sau alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie. Din expunerea…

- Hacking Health Hackathon 2.0 a deschis inscrierile pentru cea de a doua editie a competitiei pentru proiecte tehnologice din domeniul sanatatii. Sunt puse la bataie trei premii de cate 5.000 de dolari fiecare. Iata care sunt temele hackathonului.

- Cluj-Napoca se numara printre cele 22 de orase care vor beneficia de o finantare totala de 92 de milioane de euro, prin Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), pentru solutii inovatoare in ceea ce priveste abordarea unor provocari urbane, anunta Comisia Europeana. Clujul va beneficia de aceste…

- Comisarul european pentru Politici Regionale Corina Crețu vorbește intr-un interviu acordat agenției MEDIAFAX și MAS despre relațiile dintre Est și Vest, problemele de infrastructura, finanțarile acordate de Uniunea Europeana și realizarea unor proiecte majore.Comisarul european Corina Crețu…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a transmis președintelui Klaus Iohannis, in calitate de gazda a Summitului „Inițiativa celor Trei Mari”, un mesaj adresat participanților la Summitul de la București, care debuteaza luni, la Romexpo. Trump transmite ca SUA raman dedicate colaborarii…

- In urma cu aproximativ doi ani, un grup de initiativa din Cluj-Napoca, care cuprindea medici si IT-sti, a ajuns la concluzia ca Romania are programatori recunoscuti la nivel mondial, medici recunoscuti la nivel european si ca ar fi oportuna crearea...