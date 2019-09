Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 30 de persoane din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrica Gavojdia vor beneficia de un loc in trei noi locuinte protejate, care vor fi construite de Consiliul Judetean Timis. Președintele institutiei, Calin Dobra, a semnat contractul de proiectare și execuție a noilor…

- Mai multe drumuri din județul Timiș sunt modernizate in aceasta perioada. Calin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș, a anunțat, astazi, in cadrul unei conferințe de presa, ca zece cele mai importante proiecte de infrastructura rutiera care se afla in diferite faze de execuțiie in acest moment…

- Calin Dobra a explicat ca a luat decizia de a lansa licitația pentru construcția viitoarei maternitați pentru ca semnarea contractului de finanțare pentru suma de 50 de milioane de lei din fonduri transfrontaliere este doar o simpla formalitate birocratica, care, insa, ar fi putut sa intarzie…

- Banii oferiți de Cj Timiș spre modernizarea Spitalului Județean, 18 milioane de lei au fost distribuiți astfel incat sa beneficieze de reabilitare atat secțiile cele mai importante ale unitații spitalicești, precum și unele zone care țin de infrastructura cladirii in ansamblu. Astfel, banii…

- Cei care stau in „dormitoarele” Timișoarei (localitați de langa urbea de pe Bega de unde pleaca oamenii dimineața la lucru și se intorc seara) s-au saturat de aglomerația de la ieșire din Timișoara catre Moșnița. Dupa ani de zile in care aceste localitați de langa Timișoara s-au dezvoltat inaintea…

- Centrul de legume și fructe este un proiect pilot, care se va realiza la Tomnatic. Acum este in lucru studiul de fezabilitate. Investiția va fi amplasata pe un teren de 11.509 metri patrați. Depozitul are rolul de rolul de a asigura menținerea calitații și proprietaților legumelor și fructelor,…

- Alegerile locale din 2020 bat la ușa pentru unele partide, care testeaza deja anumiți candidați pentru a le estima șansele intr-o confruntare directa cu primarul Nicolae Robu și președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra. Partidul Pro Romania, pana acum, a fost destul de secretos in aceasta…

- Centrul comunitar de invațare permanenta va fi construit de Consiliul Județean Timiș in Parcul Industrial și Tehnologic din Timișoara. Aici vor fi oferite servicii de consiliere in cariera: prezentarea la interviu, testarea intereselor și aptitudinilor personale, facilitarea participarii…