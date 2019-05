Proiecte în interesul românilor de pretutindeni. Reuniune de lucru între oficiali Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni a gazduit o reuniune de lucru intre oficialii MRP și reprezentanții CNMR, unde s-a stabilit semnarea unui acord de parteneriat in scopul susținerii intereselor romanilor din afara granițelor. In cadrul intrevederii, ministrul Natalia Elena Intotero și președintele CNMR, Alexandru Cumpanașu, au evocat nevoia de unire a instituțiilor statului și a societații civile in vederea susținerii romanilor care traiesc in afara granițelor țarii. Care a fost agenda discuțiilor Care a fostdiscuțiilor Agenda discuțiilor s-a axat pe identificarea comuna a unor soluții… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

