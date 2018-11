Proiecte de transport de 4,6 mld.euro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, a transmis Comisiei Europene, pe 28 noiembrie, proiectul major "Infrastructura integrata pentru zona orbitala a Municipiului Bucuresti", potrivit unui comunicat de presa. Acesta este al paisprezecelea proiect major…

- Marius Bodea a spus, vineri, intr-o conferinta de presa, ca in legea privind realizarea Autostrazii Iasi-Targu Mures, exista o prevedere care arata "negru pe alb" ca Ministerul Transporturilor este obligat, in fiecare an, sa prinda bani in buget pentru acest proiect. El a adaugat ca, in mod logic,…

- Ministerul Transporturilor a transmis Comisiei Europene clarificarile cerute in data de 12 septembrie pentru proiectul privind construirea unei noi linii de metrou care va lega Gara de Nord de Aeroportul International Henri Coanda, a anuntat, sambata, Ministerul Transporturilor. "Ministerul…

- Obiectul cererii de finantare “Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda – Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni)” este reprezentat de asigurarea unei conexiuni directe intre Bucuresti si Otopeni, respectiv intre Gara de Nord Bucuresti si Aeroportul International Henri…

- Slaba mobilizare, slaba finantare, dezinteresul si schimbarile dese sau foarte dese de la conducerea companiei de drumuri si de la Ministerul Transporturilor au facut ca dupa aproape 30 de ani de capitalism sa nu avem 1.000 de kilometri de autostrada. Singura autostrada finalizata cap-coada ramane Bucuresti…

- Ministerul Transporturilor va transmite pana pe 12 noiembrie catre Comisia Europeana calculul final privind constructia tronsonului de metrou "1 Mai - Tokyo" din magistrala M6, a precizat, marti, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb. "Proiectul magistralei de metrou linia M6 a fost transmis Comisiei…

- Grup tinta: Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ. Scurta descriere a reglementarii: In conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din Romania in…

- Ministerul Transporturilor (MT) a anuntat, joi, ca a propus ca proiectul de act normativ ce va reglementa transferul Soselei de centura a Capitalei din proprietatea publica a statului si concesiunea CNAIR in proprietatea publica a Municipiului Bucuresti sa fie elaborat in cadrul Primariei Generale.