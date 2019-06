Proiecte de peste 2,5 miliarde de lei în Vaslui "Valoarea proiectelor aflate in evaluare, in numar de 12, este de 42 de milioane de lei, iar in pregatire sunt trei proiecte a caror valoare este de aproximativ 1,6 miliarde de lei. In aceasta valoare ponderea covarsitoare o are proiectul pentru infrastructura de apa si apa uzata, pe care SC Aquavas urmeaza sa il depuna pe Programul Operational Infrastructura Mare. Profilul proiectelor este foarte vast, acopera aproape toate domeniile de dezvoltare cuprinse in strategia judetului Vaslui", a declarat directorul executiv al Directiei de Dezvoltare si Cooperare din cadrul CJ Vaslui, Mihaela Chircu. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

