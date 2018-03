Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din zona Nadrag din Timis ar urma sa beneficieze de mai multa siguranța, dupa ce Administrația Bazinala a Apelor Banat va investi 17,1 milioane de lei in activitațile de regularizare a doua parauri din zona, Nadrag si Cornetu. Beneficiare vor fi localitatea amintita, dar si Jdioara,…

- Administratia Nationala Apele Romane prin Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral cheama in judecata societatea Mehmetoglu SRL, Municipiul Constanta, Consiliul Local Constanta si Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice.Pe scurt, oficialii ABADL sustin ca in acest proces cer "restituirea…

- Trafic dat peste cap pe doua drumuri naționale din vestul țarii, in aceasta dimineața, dupa ce doua tiruri au derapat pe șoseaua acoperita de zapada. Centrul Info Trafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca in județul Caraș-Severin, circulatia rutiera se desfasoara pe un singur…

- Senatorul PSD Constanta Stefan Mihu a trimis o interpelare prim ministrului Romaniei, Viorica Dancila, si ministrului Apelor si Padurilor, Ioan Denes, in care solicita pozitia executivului in legatura cu proiectul "Plaja terapeuticaldquo;, singura plaja pentru persoanele cu dizabilitati. Va reamintim…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare COD GALBEN de inundatii, valabila si pentru județele Cluj, Maramureș și Bistrița-Nasaud. Hidrologii au pus sub avertizare de COD PORTOCALIU de inundatii rauri din judetele Timis, Caras Severin, Mehedinti, Dolj si Gorj,…

- Treisprezece proiecte, in valoare totala de circa paisprezece milioane de euro au fost aprobate și urmeaza sa fie semnate, pentru investiții ale autoritaților locale din Ozun. Anul 2018 va fi un an foarte aglomerat pentru primaria comunei Ozun, in ceea ce privește dezvoltarea locala, ceea ce este un…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, luni, o avertizare Cod portocaliu de inundatii, valabila pana marti seara, in bazine hidrografice din judetele Mehedinti, Gorj, Timis, Caras-Severin si Dolj, informeaza Agerpres. Potrivit hidrologilor, in intervalul 12 ...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni dimineața mai multe avertizari de tip cod galben pentru vânt puternic - în Arad, Bihor, caraș Sevrin și Timiș, respectiv ceața densa în Constanța,

- Peste 24.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Prahova, Arad, Timis si Sibiu, in timp ce in Covasna, Botosani, Vrancea, Suceava, Bacau si Caras-Severin sunt cele mai putine locuri de munca libere, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea…

- O avertizare hidrologica cod galben a fost emisa, astazi, de Administrația Naționala Apele Romane, ca urmare a incalzirii vremii și a topirii zapezii. Avertizarea este valabila și pentru mai multe bazine hidrografice de pe raza județelor Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara, incepand de astazi și…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, Bucuresti a emis o avertizare tip cod galben valabila pentru mai multe rauri din judetul Caras-Severin. Incalzirea vremii va duce la topirea stratului de zapada, astfel ca specialistii se asteapta la cresteri importante de debite. INHGA a precizat…

- Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor, de miercuri, 7 martie, ora 14 și pana vineri, 9 martie, ora 14, sunt așteptate scurgeri importante pe versanți, torenți și paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite…

- „Biletele” pentru turneul final se vor da la Arad in disciplinele: oina baieți (liceu și gimnaziu), fotbal pe teren redus baieți (primar), șah echipe mixte (gimnaziu), pentatlon școlar pe echipe (liceu), tetratlon echipe mixte (gimnaziu), tenis de masa pe echipe mixte (gimnaziu), fotbal pe teren…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis o atentionare hidrologica de cod galben, valabila incepand de astazi, pana in maine, la ora 12.00. Printre bazinele hidrografice afectate se numara si cele din judetele Arad, Timis si Caras-Severin. Sunt vizate raurile Crisul Alb, Bega,…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis o avertizare de tip COD GALBEN valabila pentru mai multe rauri din județele Cluj, Bistrița-Nasaud, Salaj, Maramureș, Bihor, Satu Mare, Hunedoara, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Incalzirea vremii va duce la topirea stratului de zapada, astfel…

- Stimulentele de insertie pentru cresterea copilului platite in luna ianuarie 2018 au totalizat 55,98 milioane de lei, suma medie acordata fiind de 626,66 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS) și preluate de Agerpres. In ianuarie erau inregistrati…

- Inca doi copii au murit din cauza rujeolei, anunta CNSCBT. Este vorba despre doi copii in varsta de 8 luni, respectiv 10 luni, ambii din Bacau. Potrivit sursei citate, numai in saptamana 26.02 ndash; 02.03.2018 au fost raportate inca 123 de cazuri nou confirmate in 10 judete si in municipiul Bucuresti,…

- Stimulentele de insertie pentru cresterea copilului platite in luna ianuarie 2018 au totalizat 55,98 milioane de lei, suma medie acordata fiind de 626,66 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In ianuarie erau inregistrati 89.337 beneficiari…

- In judetul Constanta au fost autorizate la plata, in campania 2017, avansuri si plati finale in valoare totala de 107,76 milioane de euro destinate finantarilor pentru agricultura. Pe urmatoarele doua locuri in topul judetelor din perspectiva finantarilor din fonduri europene si bugetul national…

- Demis de propriul partid din funcția de prim-ministru al Romaniei, Sorin Grindeanu nu regreta trecerea in funcția de șef al ANCOM. Fostul lider al PSD Timiș și președinte al CJ Timiș spune ca a fost „cerut” din mai multe direcții pentru a veni la șefia ANCOM. „Au fost momente dificile pentru mine, ca…

- Persoanele din vestul țarii care au o idee de afacere, dar nu au bani sa o puna in practica primesc un ajutor nesperat. Universitatea de Vest din Timișoara a caștigat cinci proiecte europene, in valoare totala de aproximativ zece milioane de euro, prin intermediul Programului Operațional Capital Uman…

- Meteorologii au emis, marti, o avertizare cod portocaliu de vant puternic pentru judetul Caras_Severin, anuntand ca, pana la ora 16.00, se vor semnala rafale de vant care in zona joasa vor depasi 100 de kilometri la ora, iar in zona montana vor inregistra peste 110 kilometri la ora.Citeste…

- 34,1 milioane de euro a reusit Romania sa cheltuie in 2017 din Programul Operational Regional 2014-2020 (POR) , finantat de UE, care e in valoare de 8,25 miliarde de euro, scrie economica.net . In 2017, Bucuresti a reusit sa atraga peste 51 milioane lei, clasandu-se pe primul loc, urmat de judetele…

- Delphi Packard, grup american prezent cu unitati de productie locale de peste 15 ani, a anuntat ca va inchide fabrica de la Moldova Noua unde lucreaza 698 de angajati. In 2016 compania a avut o cifra de afaceri de 378 milioane lei, scrie publicatia locala caon.ro. Moldova Noua este situat oe clisura…

- Potrivit unui comunicat transmis de reprezentantii companiei de automotive Delphi Packard, fabrica din orasul Moldova Noua va fi inchisa din cauza “constrangerilor cauzate de forta de munca limitata disponibila in regiune”. "In urma intalnirii avute in data de 19 ianuarie cu reprezentantii sindicatului,…

- Meteorologii au emis, vineri, o atentionare nowcasting Cod galben de vant pentru doua județe din Banat. ANM a emis o avertizare cod galben de vant in Banat, valabila pe raza a doua judete din Banat, pe durata urmatoarelor ore. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 17:00,…

- La solicitarea Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Caraș-Severin, Institutia Prefectului Caras-Severin a organizat, luni-dimineata, de la ora 10.00, o sedinta in cadrul careia s-au prezentat si aprobat masurile ce trebuie luate pentru prevenirea aparitiei și extinderii…

- An de an, Consiliul Judetean Arad a pus „bani la saltea”. Practic, din bugetul institutiei, au ramas in fiecare an diferite sume care, adunate, compun excedentul bugetar al judetului Arad. Acest excedent a ajuns la peste o suta de milioane de lei. Dar banii vor fi folositi, pe parcursul acestui an,…

- CHIȘINAU, 24 ian — Sputnik. Miercuri dimineața, în țara vecina s-au produs doua cutremure de o intensitate nu prea mare, ambele fiind localizate însa la mica adâncime. Primul a fost înregistrat de Institutul Național pentru Fizica Pamântului la ora…

- Indemnizatiile pentru cresterea copilului platite in luna decembrie 2017 au insumat 291,57 milioane de lei, suma medie care a ajuns la un beneficiar fiind de circa 1.729 de lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In decembrie, au…

- Stimulentele de insertie pentru cresterea copilului platite in luna decembrie 2017 au totalizat 56,31 milioane de lei, suma medie acordata fiind de 627,90 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). Astfel, in luna decembrie, erau inregistrati…

- Toate Punctele Enel din judetele Timis, Caras-Severin, Arad si Hunedoara vor fi inchise – De luni pana vineri, programul de functionare este de la ora 8 la ora 16. Clienții pot gasi informații privind evidența facturilor de energie electrica, calculator tarifar, soldul…

- Hidrologii au emis, miercuri, un Cod Galben de inundatii, valabil pentru judetele Caras Severin si Timis, unde, din cauza topirii bruste a zapezii se pot produce viituri. Specialistii Institutului National de Hidrologie (INMH) au emis un Cod Galben de inundatii dupa ce au stabilit ca, din cauza incalzirii…

- Rafale puternice de vant au pus la pamant un autotren de șapte tone. S-a intamplat in aceasta dimineața in județul Caraș Severin, langa orașul Moldova Noua. In zona a fost anunțat cod galben de va...

- Prin semnarea pe 8 ianuarie 2018, la Cluj, a ”Rezolutiei” comune a organizatiilor politice maghiare din Transilvania, privind alinierea conceptelor de autonomie, UDMR a declanșat practic procesul de inițiere a referendumului intern al comunitații maghiare, privind Autonomia Ținutului Secuiesc, ca pas…

- Centrul Meteorologic Regional Banat-Crisana a emis, in urma cu putin timp, o avertizare privind fenomene meteo periculoase care se vor abate asupra zonei de vest a tarii. Potrivit meteorologilor, astazi, pana la orele serii, vantul va sufla cu putere, rafalele putand depasi 65 de kilometri pe ora. Codul…

- Polițiștii din județul Caraș-Severin au reușit sa faca o captura record de țigari de contrabanda. Astfel, aseara, oamenii legii au surprins in flagrant doi barbați, unul de 46 de ani, altul de 32 de ani, ambii din Reșița, care preluau dintr-un garaj situat pe o strada din oraș și incarcau intr-o mașina…

- Ministrul demisionar al Apelor si Padurilor, Doina Pana, considera ca prin actiunile si masurile concrete luate in domeniul padurilor in cele doua mandate ale sale si prin activitatea sa din Parlament si-a indeplinit misiunea, respectiv scaderea drastica a taierilor ilegale de arbori din padurile…

- Polițiștii din județul Caraș-Severin au confiscat, ieri, mii de petarde și artificii, in urma mai multor acțiuni pe care le-au desfașurat in cadrul Planului “Foc de artificii”. Astfel, au fost efectuate doua percheziții pe raza comunei Maureni și satul Șoșdea, la locuințele a doi barbați, unul de 55…

- Peste 16.4900 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Arad, Prahova si Timis, in timp ce in Bacau, Suceava, Caras-Severin si Ialomita sunt cele mai putine locuri de munca libere, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).

- Patru judete - Bistrita-Nasaud, Maramures, Prahova si Sibiu - se afla sub avertizare cod galben de vant puternic, joi, pana la ora 11.00. De asemenea, este in vigoare, de miercuri noapte si pana joi, la ora 22.00, o atentionare cod galben de vant puternic pentru judetele Caras-Severin, Timis si Arad,…

