Stiri pe aceeasi tema

- Din septembrie anul 2018 a crescut destul de mult finantarea partidelor politice de la bugetul de stat, conform unui document oficial emis de Autoritatea Electorala Permanenta, solicitat de un cititor G4Media.ro. Toate acestea, pentru ca au fost...

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat joi majorarile de capital la Societatea de Transport Bucuresti (STB, fosta RATB) si la patru companii municipale. Cei 56 de milioane de lei date in plus la STB vor fi folositi pentru achizitionarea de terenuri pe care sa fie amenajate autobaze…

- La sediul ADR Centru din Alba Iulia au fost semnate inca doua contracte de finanțare din perioada de programare 2014-2020, pentru reabilitarea drumurilor județene din Regiunea Centru. Este vorba de doua tronsoane din drumurile județene pe care Consiliul Județean Alba și-a propus sa le reabiliteze, care…

- Corina Cretu a reactionat din nou, vineri, cu o a treia postare pe pagina sa de Facebook, la declaratiile lui secretarului general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, spunand ca „dupa ce a afirmat ca studiul de fezabilitate pentru spitalele regionale costa 1,8 miliaone de euro, nu 250 cum au spus autoritatile…

- Unul dintre cele mai importante obiective de infrastructura ale Clujului, centura metropolitana, ar urma sa coste 150 de milioane de euro, cea mai mare parte a investitiei fiind din fonduri europene. Miercuri, 31 octombrie, a fost semnat contractul cu firma care a fost desemnata sa realizeze studiul…

- Promenada Argesului, unul dintre cele mai interesante proiecte ale administratiei locale din Pitesti, va costa circa 7 milioane lei, a anuntat primarul Cornel Ionica. Este vorba despre un proiect care are in vedere amenajarea ...

- Primaria Brasov se apropie de finalizarea procedurii de reatribuire a locurilor de parcare de resedinta din cartiere. In total, in cea de-a doua sesiune de reatribuire a locurilor de parcare au fost date pana acum 867 de locuri, cele mai multe, in cartierul Astra, dar si in Centrul Nou si Noua.

- Proiectul ar urma sa aiba o valoare totala de 487,8 de milioane de lei (inclusiv TVA). Sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata implementarii proiectului se vor asigura din alocatii bugetare sau alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie. Din expunerea…