Stiri pe aceeasi tema

- Drumul urmeaza sa faca legatura intre șoseaua spre Arad și autostrada, urcarea de la Giarmata. Practic, tronsonul de 10 kilometri incepe de la intersecția cu Sanandrei, pe drumul spre Arad (DN 69) și merge spre Giarmata, unde este urcarea pe autostrada, trecand prin zona Becicherecului.…

- Drum de acces de pe Calea Aradului, spre urcaera pe Autostrada, la Giarmata, incepe se devina realitate. Este vorba de 10 kilometri, iar proiectul se afla pe masa Guvernului. Urmeaza sa fie supuși aprobarii indicatorii tehnico-economici pentru realizarea proiectului. Proiectul drumului de legatura intre…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca proiectarea si executia loturilor 1, 2 si 3 ale Autostrazii de Centura Bucuresti Nord au fost scoase la licitatie. Ofertele pot fi depuse pana in 12, 13, respectiv 14 august.

- Primaria Cluj-Napoca a postat în luna martie în Sistemul Electronic de Achizitii Publice anuntul de licitatie pentru executia lucrarilor la investitia “Pod peste râul Somesul Mic pe strada Giuseppe Garibaldi (Pod Garibaldi)”, iar peste 5 zile ar fi trebuit sa se deschida…

- Timișoara nu a avut o deszapezire adecvata iarna trecuta, dupa ce contractele vechi cu Retim și SDM au expirat (in aprilie 2018 – n.r.), iar primaria nu a reușit sa finalizeze o noua licitație la timp. In ultimul moment, conducerea municipalitații a decis sa incheie un contract de forța majora cu…

- Executia si proiectarea tronsonului de autostrada Targu Neamt - Iasi vor fi lansate la licitatie pana la sfarsitul lunii iunie, a anuntat ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. "S-a semnat contractul la Iasi chiar saptamana trecuta pentru revizuirea studiului de fezabilitate pe tronsonul Tg. Mures -…

- Executia si proiectarea tronsonului de autostrada Targu Neamt - Iasi vor fi lansate la licitatie pana la sfarsitul lunii iunie, a anuntat, joi, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, intr-o conferinta de presa sustinuta la Guvern. "S-a semnat contractul la Iasi chiar saptamana trecuta…

- Largirea la patru benzi a drumului de la ieșire din Timișoara prin Dumbravița si Giarmata spre autostrada mai are de așteptat. Licitația pentru proiectul tehnic și execuție a fost contestata. The post Licitație contestata pentru largirea drumului Dumbravița-autostrada appeared first on deBanat.ro -…