Violenta cibernetica este una dintre formele de violenta domestica si va trebui recunoscuta si sanctionata si de legislatia romaneasca - aceasta este propunerea legislativa pe care deputatul USR de Bistrita-Nasaud, Cristina Iurisniti, o va depune saptamana viitoare in Parlament, in vederea modificarii Legii 217/2003, privind prevenirea si combaterea violentei in familie, transmite Agerpres. Cristina Iurisniti (foto), care este si presedinte al Comisiei pentru egalitate de sanse pentru femei si barbati din Camera Deputatilor, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca 45% dintre…