- Intr-un mesaj adresat buzoienilor, președintele oranizației județene a Partidului Social Democrat, vicepremierul Marcel Ciolacu, vorbește despre proiectele derulate anul acesta la nivelul județului – precum reabilitarea drumurilor ai eliminarea taxei pentru apa meteorica etc – și prezinta proiectele…

- Parlamentul a discutat luni Legea Bugetului de stat pe anul 2018. In timp ce Guvernul pretinde ca ar fi un buget generos, Opozitia il considera unul de austeritate. Iar amendamentul susţinut de Opoziţie, prin care impozitul pe venit urma să fie virat integral către primării…

- Astazi este termenul limita pentru depunerea amendamentelor, iar cei din opozitie au pregatit mii de amendamente pe motiv ca sunt nemultumiti de modul cum arata bugetul. Peste 3.000 de amendamente au fost deja depuse de PMP la bugetul pe 2018. Parlamentarii cer bani pentru metroul din Drumul…

- USR a depus 270 de amendamente la proiectul legii bugetului de stat pe 2018, cele mai multe vizand investitii in infrastructura, sanatate si educatie, a declarat, luni, deputatul USR Claudiu Nasui. "Am depus 270 de amendamente care privesc textul legii si anexele. In general, ceea ce ne dorim…

- Guvernul a aprobat miercuri proiectul bugetului de stat pe 2018. A avut loc ”aprobarea bugetului de stat, una dintre cele mai importante acte normative pe care le emite Guvernul. In pofida tuturor criticilor corului bocitoarelor, este un proiect bun pentru un an bun, bazat pe cifre care nu sunt nicidecum…

- Deputatul PSD Florin Iordache a depus la Parlament, impreuna cu Tudor Ciuhodaru (PSD) si Marian Cucsa (ALDE), un proiect de modificare a Regulamentului Camerei Deputatilor, astfel incat, in plen, dupa epuizarea timpului alocat dezbaterilor, amendamentele admise se supun votului la pachet, iar cele…

- Sferturile reprezinta prima etapa a competitiei ajunsa anul acesta la cea de-a V-a editie si se desfasoara in perioada 5-18 decembrie. In cadrul acestei etape fiecare proiect trebuie sa atraga suma de 300 de lei de la 5 donatori distincti pentru a se califica in Semifinala Campionatului de Bine. In…

- Membrii birourilor permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au stabilit programul de dezbatere si adoptare a proiectului bugetului de stat pe anul 2018, astfel ca votul final va fi dat joi, 21 decembrie, ora 10.00, parlamentarii urmand sa lucreze si in zilele de doliu national.…

- Deputatul PSD Petre Florin Manole a depus azi in Parlament un proiect de lege care „persoanele dependente pot consuma supravegheat droguri intr-un mediu sigur“, numit camera de consiliere, in prezenta unei echipe de specialisti. Petre Florin Manole explica, la Adevarul Live, ce beneficii aduce acest…

- Catalin Botezatu a dezvaluit pentru Romania TV ce isi doreste de sarbatori. "Sanatate apoi sa pot duce la capat toate planurile incepute sa nu-mi dezamagesc publicul, si un gram de fericire. Nu mult ca stiu ca nu le poti avea pe toate.Iar punctual, de craciun si de revelion sa nu fiu singur. …

- Dupa 15 ani, locuitorii Sectorului 5 au o primarie funcționala, știu ce buget are sectorul, au acces la ședințele de consiliu local, iar banul public a fost indreptat catre educație și celelalte prioritați ale sectorului. Pentru prima data in istoria administrativa a sectorului, a fost elaborata o STRATEGIE…

- Proiectul bugetului de stat pe 2018 ar putea ajunge in ședința de guvern Premierul Mihai Tudose foto: www.gov.ro Proiectul bugetului de stat pe 2018 s-ar putea afla pe agenda sedintei de guvern de saptamâna viitoare pentru o prima dezbatere, potrivit declaratiilor din ultimele zile ale…

- Deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu spune ca exista nemulțumiri in randul bugetarilor ca nu mai primesc bonuri de masa. Explica faptul ca, in realitate, bonurile de masa au fost inlocuite cu norma de hrana, care reprezinta valoarea unui salariu minim pe economie in cursul unui an. “Toți bugetarii vor…

- In dadrul actiunilor dedicate saptamanii “Sa stii mai multe, sa fii mai bun”, elevii clasei a VI-a A ai Scolii Gimnaziale Duiliu Zamfirescu din Focsani, condusi de doamna diriginta Calin Adriana, au fost oaspetii unei ample activitati organizata de Scoala Postliceala Ana Aslan, condusa de d-na…

- Initiativa legislativa a social-democratilor Liviu Plesoianu si Serban Nicolae care inaspreste conditiile de functionare a ONG-urilor a fost adoptata tacit luni de plenul Senatului. Propunerea a trecut in pofida avizului negativ al Guvernului si a criticilor dure din partea partidelor de opozitie, care…

- Statistica alarmanta pentru Romania. Numarul bolnavilor de diabet este intr-o continua crestere. Conform statisticilor aferente primului semestru al anului 2017, exista peste un milion de persoane cu diabet zaharat in evidenta medicilor diabetologi.Diabetul este afectiune a carei incidenta…

- Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Alba Iulia din luna noiembrie se afla un proiect care prevede finanțarea unor cursuri gratuite de inot, pentru circa 500 de elevi din clasa I, care se vor desfașura in perioada 11 aprilie – 15 iunie 2018. Suma necesara este pana la 45.000 de lei. ”Aproba…

- A doua rectificare bugetara din acest an a fost adoptata de Guvern, cu incadrarea in deficitul bugetar de 2,96% din PIB si avand in vedere datele ce argumenteaza posibilitatea unei cresteri economice de 6,1% fata de 5,6% cat s-a estimat la elaborarea primei rectificari bugetare si de 5,2%, estimare…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, iși indreapta atenția spre populația din cartierele defavorizate ale țarii. El a fost de multe ori criticat ca este mai mult un președinte al bogaților decat al somerilor si al celor in situații de saracie extrema.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a vorbit duminica despre un "sistem ocult si nenorocit" din Romania, precizand ca nu vrea sa devina complice cu cei care l-ar fi construit. Luand cuvantul la Congresul Tinerilor Social Democrati (TSD) de duminica de la Romexpo, Dragnea le-a vorbit tinerilor…

- Toti elevii din Autonomia Gagauza vor fi hraniti gratuit. Un proiect în acest sens a fost votat astazi de majoritatea deputatilor din Adunarea Populara. Pentru aceste necesitati, autonomia va trebuie sa ofere anual 10 milioane de lei. Pâna în prezent, de hrana gratuita beneficiau…

- Tot mai puțini elevi opteaza pentru Fizica când vine vorba despre examenul de bacalaureat la disciplina la alegere. În sesiunea 2017, doar 1% dintre candidați au susținut testul la Fizica, transmite IPN. Datele au fost prezentate, miercuri, în cadrul unor audieri organizate…

- Deputatul PMP, Eugen Tomac, cere intr-o postare pe pagina sa de Facebook demisia ministrului Sanatatii, Florian Bodog. Tomac sustine ca Romania se confrunta cu o criza in contextul in care epidemia de rujeola inca face victime si il acuza pe ministru ca "sta legat de scaun, nefiind capabil sa gestioneze…

- Proiect: Actionarii pagubiti sa aiba dreptul de a se retrage dintr-o societate pe actiuni Deputatul PNL, Ioan Cupsa, a initiat un proiect legislativ prin care doreste sa inlesneasca legislatia, astfel incat actionarii pagubiti sa aiba dreptul de a se retrage mai usor dintr-o societate pe actiuni. Propunerea…

- Deputatul PNL de Suceava Bogdan Gheorghiu intentioneaza sa promoveze un proiect de lege pentru renuntarea la schimbarea orei de vara si de iarna. In argumentarea initiativei sale, Bogdan Gheorghiu sustine ca schimbarea orei provoaca probleme de sanatate si afecteaza economia. Gheorghiu a precizat ...

- Guvernul a aprobat in sedinta de joi un proiect de Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii privind evidenta persoanelor si actele de identitate, astfel ca romanii vor putea opta si pentru cartea electronica de identitate.

- 'Din pacate, Uniunea Europeana nu are o competenta prea mare in domeniul reglementarii Sanatatii. Ceea ce se decide la nivel european se decide prin acordurile intre statele membre. Ne-am dori ca intr-adevar Comisia Europeana sa joace un rol mai amplu, sa ne sprijine mai mult', a spus Negrescu,…

- Deputatul ALDE Varujan Vosganian a declarat, luni, ca aplicarea split TVA vine pe fundalul unei situații “dramatice” în care se afla România privind veniturile fiscale. “Avem o problema reala pe care nu putem sa o tratam nici cu dispute politice, nici sterile,…

- Conform unei inițiative legislative a parlamentarului Mihaela Hunca, secretar al Comisiei pentru invațamant, știința, tineret și sport din Camera Deputaților, numarul de ore de educație fizica și sport din invațamantul romanesc ar putea crește, iar o proba practica de evaluare a competențelor motrice…

- Introducerea unei probe sportive obligatorii la BAC si cresterea numarului de ore de sport in fiecare ciclu de invatamant constituie temele unei consultari publice la nivel national organizate, luni, de secretarul Comisiei pentru Invatamant a Camerei, deputatul PSD Mihaela Hunca. Hunca organizeaza aceasta…

- Decizie șocanta a statului roman. I-a suspendat pensia pe trei ani unei tinere cu scleroza multipla, pentru ca a caștigat 260 de lei din publicarea unei carți. Cazul a fost prezentat pe pagina de Facebook a tinerei, Laura Florescu, și a devenit viral, deputatul USR Tudor Pop anunțand ca va analiza alaturi…

- Aproximativ 100 de elevi din liceele din Sfantu Gheorghe au participat, ieri, la un program de educație financiara derulat sub genericul „Sa vorbim despre bani și banci”, de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR), in colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Covasna. Evenimentul a fost gazduit…

- Plenul Camerei Deputatilor a respins, miercuri, cu 149 de voturi "impotriva" si 94 de voturi "pentru", motiunea simpla depusa de Opozitie impotriva ministrului Sanatatii, Florian Bodog, si intitulata "PSD dauneaza grav sanatatii". Liderul PSD, Liviu Dragnea, a raspuns ironic cand a fost intrebat…

- Opozitia a cerut, marti, demisia ministrului Sanatatii, Florian Bodog, la dezbaterea motiunii simple indreptata de PNL impotriva acestuia, cerandu-i sa dea explicatii pentru acuzatiile de plagiat si sa opreasca “dricul” pe care il conduce, in timp ce UDMR a anuntat ca se va abtine. Liderul…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, i-a cerut ministrului Sanatatii, Florian Bodog, sa dea explicatii in Parlament cu privire la acuzatiile de plagiat, afirmand ca acesta ar trebui sa se afle pe lista membrilor Guvernului care vor fi remaniati. “PNL va cere demisia domnule ministru al…

- Doar 16 lei. Atat da lunar o familie din Romania pentru investiții, iar pentru sanatate și educație și mai puțin. Asta arata datele oficiale de la Institutul Național de Statistica. Veniturile medii ale unei familii din România au urcat în doar doi ani cu aproape un sfert din valoarea pe…

- Romania ramane statul membru cu cel mai mare deficit de colectare de TVA, de 37,2% (diferenta dintre sumele de TVA ce ar trebui colectate si incasarile efective din TVA), respectiv o suma neincasata de aproximativ 7,7 miliarde de euro, mai mare decat alocarile bugetare pentru educatie, infrastructura…

- Deputatul PMP Eugen Tomac a inițiat un proiect de lege potrivit caruia grupurile parlamentare reunite din cele doua Camere ale Parlamentului inainteaza propuneri pentru 10 locuri in Consiliul de Administrație al Societații Romane de Radiodifuziune, respectiv in Consiliul de Administrație al Societații…

- Un proiect legislativ prevede ca pensiile parlamentarilor vor fi scutite de plata contribuției la sistemul de sanatate. Actul normativ vizeaza schimbarea a trei articole – art. 38, 41 și 49 – astfel incat pensiile speciale ale aleșilor vor fi trecute in categoria prevazuta in Codul fiscal ca venituri…