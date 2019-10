Proiect unic în ţară: Un microbuz-şcoală ajunge în comunitățile cele mai sărace din Turda Un proiect unic in țara se desfașoara la Turda. Un microbuz dotat și mobilat ca un atelier școlar ajunge in comunitațile cele mai sarace din Turda, pentru a oferi copiilor ajutor la teme, meditații și alte activitați educative. Scopul este prevenirea și reducerea abandonului școlar, iar proiectul a fost gandit de cațiva specialiștii din primaria Turda. Școala Mobila a pornit la drum inainte de ora 14.00 și pleaca spre unul dintre cele mai sarace cartiere din oraș, din zona industriala. Atmosfera placuta din mașina ii atrage pe copiii de toate varstele. Cei mici aleg sa coloreze, sa asculte povești,… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol: amosnews.ro

