Proiect strategic. Linie ferată de mare viteză Lipsa autostrazilor forțeaza Guvernul sa se gandeasca la alte variante pentru a reuși transformarea zonei Moldovei intr-o zona atractiva pentru posibili investitori. Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat la inceputul sedintei de Guvern, includerea pe lista proiectelor strategice pentru a fi dezvoltate in parteneriat public-privat a unei cai ferate de mare viteza Ploiesti-Suceava, pe o distanta de 505 km. "Numarul proiectelor de investitii strategice pe care le vom demara in parteneriat public-privat ajunge la 22. Linia ferata de mare viteza Ploiesti-Suceava va avea o lungime de aproximativ… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Numarul proiectelor de investitii strategice pe care le vom demara in parteneriat public-privat ajunge la 22. Linia ferata de mare viteza Ploiesti-Suceava va avea o lungime de aproximativ 505 km si va reduce semnificativ timpul de legatura dintre Capitala si principalele orase de pe traseu", a spus…

- Linia ferata de mare viteza Ploiesti - Suceava va fi inclusa pe lista proiectelor strategice ce vor fi dezvoltate în parteneriat public-privat, a declarat, miercuri, înaintea sedintei de guvern, premierul Viorica Dancila.

- Linia ferata de mare viteza Ploiesti – Siret (Vicsani) va fi trecuta pe lista proiectelor strategice de investitii care urmeaza a fi pregatite si atribuite in parteneriat public-privat, potrivit unui proiect de Hotarare publicat de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza. Initiatorii actului normativ…

- Linia ferata de mare viteza Ploiesti – (Vicsani) va fi inclusa pe lista marilor proiecte strategice care vor fi construite in parteneriat public-privat, potrivit unui proiect de Hotarare publicat de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza.

- Linia ferata de mare viteza Ploiesti - Siret (Vicsani) va fi trecuta pe lista proiectelor strategice de investitii care urmeaza a fi pregatite si atribuite in parteneriat public-privat, potrivit unui proiect de Hotarare publicat de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, informeaza Agerpres.…

- Nivelul plafonului garantiilor care pot fi emise in acest an in cadrul programului "Investeste in Tine" va fi de un miliard de lei, a decis Guvernul, printr-o hotarare aprobata joi. Potrivit notei de fundamentare a proiectului, a fost propus un nivel al plafonului garantiilor care pot fi emise in anul…

- Incepand cu prima zi a acestui an, programul guvernamental „gROwth – Contul individual de economii Junior Centenar” a devenit operational, parintii sau reprezentantii legali ai copiilor cu varsta pana la 18 ani din intreaga tara putand sa depuna sume de bani in contul acestora, a anuntat Comisia Nationala…

- "La finalul acestei saptamani, vor fi anuntati candidatii selectati in perspectiva atribuirii contractului de parteneriat public-privat pentru realizarea autostrazii Ploiesti-Comarnic-Brasov, urmand sa depuna ofertele tehnice si financiare", a spus Dancila, in debutul sedintei de Guvern. Ea…