- Angajatorii din sectoarele IT si cercetare-dezvoltare si ai zilierilor sau persoanelor cu handicap care maresc cu cel putin 20% salariile brute ale acestor angajati vor retine la sursa si vor evidentia in Formularul 112 cheltuielile cu CASS, a declarat luni ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.

- Noile norme de aplicare a prevederilor ordonantei de urgenta nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurari sociale de sanatate au adus o serie de noutati. In cele ce urmeaza va prezentam cele mai importante modificari. Evidența persoanelor asigurate Angajatorii sunt obligati…

- Formularul 600 – Declarația privind venitul asupra caruia se datoreaza contribuția de asigurari sociale și cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurari sociale de sanatate, se va putea depune pana pe 15 aprilie 2018, potrivit unei ordonanțe…

- Ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, a publicat luni seara, pe site-ul ministerului, proictul de ordonanța de urgența prin care termenul de depunere a declarației 600 va fi prelungit pana la data de 1 martie. Proiectul a intrat astfel in dezbatere publica și ar putea fi adoptat in urmatoarea ședința de…

- Legea privind concediul medical se modifica, din anul 2018. Asigurații care vor sa beneficieze de concediu medical și de indemnizația aferenta pot obține de acum certificatul de concediu medical online, potrivit Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 99/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei…

- Vineri va avea loc prima intalnire din acest an dintre inspectorii de munca și angajatorii și angajații din Arad. La intrunire participa reprezentantii ITM Arad, inspectori de munca din compartimentele Control Relații de Munca și Control Securitate și Sanatate in Munca, care vor prezenta ultimele…

- Contribuția la pensii este una dintre cele trei contribuții sociale ramase in legislație incepand cu data de 1 ianuarie 2018. Aceasta este datorata, in principal, pentru veniturile din salarii sau asimilate salariilor, așa cum reiese din prevederile Codului fiscal. Cotele de CAS valabile in…

- Comunicat de presa CNAS Hunedoara Incepand cu luna ianuarie 2018, in conformitate cu prevederile OUG 99/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate și Ordinului MS/CNAS 15/1.311/2018…

- In ceea ce privește contribuțiile sociale (CAS), romanii cu venituri din activitați independente trebuie sa plateasca 25% din acestea, daca sunt intrunite mai multe condiții. Doua dintre acestea sunt: 1. au realizat in anul precedent (2017, in cazul de fața), un venit net lunar, exclusiv cheltuielile…

- Ce este declarația 600. Avocații, notarii, contabilii, ziariștii, persoanele fizice autorizate și cei care inregistreaza venituri din chirii trebuie sa depuna pana in data de 31 ianuarie 2018 formularul 600. Practic, sunt vizate toate profesiile liberale. Sunt colectate datele pentru veniturile obținute…

- Pentru beneficiarii indemnizațiilor de șomaj nu se vor mai plati, din 2018, contribuțiile pentru asigurari sociale de sanatate din bugetul asigurarilor pentru somaj. Aceasta plata a fost eliminata din categoria cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru șomaj, persoanele respective…

- Ordinul ANAF prin care sunt stabilite formularele pentru contribuția de asigurari sociale (CAS) și contribuția de asigurari sociale de sanatate (CASS) pentru persoanele fizice, incepand cu anul fiscal 2018, a fost publicat in Monitorul Oficial. Declarația privind venitul asupra caruia se datoreaza CAS…

- Prima zi din 2018 aduce "revolutia fiscala", printre principalele modificari fiind plata taxei pe valoare adaugata in conturi separate („split TVA”) si trecerea contributiilor de asigurari sociale de la angajator la angajat, potrivit Mediafax.Cele mai importante schimbari sunt de ordin fiscal, dar mai…

- "Pentru a veni in sprijinul contribuabililor și pentru a evita aglomerația la ghișee, avand in vedere termenul scurt de depunere a declarației de mențiuni, modificarea vectorului fiscal pentru persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora va fi realizata…

- Sunt asigurați prin efectul legii salariații pentru care contribuția la fondul de concedii și indemnizații este platita de angajator și cuprinsa in contribuția asiguratorie de munca conform OUG nr. 79/2017 pentru modificarea Codului fiscal. Modificarea majora privește posibilitatea altor persoane…

- "Masura privind transferul sarcinii fiscale a contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate de la angajator la angajat a fost asumata de Guvern prin Programul de guvernare 2017-2020, aprobat prin Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 53/2017 pentru acordarea…

- Pentru a ințelege impactul noilor prevederi trebuie sa vedem care sunt in prezent prevederile referitoare la plata CAS (contribuția de asigurari sociale) și CASS (contribuția de sanatate) la veniturile din chirii și cele din drepturi de autor, scrie digi24.ro. Citeste si Angajari la stat.…

- Angajatorii vor putea transmite orice modificare a salariului de baza brut in Revisal pana la 31 martie 2018, in contextul mutarii CAS si CASS la angajat. Guvernul a aprobat in sedinta de astazi proiectul de Hotarare privind registrul general de evidenta a salariatilor (REVISAL), una dintre prevederi…

- Parintele sau asiguratul care are legal in ingrijire un copil grav bolnav poate beneficia de concediu medical și de indemnizație pentru ingrijirea lui pana la varsta de 16 ani, in condițiile in care, pana acum, limita de varsta a copilului era de 7 ani, potrivit unei ordonanțe de urgența adoptata…

- Guvernul a aprobat in ședința de joi o hotarare de guvern care acorda angajatorilor mai mult timp pentru a inregistra contractele de munca in Revisal. Modificarea a fost facuta ca urmare a schimbarii Codului fiscal. Angajatorii vor trebui sa incheie acte adiționale pentru toți angajații in condițiile…

- Lista acestor afectiuni grave se va stabili de comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii și va fi prevazuta in Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurari sociale de sanatate. De asemenea, actul…

- De la 1 ianuarie 2018, vom vorbi doar de trei contribuții sociale ce trebuie platite la stat: doua dintre ele vor fi platite integral din salariul brut al angajatului (CAS și CASS), iar una va reveni exclusiv angajatorului (contribuția asiguratorie de munca). Cele doua contribuții sociale datorate…

- In urma numeroaselor solicitari, tema sesiunii de asistenta online din data de 6 decembrie 2017 va fi – “Contribuții sociale și impozit datorat pentru veniturile din salarii incepand cu 1 ianuarie 2018”. Incepand cu 01.01.2018 asigurarile sociale obligatorii vor cuprinde urmatoarele contributii: 1.…

- 5,04 milioane de romani sunt in prezent scutiti de la plata contributiei la sanatate (CASS), iar pentru imensa majoritate a acestora statul este cel care vireaza CASS la fondul national unic de asigurari de sanatate, reiese dintr-o statistica realizata anual de Economica, pe baza datelor oficiale…

- De anul viitor, vor exista doar trei contribuții sociale obligatorii, fața de șase, cate sunt acum, reiese din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Documentul a fost publicat vineri in Monitorul Oficial, astfel ca…

- Producatorul de energie termica ENET Focșani este prima companie din Vrancea care a anunțat ca salariații nu vor fi afectați de transferul contribuțiilor salariale de la angajator la angajat de la inceputul anului viitor. La nivelul ENET a fost realizata o simulare a implicațiilor financiare pe care…

- Miza adevarata a pachetului sofisticat de modificari a Codului fiscal și a scaderii contribuției la Pilonul II de pensii este mascata de clamata relaxare a contribuțiilor sociale și scadere a cotei unice pe venituri. In realitate, guvernanților chiar nu le pasa daca salariile angajaților cresc cu doi…

- Guvernul a aprobat, prin modificarea Codului fiscal, o serie de masuri cu impact benefic atat economic, cat și social. In domeniul impozitarii societaților, Ordonanța de urgența adoptata in ședința de astazi revizuiește sistemul de impunere a microintreprinderilor, astfel incat vor beneficia de impozit…