Proiect rus: profile digitale pentru toți cetățenii țării Ministerul rus al Comunicațiilor a pus în dezbatere publica o serie de propuneri de a schimba legislația federala așa încât fiecare cetațean al țarii sa capete un profil digital, ce va permite instituțiilor statului sa transfere mult mai ușor între ele informații despre persoana respectiva, potrivit Meduza.io.



Sursa citata arata ca este vorba despre un sistem complet nou, ce va permite utilizatorilor sai sa obțina acces la orice informație pe care guvernul a colectat-o vreodata despre un individ sau organizație. Informațiile vor fi stocate partial în acest… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, OG nr. 16/2018 referitoare la normativele de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, stabilind ca, prin hotarare a Guvernului, sa se poata aproba alte niveluri maxime, precum si dispozitii privind numarul de autoturisme…

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 114/2018, prin care s-au introdus mai multe masuri radicale in domeniul fiscal, va fi modificata printr-o alta ordonanta, precizeaza surse politice pentru STIRIPESURSE.RO.Premierul Viorica Dancila si ministrii Finantelor Publice, Energiei si Comunicatiilor…

- Clubul Sportiv Municipal București anunta ca iși dorește sa o pastreze pe Cristina Neagu, cea mai buna jucatoare a echipei noastre de handbal. Primaria Capitalei, prin Clubul Sportiv Municipal Bucuresti, facea in urma cu aproape doi ani eforturi uriașe pentru a o readuce in țara pe Cristina Neagu.…

- Guvernul ar urma sa adopte vineri proiectul de buget pe 2019 Premierul Viorica Dancila a anuntat ca Guvernul va adopta bugetul în sedinta de vineri si ca pâna atunci vor fi lamurite si problemele care îi nemultumesc pe primari. De altfel, miercuri a avut loc o noua…

- Grecia se pregateste pentru varianta unui Brexit fara acord, concentrandu-se pe masurile ce vor permite britanicilor ca continue sa viziteze si sa traiasca in aceasta tara, asa cum o fac in prezent, informeaza Bloomberg. Miza este una importanta, in conditiile in care Marea Britanie este a doua mare…

- Primarii de municipii, reuniti in Asociatia Municipiilor din Romania, s-au intalnit, marti, cu reprezentantii Guvernului pentru a discuta despre alocarile bugetare din anul 2019. Dupa mai bine de doua ore de discutii, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a afirmat ca s-au facut doua propuneri,…

- La intalnirea cu primarii de municipii au participat conslierul premierului Darius Valcov si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Premierul Viorica Dancila, invitata la discutii de catre primari, nu a fost prezenta. "A fost o discutie foarte utila spunem noi si cred ca si colegii care…

- Proiectul, aflat in dezbatere publica, propune modificarea cadrului legal in materia prevenirii si combaterii terorismului, inclusiv prin redefinirea si actualizarea conceptului de terorism si punerea acestuia in acord cu prevederile actului european, precum si incriminarea in mod explicit a anumitor…