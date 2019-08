Proiect rectificare: Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat vor fi diminuate cu 1,442 miliarde de lei Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat vor fi diminuate cu suma de 1,442 miliarde de lei, iar cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat aferente sistemului public de pensii vor fi majorate per sold cu 1,451 miliarde de lei, potrivit Notei de fundamentare care insoteste proiectul de act normativ pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019.



