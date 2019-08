Proiect ptr bacşişul de la restaurante şi baruri pe site-ul de la finanţe Proiect ptr bacsisul de la restaurante si baruri pe site-ul de la finante Pe site-ul Ministerului Finantelor Publice este publicat proiectul de act normativ care urmeaza sa legifereze, la solicitarea industriei de profil, continutul economic al bacsisului în domeniul restaurantelor si barurilor. Banii lasati bacsis de clienti ar urma sa fie impozitat si sa apara pe bonul fiscal.

Etichete accizetigareteamanareianuarie 2020,

Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro accizetigareteamanareianuarie 2020,

Stiri pe aceeasi tema

- Din data de 6 iunie se face plata operatorilor de date care au participat, in cadrul secțiilor de votare din municipiul Brașov, la alegerile europarlamentare și referendumul din 26 mai. Persoanele care doresc virarea indemnizatiei in cont bancar sunt rugate sa depuna o cerere la Centrul de Informatii…

- Prim-vicepreședintele PNL Raluca Turcan atrage atenția ca situația bugetului este atat de grava incat ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, nu are curajul sa publice execuția bugetara. ”Informații neoficiale ne anunța ca deficitul bugetar a crescut la peste 1,2% din PIB in primele 4 luni, adica banii…

- Micutii si educatoarele de la Gradinita "Nasturelldquo;, structura a Scolii Gimnaziale nr.16 "Marin Ionescu Dobrogianuldquo; din municipiul Constanta, au desfasurat, pe 29 mai, actiunea umanitara "Sa o ajutam pe Maria sa vadaldquo;. Evenimentul caritabil, care a constat intr un targ cu produse de vanzare,…

- Conducerea clubului Gaz Metan Mediaș ii ofera lui Edi Iordanescu inca un motiv pentru a ramane pe banca tehnica a echipei. Echipa poate ieși din insolvența in aceasta vara, conform unui comunicat de presa. Reprezentanții clubului medieșean au emis un comunicat in care prezinta situația actuala și asigura…

- Angela Pavel, in varsta de 80 de ani, din orasul Balan, judetul Harghita, a primit in noiembrie 2018 decizia de recuperare din partea Casei de Pensii Judetene conform careia este obligata sa returneze 3.954 de lei institutiei, bani primiti in plus, fara drept, din cauza unei erori de calculare. Femeia…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, in debutul ședinței Executivului, ca fiecare gospodarie din Romania va putea sa primeasca un ajutor nerambursabil in valoarea de 20.000 de lei. Potrivit premierului, banii pot fi folosiți, de exemplu, pentru conectarea la sistemele de gaze și canalizare sau…

- Dupa ce a colaborat cu Dorian Popa pentru „Banii”, AMNA lanseaza „Milioanele de suflete”, featuring Edward Sanda. Compusa de cei doi artisti in studiourile Famous Production si lansata alaturi de Cat Music, „Milioanele de suflete” este o poveste „visatoare” de dragoste, cu un mesaj optimist ce se imbina…

- La inceputul lunii iunie, la Judecatoria Pitesti va incepe procesul in care un barbat va fi judecat pentru furt dupa ce in luna martie a spart cea mai cunoscuta pizzerie din centrul orasului. La nici o ora de la comiterea furtului, hotul a castigat la pacanele pariind tocmai banii furati, adica 600…