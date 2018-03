Proiect PSD-PNL. La eliberare, detinutii ar putea primi haine, alocatie de hrana si legitimatii de transport

Stiri pe aceeasi tema

- Deținuții fara familie ar putea primi imbracaminte, medicamente, masa calda și adapost timp de 3 luni de la eliberarea din penitenciar. Așa prevede un proiect de lege inițiat de mai mulți parlamentari PNL și PSD. Inițiativa se adauga propunerii ministrului Justiției de a despagubi deținuții care…

- Inițiativa legislativa prevede o serie de masuri sociale menite sa le ofere deținuților eliberați un minim de sprijin pentru a se putea reintegra in societate. Parlamentarii PSD și PNL care au inaintat propunerea in Senat considera ca o astfel de lege ar reduce numarul recidiviștilor, ținand…

- Autoritațile locale vor fi obligate sa arboreze corect drapelele statului roman, al unitații administrative-teritoriale și al Uniunii Europene, altfel risca amenzi și chiar pedepse cu inchisoarea, conform unui proiect legislativ inițiat la Senat. Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea…

- Studentii de peste 26 de ani vor circula din nou gratuit, potrivit unui proiect adoptat miercuri de Senat, se arata intr-un comunicat al Aliantei Nationale a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR). Proiectul va fi trimis Administr...

- Uniunea Salvati Romania a depus, miercuri, la Senat o propunere legislativa de imbunatatire si extindere a procedurii de vot prin corespondenta., in conditiile in care in 2019 sunt doua randuri de alegeri, europarlamentare si prezidentiale.

- USR a depus, miercuri, la Senat un proiect de lege pentru imbunatatirea si extinderea procedurii de vot prin corespondenta. Initiativa vizeaza utilizarea serviciilor postale de toti romanii cu drept de vot din Diaspora, indiferent daca locuiesc cu forme legale sau nu.

- In prezent, dupa 8-10 ani de activitate, aceste animale devin indezirabile pentru statul roman, care nu stie cum sa scape mai repede de ele si fie le scoate la licitatie, fie chiar le eutanasiaza. Un proiect de lege depus spre dezbatere la Senat prevede ca aceste animale de serviciu aflate in slujba…

- Un proiect de lege depus recent la Senat prevede infiintarea de birouri notariale publice de stat. Prin aceasta initiativa ar urma sa fie stimulata concurenta, astfel incat onorariile notarilor sa fie mai mici. Conform initiatorilor (PSD si ALDE) in birourile notariale publice va lucra personal specializat…

- Un proiect de lege aflat in dezbatere la Senat ar putea crea posibilitatea vanzarii bunurilor achizitionate in leasing, chiar daca acestea nu au fost platite integral, vanzarea putand perfectata de cel care a cumparat bunul in leasing, nu de firma de leasing, care este de drept proprietarul bunului…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, ca unele state europene, precum Italia si Ungaria, au despagubit detinutii care au stat in conditii necorespunzatoare, cu 5 euro pe zi. Precizarea, dupa ce ministrul a anuntat ca este in lucru un proiect de lege in acest sens. Potrivit ministrului,…

- O solicitare in acest sens este depusa azi, la Senat, de organizațiile membre ale Inițiativei 2035 Fara Tutun. Astazi are loc, la Palatul Parlamentului, o dezbatere ampla pe tema impactului pe care il au asupra sanatații activitațile de marketing ale industriei tutunului. Evenimentul, care este programat…

- Ministerul Justitiei lucreaza la un proiect legislativ ce prevede conferirea de despagubiri si compensatii materiale, pentru perioada cat un detinut a stat in conditii necorespunzatoare, a anuntat, marti, ministrul Justitiei Tudorel Toader.

- O propunere legislativa depusa la Senat arata ca persoanele care nu se prezinta la comisiile parlamentare de ancheta și cele care nu furnizeaza informațiile solicitate se considera ca au comis o infracțiune, aplicandu-se astfel dispozitiile art.271 din Codul penal, mai exact pedeapsa cu inchisoarea…

- Persoanele care nu se prezinta la comisiile parlamentare de ancheta si cele care nu furnizeaza informatiile solicitate, documentele sau mijloacele de proba detinute acestor foruri risca inchisoare sau amenda, potrivit unei propuneri legislative a unor parlamentari PSD si care a fost depusa la Senat,…

- Parlamentarii propun reducerea cotei TVA la 9%, incepand din 2019, pentru toate utilitațile, precum servicii de canalizare și salubritate, livrarea de electricitate și gaze naturale, dar și pentru producția, transportul, distribuția și furnizarea de energie termica in sistem centralizat. In acest sens,…

- Propunerea legislativa privind renuntarea la trecerea la ora de vara, apartinand deputatului PMP Marius Pascan si sustinuta de alti parlamentari PSD, PNL, USR si UDMR, a fost depusa la Senat, in calitate de prima Camera sesizata. Initiatorul sustine ca, potrivit Parlamentului European, aceasta trecere…

- Ora de vara 2018. Romanii afectati de trecerea la ora de vara din fiecare an ar putea sa scape de acest chin. Un proiect de act normativ inregistrat recent la Senat pentru dezbatere ar putea sa elimine trecerea la ora de vara.Acest proiect apare in aceeasi perioada in care Parlamentul European a solicitat…

- Parlamentarii propun sanctionarea societatilor ce nu respecta depozitarea regulamentara a deseurilor prin obligarea curatarii terenului pe care au fost depozitate ilegal acestea si confiscarea masinilor de transport mai grele de 3,5 tone. O inițiativa legislativa in acest sens a fost respinsa recent…

- Deputații vor vota un proiect legislativ care prevede sanctionarea societatilor ce nu respecta depozitarea regulamentara a deseurilor prin obligarea curatarii terenului pe care au fost depozitate ilegal acestea si confiscarea masinilor de transport mai grele de 3,5 tone. Propunerea a fost respinsa recent…

- Tramvaiul 41 va fi deviat in zona Pietei Drumul Taberei (Piata Moghioros) pe o perioada de 16 luni, din aprilie anul acesta pana in iulie anul viitor, pentru lucrari la Magistrala 5 de metrou, au declarat reprezentantii Metrorex, potrivit economica.net.Proiect de senzatie pentru Romania: Un…

- Pedeapsa pentru viol ar putea deveni similara celei pentru crima, daca un proiect legislativ inițiat de un deputat va fi votat de Parlament. Documentul inregistrat la Senat prevede modificarea Codului penal, astfel incat pedeapsa pentru viol sa creasca, aceasta plecand de la 10 ani de inchisoare și…

- Romanii ar putea sa primeasca, in schimbul mașinii vechi, bani pentru achiziția de panouri solare, centrale termice eficiente și surse alternativ/ecologice, potrivit unui proiect inregistrat recent la Senat pentru dezbatere. Masura are ca scop eliminarea autovehiculelor vechi și poluante și reducerea…

- Șoferii care nu primesc puncte-amenda sau sancțiuni in decursul unui an vor putea primi 2 puncte bonus peste pragul de 15 puncte, astfel ca pemisul li s-ar suspenda doar daca ar strange, in anul urmator, 17 puncte, prevede un proiect legislativ inițiat la Senat. Parlamentarii care au inițat actul normativ…

- Amenzile pentru neplata muncii suplimentare, in cazul angajatorilor care nu respecta prevederile Codului muncii, ar putea fi date pentru fiecare persoana in parte, identificata ca a efectuat munca suplimentara și nu i s-au acordat plațile corespunzatoare, prevede un proiect legislativ depus recent la…

- Un nou proiect de lege prevede ca suprafețele de padure destinate producției sa scada la jumatate, iar exploatarile de lemn de padure sa se faca intr-o procedura ecologica. Initiativa a fost respinsa de Senat, dar daca va fi aprobata la Camera Deputatilor, ar putea deveni lege. Legea speciala se refera…

- Autoritatea de Transport propune ca accesul in zona centrala a Bucureștiului sa fie permis doar mașinilor Euro 5 și Euro 6 și ca toate locurile de parcare semnalizate corespunzator in oraș sa fie cu plata.

- Consilierii locali din Alba Iulia sunt convocati joi, 8 februarie, in sedinta extraordinara, cu un singur proiect pe ordinea de zi: aprobarea retragerii normei de hrana pentru personalul Politiei Locale, proiect initiat de primarul Mircea Hava.

- Consiliul Local Alba Iulia e convocat joi, in ședința extraordinara, pentru a dezbate și vota un proiect de hotarare privind retragerea normei de hrana pentru polițiștii locali din municipiu. Daca actul normativ va fi aprobat, angajații Poliției Locale Alba Iulia nu vor mai incasa, din aceasta luna,…

- I. TOTAL VENITURI = 4244 mii lei A) VENITURI PROPRII = 2959 mii lei Impozit cladiri PF = 57 mii lei Impozit teren PF = 282 mii lei Taxa mijloace de transport PF = 179 mii lei Impozit cladiri PJ = 135 mii lei Impozit teren PJ = 93 mii lei Taxa mijloace de transport PJ = 79 mii lei Impozit teren extravilan…

- Nerespectarea normelor de ordine și liniște publica va fi sanctionata mai dur. Un proiect legislative ce prevede cresterea amenzilor pentru aceste fapte a fost adoptat, luni, de Senat. Decizia finala va fi la Camera Deputatilor, in acest caz. Pentru acte sau gesturi obscene in public, injurii, expresii…

- Pentru a deveni alesi in Parlamentul Romaniei, candidatii ar trebui sa aiba aviz psihologic. Este prevederea mentionata intr-un proiect legislativ. Mai multe categorii de angajați prezinta un astfel de aviz atunci cand vor sa se incdreze pe un post, fie la stat, fie in cadrul unor firme private, astfel…

- Fostul ministru al Educatiei Liviu Pop, actual presedinte al Comisiei de Invatamant din Senat, a declarat luni ca vrea eliminarea calificativelor din invatamantul primar, evaluarea elevilor urmand sa fie facuta dupa un model european, noteaza News.ro.

- Proiect inedit in cea mai mare inchisoare din Serbia. Pentru a-i ajuta pe detinuti sa socializeze si sa se reintegreze mai usor odata ce vor fi eliberati, gardienii au amenajat un... adapost pentru cainii vagabonzi. Cei care se ocupa de animale sunt detinutii.

- Partidul Miscarea Populara reintroduce in Parlament initiativa legislativa privind reducerea numarului de parlamentari la 300. Liderul deputatilor PMP, Eugen Tomac a anunțat ca formațiunea va incepe o campanie nationala pe acest subiect, pentru ca cei aproape 10 milioane de romani care au iesit in strada…

- Ministerul Afacerilor Externe al Israelului a convocat duminica un inalt diplomat polonez, pentru a-i cere "o clarificare cu privire la votul asupra unei legi, denuntate de Israel, referitoare la rolul polonezilor in Holocaust", informeaza AFP. Aceasta lege prevede inchisoare pentru orice…

- Astfel, incepand de joi, 11 ianuarie 2018, pe linia 47, timpul de așteptare in stații va scadea, reducandu-se de la 20-23 de minute in prezent, la 10-11 minute. "Prin aceasta masura, calatorii din zonele Ghencea, Drumul Taberei și Cartierul Latin vor beneficia de o alternativa reala de transport…