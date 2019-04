Stiri pe aceeasi tema

- Șoferii care au permisul suspendat ar putea sa beneficieze de reducerea perioadei de suspendare in perioada urmatoare, potrivit unui act normativ ce a fost adoptat de curand de Senat. Proiectul de lege mai prevede eliminarea a doua condiții pe care trebuie sa le indeplineasca șoferii cu permisul suspendat…

- Deputații au aprobat, miercuri, Ordonanța de urgența a Guvernului privind implementarea programului „Investește in tine”. Potrivit modificarilor aduse in comisiile de specialitate, banii acordați pot fi cheltuiți inclusiv pentru plata intreținerii, chiriei sau a utilitaților potrivit mediafax.…

- Potrivit unui act normativ ce a fost adoptat de curand de Senat, șoferii care au permisul suspendat ar putea sa beneficieze de reducerea perioadei de suspendare in perioada urmatoare. Proiectul de lege mai prevede eliminarea a doua condiții pe care trebuie sa le indeplineasca șoferii cu permisul suspendat…

- ​Ordonanța de Urgența 114/2018 'afecteaza grav sectorul comunicațiilor' și 'ar putea avea, de asemenea, un impact negativ asupra prețurilor noilor servicii', atenționeaza Roberto Viola, directorul general al Direcției de Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie din cadrul Comisiei…

- Proiectul, initiat de parlamentari UDMR, PNL, PSD si minoritati, prevede ca, "in cazul in care rezulta un cuantum al indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului mai mic decat cuantumul indemnizatiei primit in cazul copilului anterior, sa se acorde cuantumul indemnizatiei lunare pentru cresterea…

- Cațiva dintre procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au protestat, joi, in fața instituției. Aceștia sunt nemulțumiți de situația creata la nivelul parchetului de Ordonanța nr. 7/2019. „Protestam in continuare, pentru ca Ordonanța 7/2019 nu a fost abrogata. De altfel,…

- Valentin Lazea, economistul șef al Bancii Naționale a Romaniei (BNR), demonstreaza, intr-un articolul publicat pe blogul instituției, vineri, ca bancile din Romania nu sunt cele mai profitabile din Uniunea Europeana. Articolul il redam mai jos. ”Atacul declanșat asupra bancilor - concretizat…

- Pe 17 decembrie, Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului 105/2017 pentru modificarea articolului 23 alineatul (1) litera c) din Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic 407/2006,…