Proiect PSD pentru obligarea copiilor la întreţinerea părinţilor, criticat de opoziţie "Cel mai potrivit exemplu pentru nivelul de degradare morala, mintala si politica a celor din PSD si ALDE a venit astazi prin proiectul de lege care obliga copiii sa le plateasca parintilor pensie de intretinere sub sanctiunea puscariei. Probabil parlamentarii PSD au identificat in aceasta solutie legislativa modalitatea prin care sa-si salveze batranetile dupa dezastrul de guvernare din ultimii ani de zile, intrucat cu siguranta niciun roman cu capul pe umeri nu-i va mai vota. Aceasta initiativa legislativa reprezinta o culme a analfabetismului democratic si o mutatie fabuloasa in mintea unor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

