- Un proiect de lege, care modifica și completeaza Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de construcții, in sensul abrogarii pedepselor cu inchisoarea in cazul construirii fara autorizație și transformarea in amenda a acestei infracțiuni, a fost inițiat de mai mulți parlamentari.…

- In cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean ce a avut loc joi, 29 martie, a fost aprobat proiectul de hotarare privind derularea Programului de finanțare „Protecția monumentelor istorice grupa B, de pe raza administrativ-teritoriala a județului Salaj, aflate in proprietatea privata a persoanelor…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii privind reglementarea activitatii de telemunca. In februarie, Camera Deputatilor a adoptat acest proiect in calitate de for decizional. "Este un proiect de lege foarte popular in Japonia, adica legislatia din Japonia a stat…

- Comisia juridica a Parlamentului a respins marti solicitarea presedintelui Klaus Iohannis de reexaminare a legii initiate de deputatul PSD Florin Iodache privind incetarea interdictiilor pentru parlamentarii aflati in conflict de interese in perioada 2007 – 2013. Legea va merge in plenul Camerei Deputatilor,…

- Legile justiției au trecut de Parlament. Luni, pachetul legislativ a trecut de Senat, dupa ce saptamana trecuta, legile au trecut de Camera Deputatilor. Opoziția a anunțat deja ca va contesta din nou legile la Curtea Constituționala. Legile justiției au primit, luni, votul final in Senat . Au fost 83…

- Cele trei legi ale Justitiei: legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, legea 304/2004 privind Organizarea Judiciara si legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au fost dezbatute și votate, pe repede inainte, in Comisia parlamentara…

- Comisia speciala pentru modificarea legilor Justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, s-a reunit luni, de la ora 10:00, pentru a discuta amendamentele depuse de senatori la cele trei legi ale justitiei - Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 privind…

- Cele trei legi ale Justitiei – Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) – vor intra astazi in plenul Senatului pentru votul final. Senatorii…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a inițiat un proiect de modificare a Legii 312 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) prin care urmarește eliminarea prevederilor care ii exonereaza de raspunderea civila sau penala pe membrii Consiliului de Administratie. „Prezenta propunere legislativa isi propune…

- Presedintele american, Donald Trump, a renuntat intr-un final, vineri, la dreptul sau de veto si a promulgat legea de finantare a statului federal. Insa nu fara a se plange de compromisul din Congres intre majoritatea sa republicana si opozitia democrata, transmite AFP, care noteaza ca, in aceste…

- Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor a primit marti 190 de voturi "pentru”, 98 de voturi "impotriva” si doua abtineri. De asemenea, legea 304/2004 privind organizarea judiciara a fost adoptata cu 183 de voturi “pentru”, 91 de voturi "impotriva” si o abtinere, iar legea…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, modificarile la cele trei legi ale Justitiei - 304/2004 privind organizarea judiciara, 303/2004 privind statutul magistratilor si 317/2004 privind functionarea si organizarea CSM. Modificarile la Legea 304/2004 au fost adoptate cu 182 de voturi „pentru”,…

- Intr-o singura dimineata, plenul Camerei Deputatilor a reusit sa voteze toate modificarile aduse celor trei Legi ale Justitiei, in pofida protestului Uniunii Salvati Romania, ai carei deputati au purtat tricouri insciptionate cu mesajul #FaraPenali. Astfel, Legea pentru modificarea Legii 304/2004…

- Ministerul Justitiei lucreaza la un proiect de lege care prevede conferirea de despagubiri, compensatii materiale, pentru perioada cat un detinut a stat in conditii necorespunzatoare, a anuntat, marti, ministrul Tudorel Toader. "Avem masuri de natura legislativa pe care trebuie sa le propunem…

- Comisia speciala parlamentara privind legile justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, a incheiat marti amendamentele aduse articolelor declarate neconstitutionale de Curtea Constitutionala din cele trei legi ale justitiei - Legea 303, Legea 304 si Legea 317 din 2004 modificate si adoptate…

- Comisia parlamentara speciala privind legile Justiției, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, a votat, la propunerea PSD si ALDE, modificari la articolele din Legea 303 privind statutul judecatorilor și procurorilor in legatura cu actiunea in regres, unde s-a redefinit conceptul de eroare judiciara…

- Președintele nu mai numește conducerea ICCJ. Comisia Iordache a schimbat prevederile Statutului Magistraților, marți dimineața. Luni, Comisia speciala parlamentara pentru legile Justitiei a decis ca CSM sa primeasca atributiile de numire si revocare a conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie…

- Propunerea legislativa doreste aplicarea unei hotarari a Adunarii Generale a Academiei Romane, din 1993, care prevedea revenirea la scrierea cu "a". Toate inscrisurile oficiale emise pana la publicarea legii in care denumirile unitaților administrativ-teritoriale sunt scrie cu litera "i" iși…

- Comisia speciala parlamentara pentru legile justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, voteaza modificarile propuse la articolele declarate neconstitutionale la cele trei legi - Legea 303 privind Statutul magistratilor, Legea 304 privind Organizarea Judiciara si Legea 317 privind CSM.

- Constatari pe linie silvicaLa data de 16 martie a.c., polițiștii din cadrul Postului de Politie Soveja au identificat trei persoane, din localitate, banuite ca la data de 31 ianuarie a.c., ar fi taiat fara drept și sustras șase arbori, din speciile brad și carpen, avand un volum de 6,692 mc,…

- Persoanele care nu se prezinta la comisiile parlamentare de ancheta si cele care nu furnizeaza informatiile solicitate, documentele sau mijloacele de proba detinute acestor foruri risca inchisoare sau amenda, potrivit unei propuneri legislative a unor parlamentari PSD si care a fost depusa la Senat,…

- Tot contraventie constituie si depasirea nivelului de presiune acustica de 30 dB in locuinte intre orele 14,00-16,00 si 23,00-7,00 masurat in conditii similare. Propunerea legislativa incadreaza tot la contraventii „tulburarea, fara drept a activitatilor desfasurate in cladirile in care functioneaza…

- Soferii prinși fara rovinieta pot scapa de amenda, daca nu sunt anunțați. Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede ca procesul verbal de constatare a amenzii trebuie transmis in cel mult doua luni. Amenzile pentru cei care circula cu mașina fara sa aiba rovinieta valabila se vor prescrie in patru…

- Senatul a adoptat, in ședința de miercuri, 8 martie, propunerea legislativa prin care se stabilesc limite de zgomot maxim admisibile in locuințe și instituții publice și amenzi pentru depașirea acestor limite. Astfel, zgomotele din locuința care depașesc 35 de decibeli in timpul zilei și 30 decibeli…

- „Prin prezenta, grupul parlamentar PNL va solicita sa cereti un punct de vedere din partea Comisiei pentru Democratie de Drept (Comisia de la Venetia) cu privire la modificarile propuse privind legea nr. 303/2004, legea 304/2004 si legea 317/2004", se arata in scrisoarea liberalilor. PNL ii…

- Anunț important pentru proprietarii de baruri, cluburi, restaurante și magazine. ”Acest spațiu funcționeaza fara autorizație de securitate la incendiu”. Acesta este mesajul care trebuie sa fie afișat pe panouri de inștiințare in locațiile care nu au obținut avizele de la Inspectoratul pentru Situații…

- ​Comisia pe legile justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, isi reia activitatea pentru prima data pe anul 2018 miercuri dupa-amiaza sau joi, potrivit unor surse parlamentare, dupa ce marti este asteptata motivarea Curtii Constitutionale pe ultima sesizare privind a treia lege din pachet,…

- Odata cu intrarea in vigoare a Legii prevenirii nr. 270 din 2017, atunci cand politistii constata o fapta care intra sub incidenta de reglementare a acesteia, nu vor aplica amenda, ci vor acorda un termen de remediere a neregulilor constatate. Pentru toate celelalte situatii de incalcare a legislatiei…

- Amenzile pentru neplata muncii suplimentare, in cazul angajatorilor care nu respecta prevederile Codului muncii, ar putea fi date pentru fiecare persoana in parte, identificata ca a efectuat munca suplimentara și nu i s-au acordat plațile corespunzatoare, prevede un proiect legislativ depus recent la…

- Parlamentarii PSD Florin Iordache, Eugen Nicolicea si Serban Nicolae au depus la inceputul lunii un proiect de lege care modifica legea privind Avocatul Poporului, prin care ofera institutiei condusa de Victor Ciorbea privilegii financiare suplimentare - cumularea pensiei speciale, la nivel de judecator…

- Legea salarizarii ar fi trebuit sa-și puna amprenta și pe amenzile din circulație. Astfel, ca urmare a creșterii salariului minim pe economie, la 1.900 de lei, ar fi trebuit sa se modifice și punctul-amenda. Guvernul a luat, insa, o decizie surprinzatoare. Read More...

- Joi, 15 februarie, a avut loc lansarea oficiala in Romania a “Anului european al patrimoniului cultural”€ – una dintre cele mai importante surse de finanțare a restaurarii, consolidarii si conservarii monumentelor de patrimoniu. Finanțarea sprijina conservarea, protectia, promovarea și dezvoltarea obiectivelor…

- Deputatul PMP, Constantin Codreanu, a initiat o lege prin care propune scutirea de la obligatia platii impozitului pe venit a cladirilor organizatiilor care au ca scop pastrarea, dezvoltarea si exprimarea identitatii etnice si culturale a minoritatilor istorice romanesti din afara tarii.

- Pe pagina oficiala de internet a Ministerului apararii a fost postat, la capitolul Transparenta decizionala un proiect al Programului manifestarilor prilejuite de Ziua Eroilor 17 mai 2018.In acest sens potrivit reglementarilor cuprinse in Legea nr. 379 2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative…

- Camera Deputatilor a adoptat un proiect de lege potrivit caruia soferii care circula fara rovinieta nu vor putea fi sanctionati in intervalul cuprins de la data savarsirii contraventiei si pana la data comunicarii acesteia, iar amenda se prescrie daca soferul nu e informat timp de 4 luni. ”Camera Deputatilor,…

- Proiectul de lege modifica Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Roman de Informatii si prevede ca, prin unitatile sale, SRI executa activitati informative si tehnice de prevenire si combatere a terorismului, executa interventia antiterorista, in conditiile metodologiei…

- Legea privind aplicarea unui tratament medical pedofililor, care consta in castrarea chimica a acestora, a reusit in alte tari europene, un exemplu in acest sens fiind Germania, a declarat luni deputatul PSD Catalin Radulescu, initiator al unei propuneri legislative. El spune ca nu s-a consultat…

- Dupa transmisii live pe Facebook din plenul Camerei Deputaților și dans in comisia speciala pentru legile justiției, deputata USR Cosette Chichirau are și un demers care se potrivește cu propriul statut de parlamentar. Alaturi de alți colegi din USR, Chichirau a depus la Senat un proiect de lege…

- Senatul polonez a aprobat un proiect de lege controversat prin care va deveni ilegal ca polonezii sa fie acuzati de complicitate la Holocaust, noteaza BBC, citat de news.ro. Legea interzice, de asemenea, descrierea lagarelor de concentrare din Polonia ca fiind poloneze. Nerespectarea legii duce la amenzi…

- Florin Iordache, președintele Comisiei speciale pentru legile justiției, reacționeaza la cele doua decizii prin care Curtea Constituționala a stabilit ca unele articole din proiectele care modifica Legea 303/2004 și Legea 304/2004 sunt neconstituționale.„Din punctul meu de vedere, deciziile…

- Proprietarii cladirilor și spațiilor in care se desfașoara activitate de comerț, cultura și turism, care nu au autorizație de securitate la incendiu, au obligația de a afișa vizibil, la intrarea in unitate, panouri prin care sa informeze cetațenii despre lipsa unui astfel de document. Legea a fost promulgata…

- Refuzul unei persoane de a se prezenta la audieri intr-o comisie parlamentara de ancheta constituie infractiune, se pedepseste cu inchisoare sau cu amenda penala si cu pedeapsa complementara de interzicere a ocuparii unei functii publice timp de 3 ani, prevede un proiect de lege

- Un proiect de lege prezentat luni de deputatul PSD Oana Florea, presedintele comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009, prevede ca refuzul persoanelor citate la comisia de ancheta de a se prezenta la audieri, de a furniza informatiile solicitate sau de a pune la dispozitia acesteia…

- Președintele Romaniei,Klaus Iohannis, a trimis vineri, 12 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale.Citeste si: Informatii de…

- Regulamentul pentru transport persoane in regim taxi, pus in dezbatere publica pe site-ul Primariei Capitalei pana in 7 februarie, prevede obligatia firmelor de taxi de a avea montat sistem de plata cu cardul in toate masinile si sanctionarea soferilor cu amenda de pana la 500 de lei daca refuza cursele.