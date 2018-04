Stiri pe aceeasi tema

- Invitat la emisiunea „Impartial”, Daniel Breaz a argumentat de ce este buna aceasta prevedere care a primit azi vot in comisie. Decat sa stea pe banii nostri in puscarie, mai bine sa stea acasa pe banii lor. Cred ca vor suferi mult mai mult, sa cheltuiasca bani pe consumabile, hrana. Te-ai degrevat…

- Persoanele condamnate, inclusiv pentru coruptie, cu pedepse de pana la 5 ani de inchisoare vor putea beneficia de executarea pedepsei la domiciliu sau in zilele de week-end intr-un centru special infiintat, potrivit unor amendamente PSD adoptate de Comisia juridice din Camera Deputatilor. Masurile alternative…

- Amendamentele sunt semnate „grup PSD" si au fost depuse in conditiile in care Comisia Juridica a Camerei Deputatilor discuta mai multe proiecte de lege privind executarea pedepselor privative de libertate. Unul dintre aceste proiecte a fost depus de PNL anul trecut si prevedea metode alternative de…

- Jurnalistul Ion Cristoiu a publicat joi seara fragmente din jurnalul secret ținut de Elena Udrea și inmanat acestuia. In cele 8 pagini publicate din jurnalul Elenei Udrea se menționeaza și numele a mai multor jurnaliști care erau apropriați de fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea. Aceștia sunt…

- Robotii din "Pacific Rim: Uprising" au reusit sa detroneze fenomenalul "Black Panther", aflat in varful box-office-ului nord-american timp de sase saptamani si care a doborat in acest weekend recordul de incasari in SUA pentru un film cu supereroi, relateaza AFP. In primul lor weekend…

- Cronica de Noapte 22 martie Nasul tv/ Partea 1 Moderator : Razvan Corneteanu, actionar Hotnews, Reporter Virtual Invitati : Oleg Cojocaru, Editor Sef Pagina de Rusia Sorin Lucaci, Actor, Psiholog, Organizator Evenimente

- Iesenii care vor sa faca ceva inedit in weekend pot iesi in Parcul Expozitiei la Festivalul Pescaresc. Chef-bucatarii vor gati o gama larga de preparate din raci si fructe de mare! Evenimentul se va desfasura sambata si duminica de la ora 11:00 pana seara tarziu.

- Fostul redactor-șef HotNews.ro, Cristian Pantazi, și fostul editor coordonator Dan Tapalaga au lansat propria platforma de presa, G4Media.ro, la scurt timp dupa plecarea de la HotNews.ro. In prezentarea proiectului, pe site se precizeaza: „Dorim sa devenim o veritabila platforma a libertații in presa…

- Din 25 martie, in fiecare duminica, de la ora 11:00, PRO TV le aduce telespectatorilor Inspiratia de weekend! Emisiunea va fi prezentata de Andressa (Andreea Retea), unul dintre primii bloggeri din Romania, si Irina Fodor. Cele doua prezentatoare vor veni cu idei pentru destinatii de vacanta, petrecerea…

- Constanta gazduieste in acest weekend, in premiera, turneul Final Four al Cupei Romaniei la handbal masculin. Programul este urmatorul: sambata, 17 martie ora 12.30 Politehnica Timisoara locul 3 in Liga Nationala, cu 47 de puncte Minaur Baia Mare locul 8, cu 27 de puncte DigiSport Telekom Sport; ora…

- Un asociat al fostului magnat rus Boris Berezovski a fost gasit mort la Londra, scrie marti ziarul The Guardian, citat de Reuters.Trupul lui Nikolai Gluskov, in varsta de 68 de ani, a fost descoperit luni seara de familia si prietenii sai, a afirmat avocatul sau, potrivit publicatiei mentionate,…

- Aglomeratie mare in trenul IR 1580 Constanta ndash; Bucuresti, care a plecat la ora 13.00 spre capitala. La fel este si trenul IR 1582 care a plecat la ora 14.00 spre Bucuresti. Biletele s au epuizat de vineri, de aceea au fost vandute si bilete fara loc. Reprezentantii CFR Calatori spun ca este weekend…

- Cel mai mare studiu din istorie arata cat de ușor se rasandesc știrile false. Rapiditatea cu care se rasandesc știrile false i-a uimit pe cercetatorii de la MIT, care au realizat un studiu consistent, dupa ce au analizat 130.000 de știri care au fost distribuite in ultimii 12 ani pe rețeaua sociala…

- Vineri 9 martie, ultimul patrar de luna intra in Sagetator. Aceasta faza a lunii puncteaza o criza in constiinta. Dupa ce a trecut luna plina din 2 martie, suntem in etapa in care trebuie sa ne dam seama ce functioneaza perntru noi si ce nu, ca sa ne pregatim pentru Luna noua din 17 martie, cand…

- Klaus Iohannis, viitorul presedinte al Consiliului European? Informatie surprinzatoare pe scena politica. Numele presedintelui Klaus Iohannis este luat in calcul la Bruxelles pentru pozitia de viitor presedinte al Consiliului European, pozitie ocupata in prezent de Donald Tusk, fost premier al Poloniei.…

- In perioada 2 martie, ora 15:00 - 03 martie, ora 08, cerul va fi mai mult noros, temporar vor fi precipitații slabe, mixte, iar probabilitatea pentru depuneri de polei va fi ridicata, atat in aceasta dupa-amiaza, dar in special la noapte (vineri spresambata). Vantul va sufla slab și moderat.…

- Martisorul aduce la Suior zapada multa, partii excelete si cel mai important … PRETURI REDUSE CU PANA LA 25% PENTRU TOATE PACHETELE DE SCHI VALABILE IN WEEKEND. In aceasta perioada la Șuior sunt poate CELE MAI BUNE PARTII DIN ACEST SEZON. ”Stratul…

- Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, combate in continuare existenta Pilonului II de pensii. Ea a sustinut luni ca decizia de a infiinta acest pilon (incepand cu anul 2008 - n.red.) nu a fost una buna. Declaratiile au fost facute in cadrul unei reuniuni cu persoanele varstnice - cu usile…

- Temperaturile vor scadea puternic incepand de sambata noaptea. Luni dimineata vor ajunge la -18 grade Celsius. „Intr-adevar putem spune ca de data asta masele de aer s-au asezat specific iernii, din nefericire cam tarziu, dar n-am putea spune ca este anormal sau nemaiintalnit. Vorbim intr-adevar de…

- Podul feroviar de peste Arges de langa localitatea Gradistea s-a prabusit din cauza unor inundatii in 2005 si de atunci drumul dintre Bucuresti si Giurgiu necesita un ocol prin Videle pentru cei care aleg trenul. In loc de 74 km, drumul este de 118 km si exista doua trenuri directe pe zi care fac intre…

- Apa Nova anunta ca lucrarile incepute vineri pe strada Luterana continua in weekend, circulatia mijloacelor de transport in comun fiind oprita in zona pana luni dimineata, la ora 5.00. RATB a deviat traseul masinilor care circula pe acel tronson.

- Pentru un roman din cinci situatia financiara este un bun motiv de a continua sau de a opri o relatie sentimentala, in timp ce femeile par mai relaxate: doar una din 10 ar da papucii prietenului din motive ce tin de bani, se arata in Raportul Consumatorilor privind Platile Efectuate, transmis ieri.…

- Astfel, un pacient in varsta de 31 de ani din judet a fost internat in sectia clinica OMF de la Spitalul „Sfantul Spiridon" cu fractura de mandibula, cu contuzie toraco-abdominala, cu traumatism cranio-cerebral si cu traumatism cranio-facial. Un al doilea pacient, un barbat in varsta de 33 de ani din…

- Ingrediente (1 tort): 3 oua, 3 linguri zahar, 2 linguri ulei, 3 linguri faina, 4 linguri nuca macinata, 1/2 pliculet praf de copt, 1 lingura zahar vanilinat, sare. Pentru decor: 100 g zahar, 100 g miez de nuca Pentru crema: ...

- Eurodeputatul PMP Siegfried Muresan, purtator de cuvant al Partidului Popular European, a declarat, intr-un interviu pentru HotNews.ro, ca dezbaterea pe modificarea legilor justitiei din Romania, ce va avea loc miercuri seara in plenul Parlamentului European de la Strasbourg, reprezinta un semnal ca…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis vineri o informare meteo de vreme rea, valabila in intervalul 2 februarie, ora 22 – 03 februarie, ora 20. In cursul nopții de vineri spre sambata (2/3 februarie) și pe parcursul zilei de sambata (3 februarie) aria ploilor se va extinde treptat cuprinzand…

- Agenți ai OLAF au verificat miercuri acte la Ministerul Transporturilor in legatura cu plațile facute de Metrorex catre constructorii Magistralei 5 de metrou (Eroilor - Drumul Taberei).Potrivit unor surse guvernamentale citate de HotNews, OLAF suspecteaza plați supraevaluate catre consorțiul…

- Primii care au cazut in mainile jandarmilor au fost doi indivizi care comercializau cutii cu parfum si produse cosmetice despre care exista suspiciunea ca ar fi contrafacute. Jandarmii au intocmit actele de sesizare necesare organelor de urmarire penala, iar produsele oferite spre comercializare…

- Acum, odata reziliat, totul va fi luat de la ZERO. Compania de Autostrazi a decis sa rezilieze contractul suspendat pentru revizuirea Studiului de Fezabilitate pentru sectorul de 96 de km dintre Ditrau si Targu Mures, parte din autostrada A8 Targu Mures - Iasi, dupa ce initial ar fi transmis antreprenorului…

- Vremea se mai incalzeste in urmatoarele zile si se anunta zile cu soare si nori. Temperaturile maxime urca pana la valori de 6-7 grade, in judetul Alba, in acest weekend. Pe timp de noapte vor fi in continuare valori negative. La munte, minimele vor cobori pana la -7 grade Celsius. Va prezentam conditii…

- Marti, incepand cu ora 12, la Comisia Economica din Senat vor fi prezenti ministrul Finantelor Ionut Misa alaturi de sefa ANAF, Mirela Calugareanu, discutiile cu membrii comisiei conduse de liberalul Daniel Zamfir fiind axate pe celebrul Formular 600. La intalnire vor participa si reprezentantii Consiliului…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis informare meteo, valabila de sambata de la ora 15.00, pana duminica la ora 6.00, perioada in care in Muntenia si in Dobrogea va fi lapovita si apoi ninsoare, iar de duminica aria ninsorilor se ...

- Vasilica Viorica Dancila, propunerea PSD pentru functia de premier, are 54 de ani si este europarlamentar PSD din anul 2009. Dancila detine, din anul 2015, si functia de presedinte al Organizatiei Femeilor Social-Democrate. Viorica Dancila s-a nascut la 16 decembrie 1963 in Rosiorii de Vede si a devenit…

- Sancțiuni de peste 57.000 de lei aplicate pe drumurile naționale in acest weekend. Numeroase alte acțiuni au fost organizate in restul județului, fiind ridicate 34 de permise de conducere In perioada 12-15 ianuarie, polițiști ai Biroului Drumuri Naționale și Europene au executat…

- Cei care nu știu cu ce se mananca sau vor sa cumpere Halo 5: Guardians il pot incerca gratuit in acest weekend, cu condiția sa fie abonați Xbox LIVE Gold, aflam de la Microsoft și 343 Industries. Veți putea testa campania Halo 5 atat in single-player cat și in co-op, iar daca decideți sa-l…

- Fostul prim-ministru al Romaniei, Victor Ponta, a primit joi cetatenie sarba, relateaza ziarul sarb Blic . Victor Ponta a declarat pentru HotNews ca este consilierul onorific al presedintelui Serbiei, Aleksandar Vucic, din 2016 si a primit o calitate onorifica.

- Simona Halep se afla la un singur meci distanta de titlul WTA cu numarul 16 din cariera, liderul mondial intalnind-o in finala competitiei de la Shenzhen (China) pe Katerina Siniakova (Cehia - 47 WTA). Cele doua jucatoare s-au mai intalnit o singura data in circuitul WTA, tot la Shenzhen, la editia…

- Sfârxitul primei sEptEmâni a noului an nu aduce nicio lansare spectaculoasE pe marile ecrane americane, filmul "Star Wars: The Last Jedi", al optulea lungmetraj din franciza "REzboiul stelelor", urmând probabil sE-xi asigure pentru cea de-a 4-a sEptEmânE consecutivE…