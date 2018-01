Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor (MT) propune suplimentarea numarului maxim de posturi la Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM), cu 80 de posturi, si la Centrul Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale (CERONAV) cu 40 posturi, potrivit unui proiect…

- Deputatul Nicusor Dan a cerut Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), miercuri, prin intermediul unei plangeri prealabile, sa revoce hotararea din 19 decembrie 2017 de modificare a regulamentului de taximetrie si a depus la Tribunalului Bucuresti o solicitare de suspendare a executarii…

- Parlamentarii propun modificarea Legii educației pentru ca diplomele obținute in strainatate, de cetațeni romani sau straini, sa fie recunoscute de Ministerul Educației fara niciun fel de cost. In prezent, pentru astfel de situații legea stabilește o „taxa de evaluare dosar” in cuantum de 50 de lei.…

- In 2018, tinerii din Slatina care se vor casatori vor primi 1.000 de lei din partea Primariei, potrivit unui proiect de hotarare aprobat, vineri, de consilierii locali.Tinerii cu varste cuprinse intre 18 și 35 de ani, care se vor casatori, incepand cu anul 2018, vor primi de la Primaria Slatina…

- Denumirea unor strazi din municipiul Buzau se va schimba. Primaria Buzau a pregatit un proiect de hotarare cu caracter normativ privind schimbarea denumirilor unor strazi din oraș, care ar urma sa fie supus spre dezbatere și aprobare in ședința CLM din luna februarie 2018. Propunerile, sugestiile sau…

- Angajatorii vor putea transmite orice modificare a salariului de baza brut in Revisal pana la 31 martie 2018, in contextul mutarii CAS si CASS la angajat. Guvernul a aprobat in sedinta de astazi proiectul de Hotarare privind registrul general de evidenta a salariatilor (REVISAL), una dintre prevederi…

- Lia Olguta Vasilescu a subliniat ca este necesar ca aceste zile sa fie lucratoare. "27,28,29 decembrie NU vor fi zile libere! Ministerul Muncii și Justiției Sociale nu a elaborat vreo hotarare de guvern in acest sens și nici nu intenționeaza sa o faca. Aceste zile sunt foarte importante pentru…

- UPDATE 13:43 Zeci de magistrati au iesit si in fata instantelor Constanta in semn de protest fata de modificarea netransparenta a legislor justitiei. Magistratii au iesit la protest tacut si in Brasov, in fata Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov. 13:15 ...

- Magistratii de la mai multe instante si parchete din tara urmeaza sa isi manifeste, luni, dezacordul fata de proiectele de modificare a legilor Justitiei si initiativele legislative pentru modificarea Codurilor penale iesind imbracati in robe in fata institutiilor. Surse judiciare au precizat, pentru…

- Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes” (Programul MTN) va fi modificat astfel incat plafonul finantarilor va creste in 2018-2019 de la 20 la 27 de miliarde de euro, arata un proiect de Hotarare de Guvern lansat in dezbatere de Ministerul Finantelor Publice - MFP.

- DISPOZITIA Nr. 1229_ din 14.12.2017 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii in sedinta ordinara Primarul Municipiului Campia Turzii; In conformitate cu prevederile art.39 alin.(1), alin.(3) si alin.(5)

- Potrivit ordinii de zi a ședinței Comisiei Speciale Comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilitații legislative in domeniul justiției, in data de 14 decembrie 2017, au loc dezbateri privind propunerile de modificare și completare a dispozițiilor…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, are o veste buna pentru gardienii din inchisori in ceea ce privește schema de personal. Astfel, dupa o intrevedere cu liderii de sindicat de la penitenciarele din Vaslui, Iași și Bacau (unde s-au discutat diferite probleme legate de sistemul penitenciar…

- Uniunea Salvați Romania propune adoptarea de catre CGMB a unui proiect de hotarare prin care Piața Victoriei sa fie spațiu rezervat manifestarilor civice și sindicale. "USR București va solicita convocarea unei ședințe extraordinare a CGMB, cu doua puncte pe ordinea…

- Mai multe firme de taximetrie din Brasov au depus la Primarie notificari privind majorarea tarifelor, astfel ca noile prețuri vor intra in vigoare, cel mai probabil, in cursul acestei luni. Potrivit informatiilor oferite de municipalitatea brasoveana, preturile propuse de taximetristi sunt de 1,99…

- Primaria Buzau anunța ca intenționeaza sa achiziționeze ,,Servicii de organizare de evenimente culturale – Concert prestat de Orchestra Johann Strauss Ensemble, Filarmonica din Viena, in data de 19 decembrie 2017, incepand cu orele 19.00, in incinta Salii Sporturilor ,,Romeo Iamandi” din Buzau. Potrivit…

- Guvernul va decide, in sedinta de miercuri, majorarea salariului minim brut pe tara de la 1450 la 1900 de lei, potrivit unui comunicat de presa al Executivului. „Vom avea aceasta Hotarare de Guvern referitoare la salariul minim, care ramane la 1.900 de lei, exact cum s-a stabilit, pentru ca este vorba…

- Guvernul va decide, in sedinta de miercuri, majorarea salariului minim brut pe tara de la 1.450 la 1.900 de lei, a transmis Executivul intr-un comunicat de presa. “Vom avea aceasta Hotarare de Guvern referitoare la salariul minim, care ramane la 1.900 de lei, exact cum s-a stabilit, pentru ca este…

- Cabinetul Tudose discuta, in ședința de miercuri, un proiect de Hotarare de Guvern pentru marirea salariului de baza minim brut pe țara garantat in plata, anunța un comunicat al Executivului. ...

- Un proiect de Hotarare trecut aproape neobservat de cei mai multi dintre cei prezenti la sedinta ordinara a CJ de luni 27 noiembrie 2017, a fost si acela al amenajarii de cantare speciale pentru transportatori pe drumurile judetene – pentru protectia soselelor ce sunt tranzitate de acestia. Proiectul…

- Primarul orașului Cugir, Adrian Teban a inițiat un Proiect de hotarare cu privire la numirea membrilor Consiliului de Administratie al Ocolului Silvic ”Sapcea” Cugir RA. și aprobarea modelului contractului de mandat incheiat cu aceștia. RA Sapcea se afla in subordinea Primariei Cugir și administreaza…

- "Ministerul Public atrage atentia asupra faptului ca, in cursul zilei de ieri, 24 noiembrie 2017, Comisia parlamentara speciala pentru legile justitiei a votat modificarea unor articole de lege intr-o forma prin care, in mod evident, se contureaza premisele eliminarii independentei procurorului,…

- Majorarea unor amenzi pentru incalcarea unor norme din ordine și liniște publica a primit aviz favorabil din partea membrilor comisiei juridice a Senatului. Proiectul a fost initiat de parlamentari liberali, care au considerat ca majorarea amenzilor ii va determina pe cetațeni sa respecte mai strict…

- Ministerul Sanatatii (MS) sustine ca anul viitor va dubla bugetul Programului National de Prevenire, Supraveghere si Control al Tuberculozei, urmand sa fie incluse in lista medicamentelor compensate si gratuite alte noua denumiri comune internationale utilizate in tratamentul tuberculozei. Ministerul…

- Potrivit modificarilor propuse de UNJR la legea 303/2004, „judecatorii, procurorii, magistratii-asistenti, personalul de specialitate juridica asimilat acestora, personalul auxiliar de specialitate si personalul conex personalului de specialitate al instantelor judecatoresti si parchetelor nu pot…

- Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu, a prezentat, in prima lectura, pe 26 octombrie, proiectul de Hotarare de Guvern prin care salariul minim brut pe țara ar urma sa creasca la 1.900 de lei, de la 1 ianuarie 2018. Aceasta valoare corespunde salariului prevazut in Programul…

- Din aceasta toamna, Primaria Targoviste a decis sa sustina financiar implementarea in toate scolile si liceele din municipiu din oras a unui program de management al invatamantului care are si componenta de „catalog electronic”.

- Dupa cum stim, parlamentarii PSD au depus la Biroul Permanent al Camerei Deputatilor modificarile la Legile 303/2004, 304/2004 si 317/2004. Trebuie sa mentionam pentru o buna si corecta informare a opiniei publice ca aceste modificari nu sunt cele propuse de Ministrul Justitiei. Deputatul PSD Dambovita,…

- Primaria Buzau supune dezbaterii publice o serie de proiecte de hotarare ce ar urma sa fie adoptate in ședința CLM din luna decembrie a acetui an. Printre acestea se afla proiectul de hotarare privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzau, a impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018…

- Documente atasate: Proiect de Hotarare pentru modificarea normelor privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat Se modifica legislatia privind comertul" In august a fost adoptata OUG prin care casele de marcat cu jurnal electronic devin obligatorii de anul viitor. Noutatea…

- Incepand cu prima zi a anului 2018, salariul minim brut pe economie ar urma sa creasca de la 1.450 de lei la 1.900 de lei, conform unui Proiect de hotarare a Guvernului pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țara garantat in plata, ce a fost publicat recent in dezbatere publica de catre…

- Guvernul va discuta, în sedinta de miercuri, un proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal. Sedinta de Guvern se va desfasura miercuri, de la ora 13.00, a anuntat Biroul de presa al Executivului. De asemenea, Guvernul…

- La Cristian, saracii vor primi intre 2.000 și 3.000 de euro ca sa-și repare casa. Firmele care-i angajeaza pe nevoiașii fara loc de munca, vor obține de la Primarie 900 de lei/luna, pentru fiecare angajat, timp de trei ani. Primarul comunei Cristian, Gicu Cojocaru a anuntat intr-o conferinta…

- Propunerile legislative privind Legea de functionare a politiei, aflate in dezbatere publica, vizeaza in primul rand protectia drepturilor cetatenilor, consfintirea acestor drepturi, binele public al celor care respecta legea, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, subcomisarul de politie Ionut…

- O noua hotarare este pe cale sa enerveze mii de oameni. Alesii vor sa promoveze un proiect de lege care sa stopeze un fenomen extrem de raspandit in tara noastra.Aceasta hotarare va afecta, insa, mii de oameni care de acum incolo vor trebuie sa isi faca firme daca doresc sa mai aiba astfel…

- În aceste momente, în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Județean Constanța, are loc ședința ordinara a Consiliului Local Constanța. Pe ordinea de zi se afla: 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului…

- Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel. Pe 4 septembrie, Victor Ponta, Daniel Constantin si Sorin Cimpeanu au anuntat lansarea unui nou proiect politic, Pro Romania, prezentat ca o alternativa la oferta partidelor. "Vrem sa aducem experienta pe care noi am acumulat-o…

- Modificarea legislativa privind majorarea cu 10% a salariilor de funcție ale angajaților din sectorul bugetar va fi publicata mâine în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, comunica MOLDPRES. Conform documentului, vor beneficia de majorare peste 120 mii de angajați din…

- Municipiul Botoșani continua seria evenimentelor inscrise in campania de consultare și animare a comunitații locale cu privire la posibilitațile de dezvoltare disponibile prin intermediul mecanismului de Dezvoltare Locala Plasata sub Responsabilitatea Comunitații.

- Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor, a convocat Consiliul Local al Municipiului Sebes in sedinta publica ordinara, pentru ziua de joi, 26 octombrie 2017, de la ora 14.oo, in sala festiva a Colegiului National „Lucian Blaga” avand urmatorul PROIECT AL ORDINII DE ZI: 1. Proiect de hotarare privind…

- Liberalii au declarat razboi total administratiei PSD-ALDE din Primarie. Ei au prezentat ieri ceea ce au numit un „tun" pe zona de Urbanism, documentele afisate ridicand mari semne de intrebare. Practic, anuntul de consultare publica a Planului Urbanistic Zonal (PUZ) privind un proiect imobiliar situat…

- Incepand din luna aprilie a acestui an, in urma unui Proiect de Hotarare votat de consilierii locali, Sala Sporturilor poarta numele tehnicianului Gheorghe Tadici, cel mai reputat antrenor din handbalul feminin romanesc. Dupa aproximativ doua luni, intr-o alta sedinta de Consiliu Local, a fost propus…

- Marti, 24 octombrie 2017, incepand cu ora 14.00, in sala Ion I.C. Bratianu a primariei, va avea loc ședința ordinara a Consiliului Local al municipiului Aiud. Sunt 28 de proiecte pe ordinea de zi. Proiectele sunt initiate de primarul Iulia Adriana Oana Badea. Proiectul ordinii de zi: 1.Proiect de hotarare…

- Consilierii locali din Dej se vor intruni vineri, 20 octombrie, de la ora 15, intr-o ședința de indata. Pe ordinea de zi se afla un singur proiect de hotarare. Aleșii locali urmeaza sa dezbata și sa voteze un proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosința gratuita a unei suprafețe de…

- Plenul reunit al Parlamentului a adoptat, miercuri, modificarea Regulamentului Comisiei de control a SRI, potrivit caruia orice persoana este chemata la audieri este obligata sa se prezinte, iar Serviciul Roman trebuie sa predea orice informare sau raport care este solicitat de comisie. Proiectul de…

- Senatorii și deputații au adoptat, miercuri, in ședința, proiectul de hotarare pentru modificarea și completarea Hotararii Parlamentului Romaniei nr.30/1993 privind organizarea și funcționarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar…

- Mai mulți parlamentari propun modificarea legii privind reforma in domeniul sanatații astfel incat medicii sa poata elibera adeverința pentru concediile medicale, rețetele compensate și biletele de trimitere, chiar daca nu au contract incheiat cu Casa de asigurari de sanatate a pacientului. Propunerea…

- Deputatul PSD Dumitru Chirița a fost votat in cadrul comisiilor reunite de specialitate din Parlament pentru un mandat de cinci ani in funcția de președinte al Autoritații Naționale de Reglementare in Energie (ANRE). Pentru funcția de vicepreședinte a fost propus Zoltan Nagy-Bege,…

- Majorarea tarifelor de la 1,39 la 1,70 lei/km era prevazuta, anterior, pentru data de 1 octombrie, dar din cauza ca numarul masinilor este mare - de ordinul miilor - companiile au amanat acest termen pana la 20 octombrie, afirma taximetristii bucuresteni. Pana in prezent, dupa 1 octombrie,…