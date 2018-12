Proiect privind gratuitatea transportului in comun pentru toti bucurestenii. Cand ar putea intra in vigoare si ce a declarat primarul Gabriela Firea

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat miercuri, in cadrul sedintei de Consiliu General, ca intentioneaza sa sustina anul viitor un proiect privind gratuitatea transportului in comun pentru toti...

- Elevii din Bucuresti cu varsta de pana la 18 ani vor calatori gratuit cu mijloacele de transport in comun ale STB (fosta RATB), potrivit unui proiect al Primariei Capitalei votat, miercuri, in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB).

- Primarul general, Gabriela Firea, s-a intalnit cu reprezentantii tuturor companiilor care fac parte din Holdingul Municipal pentru a discuta despre decizia Curtii de Apel Bucuresti. Firea sustine ca societatile functioneaza potrivit legii si se va uza de toate caile exceptionale de atac, decizia instantei…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri ca decontul lunar pentru grupurile care folosesc in comun masina pe rute Ilfov - Bucuresti se va acorda in baza unei declaratii pe proprie raspundere si ca Politia Municipiului Bucuresti va realiza verificari in trafic.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat joi, la inceputul sedintei CGMB, ca autobuzele Euro 6 care vor intra in dotarea Societatii de Transport Bucuresti vor fi dotate cu prize USB si internet.

- „Primaria Bucuresti, din bugetul propriu, face echilibrari pentru sectoare si au decis prin formula de calcul sa lase foarte putini bani la nivel de municipiu Bucuresti si sa dea toti banii la sectoare, in asa fel incat primarul sa ramana fara influenta si fara un cuvant de spus, ca daca nu ai resurse,…

- Primarul general al Capitalei susține ca Codrin Ștefanescu ii cheama pe consilierii generali și le cere sa o tradeze. „Am informații certe ca la sediul central al PSD din Șoseaua Kiseleff se pune la cale un plan de sabotare a mea in calitate de Primar General al Capitalei, prin intoarcerea…