- Primaria București anunța ca potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul General al Municipiului Bucuresti adopta hotarari privind impozitele si taxele locale pentru anul fiscal urmator.”Avand in vedere faptul ca prevederea legala…

- Adica se majoreaza! Proiect: Potrivit Codului fiscal,impozitele si taxele locale se indexeaza cu 1,3% Potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul General al Municipiului Bucuresti adopta hotarari privind impozitele si taxele locale pentru anul…

- Executivul valcean a hotarat sa prezinte in sedinta din 15 februarie a Consiliului Local Ramnicu Valcea reducerea impozitelor si taxelor locale aprobate pentru anul 2018. Potrivit primarului municipiului Ramnicu Valcea, Mircia Gutau, s-a hotarat reducerea taxelor și impozitelor din municipiu ...

- Astfel, pe langa posibilitatea platilor la Centrul de Informatii pentru Cetateni si la centrele de cartier (Nicolina, Tatarasi, Alexandru cel Bun, Pacurari si Frumoasa), iesenii isi pot achita taxele si impozitele online, accesand pe internet platforma www.ghiseul.ro sau eTax (site-ul pentru plata taxelor…

- Locuitorii comunei Cornu Luncii vor plati in acest an aceleași sume ca anul trecut in contul taxelor și impozitelor locale. Administrația locala a decis sa nu majoreze darile la bugetul comunei. Primarul Gheorghe Fron a ținut sa precizeze ca taxele și impozitele in comuna Cornu Luncii au ramas la același…

- Desi plata online este disponibila de ceva vreme la Mioveni, majoritatea contribuabililor prefera sa stea la coada. In ultima vreme se observa insa o deschidere mai mare catre acest serviciu. Plata online este la fel de sigura, este mult mai comoda si nu se plateste comision pentru acest serviciu. Pana…

- Cei care dețin o locuința, o mașina sau cei care au venituri din contracte de comision chirii sau lucreaza ca liber-profesioniști trebuie sa faca niște drumuri la direcția de impozite și taxe locale de la primarie.

- Oradenii sunt stimulati de municipalitate sa isi plateasca online impozitele si taxele locale, printr-un concurs inedit in care sunt oferite ca premiu bilete pentru o zi de distractie la SPA si la bazinele aquaparkului administrat de primarie.Primaria Oradea va premia persoanele care vor plati…

- Primaria Oradea va premia persoanele care vor plati online taxele si impozitele datorate pe anul 2018 pana la data de 31 martie, acordand saptamanal, prin tragere la sorti, un voucher, constand intr-un bilet de familie pentru o zi la Aquapark Nymphaea. Primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan,…

- In condițiile in care mulți dintre cetașenii romani iși pot achita taxele și impozitele locale inca din primele zile ale anului, pentru a beneficia de reduceri, la Șibot acest lucru nu este posibil. Consiliul local nu a aprobat nici pana acum proiectul de hotarare ce privește cuantumul acestora pentru…

- De marti, 16 ianuarie, locuitorii din Ocna Mures si localitatile apartinatoare pot plati online taxele si impozitele locale, transmite primaria. Consultarea informațiilor deținute de administratia locala și plata restanțelor se fac pe baza de CNP pentru persoane fizice respectiv CUI pentru persoane…

- Taxe si impozite locale. Mai multe primarii din Capitala sau din provincie au publicat programul Directiilor de Taxe si Impozite, unde pot fi platite taxele si impozitele datorate de cetateni pentru 2018. Mai mult, in unele orase sunt anuntate majorari, in timp ce alti edili au ales sa mentina nemodificate…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a fost și anul acesta primul sucevean care și-a platit taxele și impozitele locale. Suma totala platita de Ion Lungu drept impozite pe terenuri, cladiri și mijloace de transport, precum și pentru taxa de ecologizare a fost de 496,6 lei. „Si in acest an, am fost primul cetațean…

- Primaria Alba Iulia a anuntat ca luni, 8 ianuarie, este prima zi de plata pentru taxele și impozitele aferente proprietaților deținute de contribuabilii municipiului Alba Iulia. Primul termen limita de plata este 31 martie 2018, iar al doilea termen este 30 septembrie 2018. Impozitul anual mai mic de…

- Taxele si impozitele locale pot fi achitate la casieriile Directiei de Venituri incepand cu data de 5 ianuarie, se arata intr-un comunicat de presa postat pe baiamare.ro. Baimarenii, contribuabili persoane fizice si juridice, pot beneficia si in 2018 de reducerea de 10% acordata de Administratia Publica…

- Surprize neplacute la început de an pentru români! Autoritatile locale au luat decizia de a majora taxele si impozitele pentru apartamente si terenuri, dupa ce deciziile luate de Guvern i-au lasat fara bani în 2018.

- Primaria Municipiului Blaj anunta ca marti, 9 ianuarie 2018, va incepe incasarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018. Platile se pot face zilnic, de luni pana vineri, intre orele 8.15 si 15.15, la Biroul Impozite si Taxe din cadrul Primariei Blaj. Blajenii (persoane fizice) care isi vor achita…

- Cluj-Napoca - Taxe și impozite locale - Taxele și impozitele locale se pot plati de luni, 8 ianuarie, începând cu ora 8.00, la sediul din Piața Unirii nr 1 și la toate primariile de cartier. De la 8.30, la sediul Centrului de Informare pentru Cetațeni de…

- Taxele și impozitele locale ale baimarenilor au ramas neschimbate. Acestea pot fi achitate la casieriile Direcției de Venituri incepand cu data de 5 ianuarie. Aceste plați pot fi efectuate online pe site-ul www.baiamare.ro sau la casieriile aparținand Direcției de Venituri a Municipiului Baia Mare incepand…

- Spre deosebire de anii anteriori, cand impozitele locale se achitau incepand cu a doua saptamana a anului, pentru ca Direcția de Impozite și Taxe (DIT) din cadrul Primariei Craiova invoca faptul ca avea nevoie de o perioada de timp sa ...

- Si in acest an, mii de romani au stat la coada pentru a da bani statului si a-si achita taxele si impozitele locale inca din primele zile ale anului 2018. La Directia de Taxe si Impozite locale Sector 3, din Bucuresti, oamenii au stat chiar si o ora la coada. Acestia spun ca s-au obisnuit sa stea zeci…

- Incepand de ieri, 3 ianuarie 2018, impozitele si taxele locale din Mioveni pot fi achitate si online. Plata se poate face utilizand cardul bancar, accesand site-ul www.ghiseul.ro, sectiunea plata fara autentificare si selectand "Primaria orasului Mioveni" din lista de institutii. Plata taxelor si impozitelor,…

- Contribuabilii suceveni dornici sa plateasca cat mai devreme taxele si impozitele locale si sa beneficieze de reducerea de 10% care se acorda pentru plata integrala, pe tot anul, vor putea face asta de luni, 8 ianuarie.„Incasarile la Primaria Suceava vor incepe de luni, 8.01.2018. Stiu ca ...

- La ultima ședința ordinara din acest an, Consiliul Local Campina a aprobat taxele și impozitele pentru 2018, iar vestea buna este aceea ca, in cea mai mare parte, nu sunt modificari comparativ cu 2017. Mai exact, nivelul taxelor și impozitelor ramane cel din 2017. Cu o singura excepție.

- De cand se vor putea plati taxele și impozitele locale, in 2018. Procedurile on-line ale Primariei Primarul i-a atenționat pe clujeni sa nu se așeze la rand in 3 ianuarie, pentru plata taxelor și impozitelor locale. Atenție! Taxele și impozitele locale nu se vor putea achita decât începând…

- Conform unui comunicat al primarului Timișoarei, impozitele și taxele locale nu vor crește anul viitor, urmand sa ramana la același nivel din 2017. „Așa cum am dovedit-o din 2012 de cand sunt primar, eu sunt un liberal autentic și, pe cale de consecința, sunt partizanul fiscalitații cat mai scazute.…

- In acest moment consilierii municipali se afla la masa dezbaterilor și incearca sa stabileasca, prin analize și discuții, urmate de vot, nivelul taxelor ce vor fi platite de toți botoșanenii, cetațeni sau agenți economici, incepand cu anul viitor.

- Primaria Pitești anunța ca impozitele, taxele și alte sume datorate bugetului local de catre contribuabili pot fi achitate in numerar și pe 29 decembrie, pana la ora 09.30, la sediul Primariei, precum și la Centrul de Incasare din strada Victoriei. Programul de incasare vineri, 29 decembrie, la ambele…

- Miercuri, 27 decembrie 2017, de la ora 14 are loc ultima ședința pentru acest an a Consiliului Local Onești. Pe ordinea de zi a acestei ședințe ordinare cel mai important proiect de hotarare este cel privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora aplicabile incepand…

- Conducerea Primariei Piatra Neamt a anuntat ca, din luna ianuarie 2018, cresc taxele si impozite, iar consilierii locali au aprobat in ultima sedinta majorari de 12 pana la 15%. Principalul motiv al acestei cresteri este decizia Guvernului de modificare a Codului Fiscal, care afecteaza administratiile…

- Daca tot a renunțat, recent, la taxa de 2 la suta pentru fiecare turist care este cazat in Timișoara și asta doar in urma unor amenințari cu procese, primarul Nicolae Robu anunța, la final de an, ca nu va crește nicio taxa sau vreun impozit in 2018. Excepții sunt doar cateva zeci de asociații de…

- Primarul Nicolae Robu renunta de tot la majorarea impozitelor pentru cladiri nerezidentiale. Proiectul a fost retras pentru organizarea unei dezbateri publice, impuse de lege, dar o astfel de discuție nu va mai avea loc. Robu a declarat ca nu va mai crește nicio taxa sau impozit local.

- Veste soc pentru pitesteni. Edilul Cornel Ionica a anuntat inca de ieri ca taxele si impozitele locale vor creste incepand cu 2018. Numai ca acesta a nuntat ca vorbim despre o crestere de 18 poate 20%. Liberalul Narcis Sofianu a aruncat bomba si a spus in urma cu putine momente ca taxele si impozitele…

- Cornel Ionica a vorbit despre cel mai arzator subiect al momentului si anume taxele si impozitele locale pe anul 2018. Edilul a recunoscut ca acestea vor fi majorate. „Am mai spus ca suntem singurul oras care in ultimii ani nu a majorat cu un leu taxele, dar acum o vom face. Probabil ca vom creste…

- Taxele și impozitele locale vor fi majorate cu 10 la suta. Decizia a fost luata la inceputul saptamanii, in Consiliul Local Municipal. Primarul Constantin Toma spune ca majorarea este o soluție pentru strangerea unor sume mai mari la bugetul local, astfel incat investitiile in infrastructura pentru…

- In cadrul ședinței Consiliului Local a fost aprobat și proiectul de hotarare care prevede majorarea taxelor și impozitelor locale cu 10%. Pentru ca buzoienii vor fi nevoiți sa scoata mai mulți bani din buzunar incepand de anul viitor, primarul Constantin Toma a explicat și care sunt motivele care au…

- Unul din proiectele de pe ordinea de zi a ultimei sedinte ordinare din acest an a Consiliului Local Baia Mare, care va avea loc joi, 21 decembrie, este cel privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018. Vezi mai jos ce contine proiectul de hotarare ce urmeaza a fi supus votului alesilor…

- Taxele și impozitele locale nu se vor majora la nivelul municipiului Targoviște in 2018. Consiliul Local a aprobat menținerea acestora Post-ul TARGOVIȘTE: Impozitele și taxele locale raman și in 2018 la nivelul lui 2017 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Consilierii locali din Dej, intruniți intr-o ședința ordinara pe luna decembrie, au votat azi un proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018. La fel ca in ultimii ani, taxele și impozitele locale nu vor fi modificate și vor ramane la fel și in anul 2018. S-au…

- Consilierii locali dejeni au fost convocați miercuri, 13 decembrie, la ultima ședința ordinara a acestui an, una in care s-a votat și proiectul de hotarare referitor la taxele și impozitele locale pentru anul 2018.

- Primaria a republicat proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018. Proiectul a avut la baza urmatoarele modificari: reducerea impozitului datorat pentru mijloacele de transport hibride de la 75 la 95 si actualizarea cotei de impozitare in cazul cladirilor…

- Consilierii municipali , intruniți intr-o ședința ordinara pe luna decembrie, au votat miercuri, 13 decembrie 2017, un proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018. Taxele și impozitele locale nu vor fi modificate și vor ramane la fel și in anul 2018. S-au propus…

- Emil Boc a explicat ca pentru ca cetațenii sa nu sufere din cauza deciziilor luate la nivel național, se vor pierde din bugetul local aproximativ 28 de milioane de euro, o treime din bugetul de investiții. „Pierderea aceasta de 28 de milioane de euro rezulta din diminuarea cotelor din…

- Sala de ședințe a Consilului Local Cugir a gazduit luni, 11 decembrie a.c, ședința publica in cadrul careia s-au supus dezbaterii propunerile administrației publdice locale cu privire la impozitele și taxele locale pentru anul fiscal 2018, urmand inițierea unui proiect de hotarare, iar in ședința ordinara…

- Cu toate ca noile modificari ale Codului Fiscal vor duce la diminuarea veniturilor colectate la bugetele locale, inclusiv la cel al orasului Urlati, primarul Marian Machitescu anunta faptul ca s-a luat decizia ca taxele si impozitele locale pentru anul viitor sa nu fie majorate. „Nu vrem sa impovaram…

- Potrivit unui amendament adoptat de comisie, firmele care realizeaza venituri pana la 1 milion de euro, au un capital social de minim 45.000 de lei si cu cel putin doi angajati pot opta intre impozitul pe profit si impozitul pe cifra de afaceri. "Au fost cateva amendamente facute pe fond la…