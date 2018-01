Stiri pe aceeasi tema

- Danut Andrusca (49 ani), deputat PSD de Neamt, a fost propus ministru al economiei. Cunoscut ca apropiat al liderului PSD Neamt, Ionel Arsene, acuzat recent de DNA de trafic de influenta, Danut Andrusca a ocupat mai multe functii de conducere, chiar si in acelasi timp, in companii de stat. Se afla la…

- Fostul vicepresedinte al ANAF, Romeo-Florin Nicolae, a fost achitat definitiv, joi, in dosarul in care acesta a fost trimis in judecata pentru trafic de influenta. Potrivit portalului instantelor de judecata, Curtea de Apel Ploiesti a mentinut decizia Tribunalului Prahova, achitandu-l…

- Șoferii pot sa vada pe internet in ce clasa de asigurari li se incadreaza mașina Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a pus la dispozitia asiguratilor un instrument pe internet prin care se pot obtine informatii despre incadrarea in clasa bonus-malus (B/M) a autovehiculului asigurat prin RCA.…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Neamt, Ionel Arsene, a fost plasat, vineri, sub control judiciar, pentru trafic de influenta, printr-o decizie a magistratilor Tribunalului Bacau. Judecatorii au respins propunerea de arestare preventiva inaintata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie…

- Presedintele Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, fost deputat PSD si considerat un apropiat al lui Liviu Dragnea, a fost retinut joi de procurorii DNA, sub acuzatia de trafic de influenta, anunta intr-un comunicat Directia Nationala Anticoruptie. Iata comunicatul transmis presei ...

- Potrivit unui comunicat al DNA, Iulian Darius Boariu a fost retinut pentru 24 de ore pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta si inselaciune. Procurorii sustin ca, in perioada septembrie 2017 - ianuarie 2018, Iulian Darius Boariu a pretins suma de 30.000 euro de la concubina…

- Inca un polițist reținut pentru trafic de influența. Este vorba de fratele polițistului prins ieri in flagrant delict cu mita, noteaza NOI.md. Acesta a fost reținut de ofițerii și procurorii anticorupție in aceasta dupa amiaza. El, la fel, este polițist banuit de trafic de influența, doar ca pe un alt…

- Preturile apartamentelor si caselor sunt cu o treime sub nivelul de acum 10 ani, iar anul trecut ritmul de scumpire consemnat a fost mai mic decat cel din 2016, arata o analiza realizata de Imobiliare.ro.

- Politistii din Cugir au identificat in trafic, marti, in cadrul unei actiuni organizate in colaborare cu RAR, mai multe masini ce aveau defectiuni tehnice. Soferii acestora au fost amendati si li s-a retinut certificatul de inmatriculare al autovehiculelor. Potrivit IPJ Alba, oamenii legii au controlat…

- Un ofiter de investigatii de la Inspectoratul de Politie Rascani a fost retinut in seara de marti, 16 ianuarie, de catre ofiterii CNA si procurorii anticoruptie. Barbatul este banuit de trafic de influenta si va petrece urmatoarele 72 de ore in izolator.

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au pus ieri in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Bistrița, impotriva unui barbat de 28 ani din Dumitrița. Ce a facut barbatul ca sa merite aproape 2 ani de inchisoare:

- Un locuitor al capitalei a fost reținut de ofițerii DGT Nord a CNA și procurorii anticorupție în dupa-amiaza zilei de ieri. Barbatul este banuit ca ar fi savârșit trafic de influența. Sub pretextul coruperii judecatorilor, acesta ar fi estorcat și primit 5 000 de euro. Potrivit…

- Procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul pentru efectuarea urmaririi penale in cauze privind infracțiunile de corupție savarșite de militari au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatului plt. maj. ZAMFIRACHE MARIN-AUREL, militar jandarm in…

- A devenit deja o traditie ca, dupa sarbatorile de iarna, comerciantii sa inceapa sezonul reducerilor, care aduce o scadere importanta a preturilor hainelor si bijuteriilor in marile magazine, dar sunt reduceri si la produse cosmetice, electrocasnice, sau la vacante. Cu toate ca perioada reducerilor…

- 13 persoane, printre care oameni de afaceri, un judecator, un fost inspector scolar si doi politisti, au fost trimise in judecata, anchetatorii vorbind despre acuzatii de constituirea unui grup infractional, dare si luare de mita, trafic de influenta, abuz in serviciu, cumparare de influenta si fals…

- Trei persoane au fost retinute de ofiterii CNA si procurorii anticoruptie într-un dosar de trafic de influenta. Acestea sunt banuite ca ar fi extorcat, de la ruda unui inculpat, 20 000 de euro pentru a-l scapa de dosar penal. Potrivit denuntatorului, cele trei persoane, între…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a lui Valeriu Zgonea, fost președinte al Camerei Deputaților. Acesta este acuzat de trafic de influența.

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie Ploiesti l-au trimis in judecata, sub control judiciar, fostul presedinte al Camerei Deputatilor, Valeriu Zgonea, pentru infractiunea de trafic de influenta.

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a fostului președinte al Camerei Deputaților la data faptei, Valeriu Zgonea, pentru comiterea infractiunii de trafic de influența. Potrivit procurorilor, in…

- Pe strazile municipiului Constanta, in cursul zilei de azi, a putut fi vazut un automobil care avea anvelope specifice masinilor de raliuAstfel, azi, participantii la trafic, care au circulat pe bulevarudul 1 Decembrie din Constanta, au putut admira o masina tunata.Este vorba despre un automobil marca…

- Marian Iftimie-Nicorici, director general al Agentiei Nationale pentru Locuinte (ANL), si Iulian Boghean, director la clubul de fotbal Ceahlaul Piatra Neamt, au fost trimisi in judecata de procurorii...

- Procurorii DNA de la Ploiești au trimis-o in judecata, sub control judiciar, pe Ana Maria Patru, fosta șefa a Autoritații Electorale Permanente (AEP) pentru doua fapte de trafic de influenta in forma continuata și spalare a banilor. In rechizitoriul transmis judecatorilor de la Tribunalul București…

- Procurorii au finalizat urmarirea penala si au expediat cauza penala de invinuire a politistului instantei de judecata, care este acuzat de corupere pasiva, trafic de influența, abuz de serviciu și pastrarea ilegala a munițiilor.

- Directorul general economic din Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, Speranta Georgeta Ionescu, a fost trimisa in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) pentru luare de mita si trafic de influenta. Ea este acuzata ca, in perioada in care era director general economic in…

- Cauza penala, deschisa pe numele primarului din satul Drepcauți, raionul Briceni, a fost deferita justiției de catre Procuratura Anticorupție. Ghenadii Ioxa, primar din partea Partidului Democrat, a fost reținut pentru trafic de influenta.

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților UDREA ELENA GABRIELA, membru al Guvernului la data faptelor, pentru savarșirea infracțiunilor de…

- Neculai Horobet, avocat in cadrul Baroului Vaslui, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie pentru savarsirea a cinci infractiuni de trafic de influenta, dintre care una in forma continuata. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, marti, AGERPRES, in acelasi dosar a fost deferit justitiei…

- Psihoterapie pentru soferii care injura in trafic sau ii ultragiaza vebal pe politisti. Este solutia propusa de organizatiile neguvernamentale pentru a controla problema agresivitatii in trafic care este din ce in ce mai crescuta.

- Politistii constanteni au depistat in trafic mai multi conducatori auto care s au urcat la volan sub influenta bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ Comstanta, la data de 17 decembrie a.c., politistii din cadrul Sectiei 5 Rurala Cogealac au depistat un barbat, de 54 de ani, care a condus un autoturism,…

- Curtea Suprema l-a condamnat pe fostul ministru de Interne Gabriel Berca la trei ani de inchisoare cu executare. In acelasi dosar, fostul deputat Mihai Banu a fost condamnat la 3 ani de inchisoare. Lucian Banu, fiul lui Mihai Banu, a ramas cu condamnarea primita in faza de fond a procesulu,i doi ani…

- Primul episod al procesului in care fostul vames aradean Doru Tica, alaturi de timisoreanul Stefan Maruntelu, au fost trimisi in judecata pentru trafic de influenta, a ajuns la final. Tribunalul Timis, instanta care a judecat dosarul intocmit de DNA Timisoara a anuntat si primele sentinte in acest caz.…

- Doi conducatori auto care s au urcat la volan dupa ce au consumat bauturi alcoolice au fost depistati in trafic de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constnata, La data de 23 noiembrie a.c., politistii din cadrul Sectiei 6 Rurala Cernavoda, Postul de Politie Mircea Voda, au depistat un barbat, de…

- Un ofițer de poliție in cadrul IGPR - Direcția de Investigare a Criminalitații Economice a fost reținut de procurorii DNA pentru trafic de influența. "Procurori din cadrul Direcției Naționale Anticorupție — Secția de combatere a corupției au dispus punerea…

- Un ofițer de poliție in cadrul IGPR, Direcția de Investigare a Criminalitații Economice, a fost reținut de procurorii Direcției Naționale Anticorupție pentru trafic de influența, informeaza joi DNA. AGERPRES/(AS — autor: Mihai Stoica, editor: Catalin Alexandru)

- In perioada analizata, decembrie 2016- iulie 2017 , preturile la nivelul economiei romanesti au inregistrat o evolutie ascendenta, comparativ cu luna decembrie 2016, conform datelor Institutului National de Statistica (INS). Dupa o scadere a preturilor in primele doua luni ale anului 2017, avand…

- Medicul Mohamad Yassin a fost achitat de Curtea de Apel Bucuresti pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta, in dosarul in care a fost acuzat de DNA ca i-a cerut 2 milioane de euro lui Omar Hayssam pentru a-l ajuta pe sirian sa scape de inchisoare. In acelasi dosar a fost achitat si presupusul…

- Doi avocati si un ofiter de urmarire penala din cadrul Inspectoratului de politie Buiucani au fost retinuti de procurorii anticoruptie si CNA pentru trafic de influenta. Cei doi avocati sunt banuiti ca ar fi pretins 20 000 de euro de la un condamnat si un politist. Potrivit CNA, intr-un caz este vorba…

- Doi avocati si un ofiter de urmarire penala din cadrul Inspectoratului de politie Buiucani au fost retinuti de procurorii anticoruptie si CNA pentru trafic de influenta. Cei doi avocati sunt banuiti de pretinderea a 20 000 de euro de la un condamnat si un politist. Într-un caz…

- Mai multi senatori și deputați PSD și UDMR au depus in Camera Deputaților un proiect de lege care prevede extinderea invațamantului obligatoriu la 15 clase si includerea ultimilor doi ani de gradinița ca obligatorii. Mai mult, pana in 2020, invațamantul liceal ar urma și el sa devina obligatoriu…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au anunțat, ieri, ca profesoara de discipline tehnice in cadrul Liceului Tehnologic Tismana, Marcela Percea, va afla sentința finala la sfarșitul acestei luni. ”Amana pronuntarea la data de 21.11.2017”, a decis instanța din Banie. Aceasta a fost…

- Șoferii care vor sa nu vor cheltuie o avere pentru a-și pregati mașina de iarna cauta cele mai ieftine anvelope de Black Friday 2017. Oferte sunt pentru toate buzunarele. Prețurile pentru pneurile de iarna pornesc de la 122 de lei. Vanatorii de chilipiruri vor sa știe din timp care este lista magazinelor…

- Polițiștii rutieri din judetul Alba au verificat, joi, 120 de autovehicule destinate transportului public de persoane. Toti conducatorii de autobuze si microbuze au fost testati cu aparatul etilotest. Actiunile politistilor din judetul Alba, pentru cresterea sigurantei rutiere, vor continua. Actiunea…

- Majoritatea bucureștenilor (98%) sprijina un proiect care sa permita creșterea utilizarii bicicletei ca mijloc de deplasare, o soluție la problemele de trafic actuale, rezulta dintr-un studiu realizat de Asociația Institutul Verde (AIV) și prezentat vineri. "Asta înseamna un suport…

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 918 din 27 septembrie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatului POPESCU GEORGE ALEXANDRU, avocat in cadrul Baroului București, pentru…

- Circulatia rutiera este oprita pe ambele sensuri de mers ale DN17 Gura Humorului- Suceava, localitatea Ilisesti, judetul Suceava, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme si o autoutilitara.

- Tribunalul București a decis luni achitarea lui Vasile Blaga, fost secretar general al PDL, pentru savarșirea infracțiunii de trafic de influența. Instanța a mai dispus ridicarea sechestrului pus în timpul urmaririi penale pe averea lui Blaga. Decizia instanței…

- Magistratii de la Tribunalul Bucuresti au decis astazi achitarea lui Vasile Blaga, fost secretar general al PDL, pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta, informeaza Agerpres.ro. In plus, instanta a mai dispus ridicarea sechestrului pus in timpul urmaririi penale pe averea lui Blaga. Decizia…

- Magistratii de la Tribunalul Bucuresti ar putea pronunta luni sentinta in prima instanta in dosarul in care Vasile Blaga, fost secretar general al PDL, a fost judecat pentru trafic de influenta.La ultimul termen al procesului din 20 octombrie, Vasile Blaga a declarat ca este nevinovat si a…

- Magistrații de la Tribunalul București ar putea pronunța luni sentința in prima instanța in dosarul in care Vasile Blaga, fost secretar general al PDL, a fost judecat pentru trafic de influența. La ultimul termen al procesului din 20 octombrie, Vasile Blaga a declarat ca este nevinovat și…

- Vantul puternic a inceput sa-și faca serios simțita prezența și in județul Alba. Doi copaci doborați de rafalele de vant pe carosabil le-au creat probleme șoferilor care au vrut sa ajunga duminica dimineața in Arieșeni. Aceștia au fost nevoiți sa intoarca, ori sa aștepte pana cand trunchiurile arborilor…