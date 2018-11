Proiect PNL: Refuzul de a lucra ca zilier conduce la anularea ajutorului social

Stiri pe aceeasi tema

- Sase deputati PNL au inregistrat, la Senat, un proiect de lege potrivit caruia refuzul persoanelor, care primesc ajutor social, de a lucra ca zilieri atrage dupa sine incetarea acordarii venitului minim garantat.

- Comisia de Transporturi din cadrul Camerei Deputatilor a aprobat azi propunerea de lege depusa de deputatul Petru Movila privind construirea autostrazii Iasi – Tg. Mures.ʺEste al doilea pas important pentru acest proiect, dupa ce in cursul anului trecut a fost aprobat de Senat. Speram ca votul…

- Deputatul PMP Petru Movila a depus, la Senat, un proiect care propune amenzi intre 2.000 și 5.000 de lei aplicate conducatorilor autoritaților sau instituțiilor publice care nu organizeaza lunar conferințe de presa pentru a informa populația cu privire la masurile luate, transmite Mediafax.

- Un numar de 28 de parlamentari au depus in Senat un proiect de lege potrivit caruia soferilor prinsi la volan sub influenta bauturilor alcoolice li se poate impune sa conduca timp de 180 de zile doar masini in care se monteaza un aparat care opreste motorul cand detecteaza alcool in aer. Propunerea…

- Social-democrații au lucrat și marți, atat in Camera, cat și in Senat, sa schimbe legea astfel incat toate dosarele in care s-au facut interceptari sa fie reanalizate, iar probele obținute astfel sa fie anulate.

- Mai mulți parlamentari au depus recent la Senat un proiect de lege pentru inființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare, subordonata Ministerului Agriculturii, care are ca scop promovarea și implementarea unei strategii naționale pentru produsele agroalimentare de calitate.…