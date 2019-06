Proiect PNL, „în fața valului de infracţiuni comise cu violenţă la nivel stradal” „PNL propune masuri concrete pentru a asigura protecția cetatenilor romani in fața valului de infractiuni comise cu violenta la nivel stradal, dar și pentru ca acei corupți care au fost prinși și condamnați in instanța sa iși execute pedeapsa pana la capat, fara posibilitatea de a mai fi eliberați condiționat. Din pacate, in ultima perioada am asistat la o explozie a fenomenului infracțional ca urmare a adoptarii și aplicarii Legii nr.169/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

