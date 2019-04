Proiect PMP: Statul român ar putea deconta repatrierea cetățenilor români decedați pe teritoriul UE Doi deputați din PMP au depus, la Senat, un proiect legislativ prin care statul român ar putea deconta procedurile de repatriere pentru cetațenii români decedați pe teritoriul Uniunii Europene. Prevederile inițiativei se vor aplica cetațenilor cu venituri care nu depașesc un salariu mediu net, transmite Mediafax.

&"Statul român va suporta cheltuielile de repatriere a cetațenilro români decedați pe teritoriul Uniunii Europene, la cererea familiei Prevederile prezentei legi se aplica doar cetațenilor români care înregistreaza venituri care nu depașesc contravaloarea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

