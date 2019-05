Stiri pe aceeasi tema

- Cinci mii de persoane cu dizabilitati care beneficiaza de servicii consiliere pentru incurajarea ocuparii vor putea beneficia de sprijin financiar sub forma unui voucher de 5.000 de euro pentru achizitionarea de dispozitive si tehnologii asistive si tehnologii de acces in vederea angajarii, a anuntat…

- "Am anuntat intentia noastra de a depune un proiect pentru acea tehnologie asistiva pentru persoanele cu dizabilitati. Am depasit perioada de elaborare a proiectului, iar acum suntem in etapa de dezvoltare a proiectului. Sunt deja semnate contractele, iar cadrul normativ este asigurat. Prin acest…

- "Trebuie sa le aratam si o sa le aratam - si pe parcurs o sa vedem rezultatele - ca ele sunt necesare si utile societatii, dar trebuie sa aratam si societatii ca aceste persoane ne sunt utile. O sa venim nu numai cu masuri de angajare si de amenajare a locului de munca, ci si cu masuri de subventionare…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat vineri ca, in aceasta saptamana, a fost aprobata o procedura de acordare a subventiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilitati in accesarea si utilizarea de tehnologii si dispozitive asistive. "Avem in programul de guvernare un capitol numit…

