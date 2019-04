Stiri pe aceeasi tema

- Doi deputați PSD au depus in Parlament o propunere legislativa care prevede ca permisul de conducere eliberat pentru categoria B va putea fi folosit și pentru motocicletele cu cilindree maxima de 125 cm3, daca persoana respectiva are 24 de ani și permis categoria B de cel puțin doi ani, transmite…

- Plenul a amendat proiectul, la propunerea liderului grupului senatorial PSD, Serban Nicolae, in sensul ca actul normativ nu ii vizeaza numai pe soldatii si gradatii profesionisti din Ministerul Apararii Nationale, ci pe toti cei din institutiile din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta…

- Mai mulți deputați ALDE și unul din PSD au depus, in Parlament, un proiect prin care unul din parinți beneficiaza de zile libere pentru a sta acasa cu copiii de pana la 12 ani cand școlile sunt inchise temporar de autoritați. Propunerea vizeaza angajații de la stat și din mediul privat. „Propunerea…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu le-a cerut colegilor din Parlament organizarea unui miting de susținere pentru existenta Sectiei de investigare a procurorilor. "Eu am cerut sa sustinem organizarea unui miting de sustinere pentru existenta acestei sectiei de investigare a procurorilor. Eu cred ca daca…

- Proiectul de lege privind reorganizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscala a fost adoptat miercuri 27, februarie a.c în Camera Deputaților dupa ce în noiembrie anul trecut acesta a primit vot pozitiv și în Senat. Propunerea legislativa inițiata de UDMR care prevede desființarea…