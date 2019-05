Proiect pentru stimularea natalităţii: Companiile care investesc în creşe şi grădiniţe pentru copiii angajaţilor vor fi scutite de plata impozitului pe profit * Vouchere pentru plata creșei sau a bonei copiilor pana la 3 ani Parinții care au in intreținere copii de pana la 3 ani ar urma sa beneficieze de vouchere in valoare de 150 de euro lunar pentru fiecare copil, destinate achiziționarii de servicii de asistența și ingrijire a acestuia – plata creșei, gradiniței sau a bonei. De asemenea, companiile cu minimum 30 de angajați care investesc in creșe și gradinițe pentru copiii angajaților ar urma sa fie scutite de plata impozitului pe profit. Cele doua proiecte de lege fac parte dintr-un pachet legislativ pentru stimularea natalitații, inițiat de deputatul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele Comisiei de Aparare, deputatul PNL Ovidiu Raețchi, a lansat un atac dur la adresa ministrului Apararii, Gabriel Leș, acesta spunand ca face din Armata un subiect de atac impotriva Președintelui și ca singura conversație pe care Dragnea a avut-o cu Trump a fost cea despre apa plata.MAE,…

- Sporul natural negativ s-a accentuat in Romania, in luna ianuarie a acestui an fata de perioada similara a anului trecut, in conditiile in care numarul persoanelor care au decedat a fost mai mare cu 9.867 fata de cel al nou-nascutilor vii, reiese din datele publicate, luni, de Institutul National de…

- Ministerul Finanțelor Publice a publicat proiectul revizuit de Hotarare de Guvern privind organizarea și funcționarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții - S.A. (FSDI), care a fost prezentat in dezbatere publica, pe site-ul ministerului, in data 28 decembrie 2018. Proiectul de Hotarare de…

- Un start-up din Cluj lanseaza Notificarea.ro Societatea Pentru Tipar Notificarea.ro, un start-up pornit din județul Cluj, lanseaza Notificarea.ro, un serviciu inovator care simplifica semnificativ pentru companii procedura de notificare a debitorilor in scopul recuperarii de creanțe. Dezvoltat de o…

- CSU CRAIOVA - FCSB 2019: Craiova se pregatește de un meci mare. Derby-ul cu FCSB, programat duminica seara, pe Arena Naționala, insa proiectul clubului patronat de Mihai Rotaru și Adrian Andrici prevede o strategie cu planuri extrem de indraznețe pentru viitorul pe termen mediu și lung. Cei care…

- In timp ce Londra și Bruxellesul nu au ajuns inca la o ințelegere in ceea ce privește relația celor doua parți dupa ieșirea Regatului Unit din UE, autoritațile din Marea Britanie, dar și din țarile membre indeamna oamenii de afaceri sa fie pregatiți pentru orice varianta, inclusiv pentru un “Brexit…

- În cea de-a doua parte a anului casele de marcat cu jurnal electronic vor fi legate la ANAF, a declarat Doru Dudaș, director general în Ministerul Finanțelor Publice, într-o conferința organizata de PwC. În momentul de fața, firmele din România se afla în plin proces…

- Romania a inregistrat un spor natural negativ in decembrie 2018 fata de luna precedenta, in conditiile in care numarul decedatilor a fost mai mare cu 10.739 de persoane fata de cel al nascutilor-vii, informeaza Institutul National de Statistica printr-un comunicat de presa transmis, luni, AGERPRES .…