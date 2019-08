PROIECT pentru reglementarea legală a bacșișului - Ce le e INTERZIS patronilor Ministerul Finantelor legifereaza bacsisul printr-un act normativ care ii stabileste valoarea de 10-15% si obliga evidentierea a acestuia pe bonul fiscal in cazul serviciilor de restaurant si baruri, indiferent de modalitatea de achitare a notei de plata. Proiectul de act normativ, pus in dezbatere publica, cuprinde definirea bacșișului in vederea evidențierii acestor sume pe bonul fiscal, instituirea obligației de evidențiere pe bonul fiscal a bacșișului incasat de la clienți, in cazul serviciilor de restaurant, baruri și alte activitați de servire a bauturilor, indiferent de modalitatea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

