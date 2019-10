Proiect pentru depunerea în format electronic a declarațiilor de avere, depus de 53 de senatori din patru partide Senatori din mai multe partide au depus la Senat un proiect de lege care prevede posibilitatea transmiterii declarațiilor de avere și de interese catre Agenția Naționala de Integritate în format electronic. Inițiatorii precizeaza ca scopul proiectului este facilitarea procesului birocratic, transmite Mediafax.

Potrivit proiectului de lege, dupa articolul 2 din Legea 176/2010, se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu urmatorul cuprins:&"Declaratiile de avere de interese pot fi completate depuse și în format electronic, certificate cu semnatura electronica calificata și ulterior… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

