Politicienii de top ar putea fi nevoiți sa renunțe la funcțiile din cadrul partidelor, daca vor sa fie rectori sau prorectori. Astfel, s-ar depolitiza invațamantul universitar, susțin mai mulți aleși ai USR care au inițiat un proiect de lege in acest sens. Politicienii care sunt in aceasta situație spun ca li se incalca dreptul de […] Citește Proiect pentru depolitizarea universitaților: Rectorii și prorectorii sa nu poata fi șefi de partid in Alba24 .