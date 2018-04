Stiri pe aceeasi tema

- Romania devenea membru oficial al Organizației Atlanticului de Nord, pe 29 martie 2004, dupa ce in 2002, la Summitul NATO de la Praga, primise invitația de aderare, alaturi de alte șase state europene, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Slovacia si Slovenia. In acea zi, prim-ministrul Romaniei, Adrian…

- Satu Mare ar putea avea acces direct la coridorul de transport al viitoarei infrastructuri rutiere „Via Carpatia”. Mai multe state din Europa de Est, printre care și Romania, vor sa construiasca impreuna o axa rutiera care sa lege Lituania de Grecia. Proiectul a obținut adeziunea a șapte țari: Lituania,…

- Chiar daca in Danemarca nu a fost semnalat pana in prezent niciun caz de pesta porcina africana, raspandirea acestei boli in Europa de Est a provocat ingrijorare in tara unde exporturile de carne de porc se ridica la 33 de miliarde de coroane daneze (5,5 miliarde de dolari) pe an.Virusul…

- Bulgaria (5,1 euro) si Romania (5,5 euro) aveau in 2017 cel mai scazut cost orar cu mana de lucru, fata de un nivel mediu de 23,1 euro in Uniunea Europeana, si de 26,9 euro in zona euro, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica Eurostat. În urmă cu zece ani, compensaţia…

- Potrivit datelor comunicate de Eurostat, romanii care lucreaza au, de departe, cel mai ridicat risc de saracie dintre toti cetatenii UE, cu un procentaj de 18,9%. La mare distanta dupa noi, figureaza in statistica de profil state precum Grecia (14,1%) si Spania (13,1%). Pentru referinta,…

- Peste 95% dintre cetatenii romani erau in 2016 proprietarii caselor in care locuiau, acesta fiind cel mai mare procent de proprietari de case din randul statelor membre UE, in timp ce in Germania mai putin de jumatate (49,8%) dintre cetateni detineau propria lor locuinta. La nivelul UE, in…

- La nivelul UE, in medie 70,6% dintre cetateni detin propria lor locuinta, in timp ce in cazul strainilor doar 30% detin propria lor locuinta. Pe langa Romania, 95,6%, alte state unde procentul cetatenilor care detin propria lor casa este unul ridicat sunt: Croatia si Lituania, ambele cu 89,9%, si…

- Tentativele de a ,,frana lupta anticorupție” au creat o problema de imagine Romaniei, care acum este considerata, la fel ca Ungaria și Polonia, o țara care ii provoaca dificultați Uniunii Europene, susține consilierul prezidențial Leonard Orban. Diplomatul a mai declarat, la interviurile Libertatea…

- Calin Popescu-Tariceanu, Președintele Senatului Romaniei, i-a primit pe șefii delegațiilor participante la Prima Reuniune a Miniștrilor Apararii a Formatului București (B9), inalți oficiali din Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia și Ungaria, precum și reprezentanți…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, i-a primit marti pe sefii delegatiilor participante la prima Reuniune a ministrilor Apararii a Formatului Bucuresti (B9), care reuneste inalti oficiali din Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia si Ungaria, precum si…

- Textul remarca ratele mari ale cresterii economice din Europa Centrala si de Est in toate trimestrele anului trecut, de peste 3-4- (Ungaria, Estonia, Lituania, Bulgaria, Slovacia, Croatia) si chiar 5-6- (Romania, Letonia, Slovenia, Polonia, Cehia, Estonia), fata de o medie a UE sub 3-, sustinuta de…

- Doar 8% dintre angajatii romani si greci au participat in 2016 la cursuri de pregatire legate de activitatea lor profesionala, comparativ cu o medie de 31,9% la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate de Eurostat, potrivit Agerpres. În 2016, aproape o treime dintre angajaţii din…

- Un studiu Eurostat arata ca hainele sunt cu aproape 10% mai ieftine in tara noastra, fata de media Uniunii Europene, in schimb, incaltamintea este mai scumpa decat media europeana, in conditiile in care Romania are al treilea cel mai mic salariu pe economie din UE . In tara noastra, articolele vestimentare…

- Cehia este tara cu cea mai mica rata a somajului din cadrul Uniunii Europene, la nivelul de 2,4%, comparativ cu media comunitara de 7,3%. Rata somajului a fost, in ianuarie, de 2,4% in Cehia, de 3,8% in Ungaria, de 4,5% in Polonia si de 4,6% in Romania. In Austria, rata somajului a fost in ianuarie…

- Cehia are cea mai mica rata a somajului din cadrul Uniunii Europene, la nivelul de 2,4%, comparativ cu media comunitara de 7,3%, anunta Oficiul european pentru statistica (Eurostat), citat de site-ul agentiei ANSA. Rata somajului a fost, in ianuarie, de 2,4% in Cehia, de 3,8% in Ungaria,…

- Valul de frig siberian abatut in ultimele zile asupra Europei s-a soldat cu peste 40 de morti pana miercuri, printre care multe persoane fara adapost, si continua sa provoace haos in transporturi, relateaza AFP. Supranumit "Bestia din Est" de media britanice, "Ursul din Siberia" in Olanda,…

- Peste jumatate dintre somerii din sase state europene, intre care se afla si Romania, se afla in risc de saracie, potrivit datelor aferente anului 2016 publicate luni de biroul european de statistica Eurostat, transmite News.ro . Datele arata ca 51,4% dintre somerii romani sunt expusi saraciei, iar…

- Mai mult de jumatate dintre somerii Uniunii Europene din tarile Letonia, Bulgaria, Estonia, Cehia, Romania si Suedia erau expusi, in 2016, riscului saraciei, arata datele publicate luni de Eurostat, citeaza AGERPRES. Citeste si: Prognoza de COSMAR: Directorul ANM anunta cu ce temperaturi EXTREME…

- Romania a urcat un loc in topul salariilor minimime din Uniunea Europeana. In luna ianuarie 2018, Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din UE, 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate vineri de Eurostat. Anul trecut Romania ocupa…

- Forumul regional LabelFrancEducation, care se desfasoara in perioada 25-28 februarie 2018, la Sibiu, reuneste reprezentantii a 40 de institutii de invatamant bilingve din noua tari din regiune, printre care se gasesc si doua colegii din Brasov. „Creat in 2012, LabelFrancEducation este acordat de catre…

- În ianuarie 2018, România, cu 408 euro, conducea, depasita doar de Bulgaria (261 euro) si Lituania (400 euro), topul celor mai mici salarii brute din Europa, conform Eurostat, la polul opus aflându-se Olanda (1.578 euro), Irlanda (1.

- In luna ianuarie 2018, Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana, 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate vineri de Eurostat. La nivel general, salariul minim pe economie este mai mic de 500 de euro pe luna in…

- Datele publicate vneri de Eurostat arata ca Romania are al treilea cel mai mic salariu minim pe economie din UE, cu doar 8 euro mai mare decat in Lituania. Cel mai mic salariu din Uniunea Europeana este inregistrat in Bulgaria, cu numai 261 euro.

- In luna ianuarie 2018, Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana, 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate vineri de Eurostat. La nivel general, salariul minim pe economie este mai mic de 500 de euro…

- Doar 1,6% dintre angajatii romani lucrau in sectorul culturii sau aveau o profesie legata de acest domeniu in 2016, comparativ cu o medie de 3,7% la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate ieri de Eurostat si preluate de Agerpres. In perioada 2011 – 2016, numarul persoanelor din UE care lucrau…

- Doar 1,6% dintre angajatii romani lucrau in sectorul culturii sau aveau o profesie legata de acest domeniu in 2016, comparativ cu o medie de 3,7% la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate marti de Eurostat. In perioada 2011 - 2016, numarul persoanelor din UE care lucrau in domeniul…

- In cadrul actiunii KA 1 – mobilitati ale tinerilor - a programului Erasmus+, Asociatia ODEN NEHOIU anunta inceperea saptamanii de activitati a schimbului de tineri “ADD,TAG,PROTECT,RESPECT ". Activitatile vor avea loc la Vila Cristina Busteni in perioada 21 februarie-2 martie 2018 si vor reuni 42 de…

- Politia britanica a arestat joi trei barbati suspectati ca tineau in sclavie in jur de 200 de imigranti, in majoritate barbati din Lituania, Romania, Bulgaria si Polonia, la o ferma horticola din Cornwall, comitat in sud-vestul Angliei, a comunicat politia ...

- Politia britanica a arestat trei barbati suspectati ca tineau in sclavie in jur de 200 de imigranti, in majoritate barbati din Lituania, Romania, Bulgaria si Polonia, la o ferma horticola din Cornwall, comitat in sud-vestul Angliei, a comunicat politia locala, potrivit

- Politia britanica a arestat joi trei barbati suspectati ca tineau in sclavie in jur de 200 de imigranti, in majoritate barbati din Lituania, Romania, Bulgaria si Polonia, la o ferma horticola din Cornwall, comitat in sud vestul Angliei, a comunicat politia locala, potrivit agentiei Reuters si site ului…

- Politia britanica a arestat joi trei barbati suspectati ca tineau in sclavie in jur de 200 de imigranti, in majoritate barbati din Lituania, Romania, Bulgaria si Polonia, la o ferma horticola din Cornwall, comitat in sud-vestul Angliei, a comunicat politia locala, potrivit agentiei Reuters si site-ului…

- Douasprezece state membre ale Uniunii Europene au propus ca Albania, Bosnia, Macedonia, Muntenegru, Serbia si Kosovo sa participe la reuniunile privind politicile UE inainte de aderarea lor efectiva la blocul comunitar, transmite luni Reuters. Dupa ani in care tarile balcanice par sa fi…

- Carburantii s-au scumpit in primul an de guvernare al PSD. Reintroducerea supraaccizei, incertitudinea pe plan fiscal si schimbarile dese de componenta a Executivului care au dus la slabirea leului in contextul circului politic, dar si aprecierea petrolului pe plan international au reprezentat principalele…

- Ieri, Comisia Europeana a convocat pentru un summit privind calitatea aerului, la Bruxelles, ministrii Mediului din 9 tari, printre care si Romania, Franta, Germania si Marea Britanie, considerati „elevii rai” din UE la acest capitol, scrie AFP, preluata de Hotnews.ro. Acest sumit este „ocazia si ultima…

- Organizația Națiunilor Unite a precizat care sunt țarile care vor pierde cei mai multi locuitori pana in anul 2050. Populația Romaniei se va reduce drastic cu 5 milioane de locuitori. Pana in anul 2050, țara va avea 14,3 milioane de locuitori, comparativ cu 19,6 milioane in 2017, scrie publicatia rusa…

- Romania are rezerve privind Planul strategic pentru schemele de plati directe, deoarece elaborarea si aprobarea acestuia poate fi un proces indelungat ce ar putea determina penalitati substantiale si o posibila nationalizare a acestor plati, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Agriculturii…

- PPT Preturi Pentru Tine l-a numit pe Lech Przemieniecki in functia de CEO, dupa ce in ultimii opt ani el a fost vicepresedinte si apoi presedinte al celei mai cunoscute companii de retail din Polonia, TXM S.A, care opereaza peste 350 de magazine in Polonia, Cehia, Slovacia si Romania. Specializat…

- Datoria guvernamentala a Romaniei se situa, la sfarsitul trimestrului trei din 2017, la 35,7% din PIB, in scadere fata de nivelul de 36,3% din PIB inregistrat in perioada similara din 2016, arata datele publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Comparativ cu trimestrul trei din 2016, trei…

- Cristian Fugaciu, CEO Marsh Romania, a preluat, de la inceputul acestui an, managementul Regiunii Centrale. Astfel, acesta a devenit responsabil de operatiunile din Austria, Ungaria, Bulgaria, Serbia, Slovenia si Croatia. “Sunt convins ca o abordare unitara a operatiunilor Marsh din cele sapte tari…

- ANCOM propune scaderea tarifelor de portare pentru numerele de mobil si fix ANCOM propune scaderea tarifelor de portare pentru numerele de mobil si fix avand in vedere volumul mare de numere portate la nivel national si faptul ca aceste tarife nu au fost modificate din 2010, a declarat luni presedintele…

- Romania a inregistrat la finele anului 2017 o inflatie anuala de 2,6%, potrivit datelor comunicate de Eurostat pentru toate statele membre. Ne plasam, astfel, pe locul patru in ce priveste cresterea preturilor, la distanta mare de Lituania (3,8%), Estonia (3,8%), in spatele Marii Britanii (3,0%) si…

- Fortele armate ale SUA in Europa au anuntat joi ca Divizia 1 Infanterie va inlocui Divizia 4 Infanterie la conducerea centrului de comanda si control de la Poznan (vestul Poloniei), transmite PAP. Centrul de comanda de la Poznan (MCE) asigura coordonarea a 6.000 de militari americani…

- Shinzo Abe a devenit primul premier japonez care a efectuat o vizita oficiala la Bucuresti. "Dar momentul a fost nepotrivit: el a venit dupa ce fostul premier Mihai Tudose a demisionat, luni, dupa ce a pierdut sprijinul partidului sau. Demisia lui Tudose a afectat programul lui Abe, care a…

- „E cineva acolo? Shinzo Abe si-a ales cel mai prost moment sa viziteze Romania”, a scris, marti, Euronews, despre vizita premierului japonez, care a sosit in Romania imediat dupa ce Mihai Tudose a parasit Guvernul. Premierul japonez Shinzo Abe a calatorit 8.700 de kilometri pentru a face o vizita istorica…

- Potrivit unui studiu publicat joi de Eurostat, care citeaza date din 2016, aproape 14% dintre romani susțin ca nu reușesc sa iși incalzeasca locuințele corespunzator. Aceasta cifra plaseaza Romania pe locul 7 in topul principalelor tari din UE dupa procentul populatiei care intampina dificultati in…

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe a anuntat vineri ca va efectua la sfarsitul saptamanii viitoare vizite in mai multe tari din Europa de Sud-Est, printre care Romania, precum si Bulgaria, Serbia si tarile baltice Estonia, Letonia si Lituania, fiind prima deplasare efectuata in aceste state de un premier…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, a afirmat vineri ca urmeaza sa vina în vizita în România la sfârșitul saptamânii viitoare. De asemenea, va mai merge în câteva țari din Europa, cum ar fi Bulgaria, Serbia, Estonia, Letonia și Lituania. "Voi…

- Daca la jumatatea secolului trecut Romania era considerata o țara rurala, in timpul comunismului, pana in urma cu 29 de ani, s-a incercat o industrializare forțata. Dupa evenimentele din 1989, industrializarea a incetat, industria romaneasca a disparut, iar acum am devenit o forța in agricultura și…

- In 2016, gospodariile din Uniunea Europeana (UE) au alocat 4,9% din cheltuielile totale de consum pentru imbracaminte și incalțaminte. Asta inseamna o cheltuiala totala de 395,4 miliarde euro sau echivalentul a 800 de euro pe cap de locuitor UE. De altfel, la nivel european, cheltuielile anuale pentru…