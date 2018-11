Stiri pe aceeasi tema

- Circa 4000 de posturi din ministere si ANAF vor fi desfiintate, masura privind si posturi care sunt vacante, a declarat sambata ministrul Finantelor Eugen Teodorovici, la Antena 3. Masura a fost discutata in Guvern si va fi analizata cu sindicatele, a adaugat ministrul, care a admis ca pot disparea…

- Numarul posturilor din 21 de ministere și din Agenția Naționala de Administrare Fiscala va fi redus, masura facand parte din prevederile programului de guvernare al PSD privind reforma administratiei publice, arata un proiect de act normativ publicat de Ministrul Finanțelor.Proiectul propune…

- Lista cu datornicii care nu și-au platit obligațiile fiscale in cel de-al treilea trimestru al anului 2018 a fost afișata online de Fisc, conform legislației in vigoare. Atat firme, cat și persoane fizice autorizate (PFA) care nu și-au platit obligațiile fiscale catre Agentia Nationala de Administrare…

- Potrivit ministrului Eugen Teodorovici, Agenția Naționala de Administrare Fiscala va centraliza pana in octombrie toate informațiile privind datoriile pe care persoanele fizice le au la stat, urmand ca, pana in 15 noiembrie, oamenii sa fie informați cat au de platit. El a subliniat ca se are in vedere…

Agentia Nationala de Administrare Fiscala va centraliza pana in octombrie toate informatiile privind datoriile pe care persoanele fizice le au la stat, urmand ca, pana in 15 noiembrie, oamenii sa fie informati cat au de

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala a stabilit, printr-un proiect normativ, ca organele fiscale și teritoriale sa incheie, pana la data de 30 octombrie 2018, perioada de transmitere catre contribuabili a deciziilor de impunere aferente obligațiilor acestora din 2016-2017. „In vederea organizarii…

