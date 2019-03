Proiect nuclear gigant la granița cu România. Ce construiesc rușii la Dunăre Declaratia a fost facuta in avanpremiera vizitei pe care o va efectua in Bulgaria premierul rus Dmitri Medvedev, in perioada 4-5 martie. "Acum vedem o atitudine constructiva a actualului Guvern bulgar, care intentioneaza sa relanseze proiectul centralei nucleare de la Belene, iar compania rusa este pregatita sa ia parte la licitatie". Principalele echipamente tehnologice ale centralei au fost deja fabricate si se afla in Bulgaria, a declarat Prihodko. Oficialul rus a adaugat: "Toate acestea arata ca Rosatom este capabila sa asigure finalizarea centralei in timp util si sa devina partener in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

