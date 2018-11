Stiri pe aceeasi tema

- Necesarul de investiții la nivelul Uniunii Europene pentru tehnologia 5G este de 56-58 miliarde euro la nivelul anului 2025, ceea ce inseamna o investiție medie de 145 euro pentru un utilizator european, cu 7% mai mult decat in cazul 4G și cu 20% mai mult decat 3G, arata strategia 5G pentru Romania,…

- Localnicii din satele apartinatoare municipiului Motru vor stabili cum vor fi cheltuiti banii colectati de primarie din taxele si impozitele pe care le platesc. Este vorba de un proiect pilot, cu aplicabilitate din anul 2019. In aceasta perioad...

- RWEA - Asociația Romana pentru Energie Eoliana iși exprima preocuparea fața de Strategia Energetica propusa de Ministerul Energiei, care ignora tendințele tehnice, economice și climatice actuale și propune masuri in contradicție cu obiectivele declarate, in detrimentul consumatorilor. Astfel, Strategia…

- KazMunayGas International (KMGI) si Societatea de Administrare a Participatiilor in Energie (SAPE), detinuta de Ministerului Energiei, au semnat, vineri, contractul de asociere prin care se infiinteaza Fondul de investitii in energie kazah – roman, informeaza KMGI.

- Lumea trebuie sa investeasca cate 2.400 de miliarde de dolari in energie verde in fiecare an, pana in 2035 și sa reduca spre zero energia produsa pe baza de carbune pana in 2050 pentru a incetini fenomenul incalzirii globale, arata un raport al ONU., informeaza mediafax. Raportul UN’s Intergovernmental…

- Danemarca va propune interzicerea vanzarii masinilor noi echipate cu motoare diesel sau pe benzina, din 2030, a declarat marti pentru Reuters un purtator de cuvant al Ministerului Energiei si Climei de la Copenhaga. Propunerea oficiala va fi facuta de Guvern in cursul zilei de marti si va fi trimisa…