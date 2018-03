Proiect. Modificări de ultimă a Codului Muncii Deputatii dau votul final pe un proiect de lege prin care se modifica Codul Muncii. Initiativa legislativa a fost deja adoptata de Senat. Astfel, angajatorii vor avea obligatia sa noteze intr-un registru orele de munca prestate de angajati. Noul act normativ prevede si sanctiuni pentru angajatori. Pentru cei care lucreaza fara contract angajatorii risca amenzi de pana la 20.000 de lei, iar valoarea totala a amenzilor sa nu depaseasca 200.000 de lei. Proiectul mai prevede ca daca angajatii vor lucra in afara orelor de porgram patronii ar putea risca amenzi de pana la 10.000 de lei





Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege care vine sa reduca presiunea sanctionatorie asupra mediului de afaceri a fost discutat la Ministerul Economiei cu reprezentantii partenerilor de dezvoltare, ai comunitatii de business si ai societatii civile, dupa ce Guvernul a decis ca Ministerul Economiei si Infrastructurii sa definitiveze…

- Gradinita si liceul, pana la clasa a XII-a, ar putea deveni obligatorii. Este o initiativa a deputatilor PSD si UDMR. Concret acestia vor ca pana in 2020, ultimii doi ani de gradinita si ultimii doi ani liceu sa devina obligatorii. Proiectul va fi supus votului in Camera...

- Alaptatul in public este susținut, indirect, de un proiect de lege care cere pedepsirea celor care discrimineaza mamele. Proiectul este dezbatut deja in Senat. Legea se naste insa cu probleme. ONG-urile critica prevederea legata de varsta maxima a copilului alaptat in public.

- Deputatii USR Adrian Prisnel si Cristian Seidler au depus o initiativa legislativa care interzice parlamentarilor sa-si mareasca propriile salarii. Potrivit unui comunicat al USR, transmis AGERPRES, proiectul de Lege pentru modificarea art. 42, alin. (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor…

- Doi deputați USR au depus o inițiativa legislativa prin care parlamentarii nu vor mai putea sa decida marjorarea propriilor salarii. Deputatii USR Adrian Prisnel si Cristian Seidler au depus o initiativa legislativa care va face imposibil ca parlamentarii sa-si majoreze pentru ei insisi salariile. Astfel,…

- Parlamentul a respins joi initiativa legislativa a Presedintelui, care prevede interzicerea explorarii si exploatarii in Moldova a gazelor de sist prin executarea de foraje. Initiativa a fost votata de mai putin de jumatate din cei 80 de deputati prezenti la sedinta. Potrivit agentiei INFOTAG, proiectul…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri proiectul de lege privind reglementarea activitatii de telemunca. "Este un proiect de lege foarte popular în Japonia, adică legislaţia din Japonia a stat la baza legislaţiei din România, acolo sunt foarte multe persoane care preferă…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri proiectul de lege privind reglementarea activitatii de telemunca. "Este un proiect de lege foarte popular în Japonia, adică legislaţia din Japonia a stat la baza legislaţiei din România, acolo sunt foarte multe persoane care preferă…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri proiectul de lege privind reglementarea activitatii de telemunca. "Este un proiect de lege foarte popular în Japonia, adică legislaţia din Japonia a stat la baza legislaţiei din România, acolo sunt foarte multe persoane care preferă…

- Initiativa legislativa de abrogare a pensiilor speciale a fost respinsa Senatorii din Comisia pentru munca si protectie sociala au dat un raport de respingere initiativei legislative prin care parlamentarii USR propuneau abrogarea pensiilor speciale. În opinia acestora, resursele…

- Violul ar putea fi considerat o crima și pedepsit cu inchisoare pe viața. Proiectul de lege, semnat de deputatul PSD Tudor Ciuhodaru, a fost depus in Parlament, la Senat, in calitate de prima Camera sesizata. Inițiatorul afirma ca actuala legislație, care prevede un maxim de pedeapsa de 18…

- Deputatii olandezi au votat pentru abrogarea legii privind referendumurile consultative, un tip de scrutin care a plasat guvernul intr-o pozitie delicata in momentul in care cetatenii au respins in 2016 acordul de asociere dintre Uniunea Europeana si Ucraina, transmite AFP. "Abrogarea referendumului…

- Proiectul de lege pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si siguranței publice, care intarește autoritatea polițiștilor dar impune și anumite obligații oamenilor legii a fost aprobat de Guvern și va fi inaintat Parlamentului Romaniei.

- Senatorii au aprobat, miercuri, 21 miercuri, proiectul de lege pentru modificarea Codului Muncii, care prevede ca Vinerea Mare – ultima zi de vineri inaintea Pastelui – sa fie sarbatoare legala si nelucratoare. Codul muncii stabileste in prezent urmatoarele zile ca sarbatori legale in care nu se lucreaza:…

- Senatorii au aprobat, miercuri, proiectul de lege pentru modificarea Codului Muncii, initiat de deputatul UDMR Szabo Odon, care prevede ca Vinerea Mare – ultima zi de vineri inaintea Pastelui – sa fie sarbatoare legala si nelucratoare. „Initiativa legislativa prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare…

- Senatul a adoptat proiectul de lege depus de UDMR care prevede o noua zi libera. Daca propunerea va trece și de Camera Deputaților, Vinerea Mare va fi declarata zi libera. Senatorii au adoptat proiectul de lege depus de parlamentarul UDMR Szabo Odon care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare drept…

- Vesti bune pentru bugetari! Senatorii au aprobat, miercuri, o noua sarbatoare legala, nelucratoare. Este vorba de proiectul de lege pentru modificarea Codului Muncii, initiat de deputatul UDMR Szabo Odon. Citeste si: DEZVALUIRI – Nereguli GRAVE, descoperite dupa un control la IGPR si Politia…

- Senatorii au aprobat, miercuri, proiectul de lege pentru modificarea Codului Muncii, initiat de deputatul UDMR Szabo Odon, care prevede ca Vinerea Mare - ultima zi de vineri inaintea Pastelui - sa fie sarbatoare legala si nelucratoare. „Initiativa legislativa prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare…

- Comisia Juridica dezbate marți, la ora 10.00, un proiect al UDMR pentru condiții mai ușoare privind eliberarea din închisoare. Proiectul a fost adoptat tacit de Senat , în noiembrie, anul trecut, iar Guvernul a dat punct de vedere negativ.

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat raport de respingere pentru initiativele legislative ale PNL referitoare la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin si la interzicerea persoanelor care au suferit condamnari penale definitive de a candida la alegerile parlamentare. Cele doua proiecte,…

- Persoanele condamnate pot candida in continuare la alegeri parlamentare. Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat marti, 13 februarie, raport de respingere initiativelor legislative ale Partidului Național Liberal (PNL) referitoare la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin si la interdicția…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat, marti, raport de respingere pentru initiativele legislative ale PNL referitoare la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin si la interzicerea persoanelor care au suferit condamnari penale definitive de a candida la alegerile parlamentare. Cele doua…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat, marti, raport de respingere pentru initiativele legislative ale PNL referitoare la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin si la interzicerea persoanelor care au suferit condamnari penale definitive de a candida la alegerile parlamentare. …

- Cele doua proiecte, care au fost depuse in 2017, au fost respinse anterior de Senat. Proiectul privind alegerea primarilor in doua tururi prevede ca 'daca niciunul dintre candidati nu a obtinut majoritatea voturilor valabil exprimate, fapt care se consemneaza in procesul-verbal incheiat de biroul…

- Comisia juridica din Camera Deputatilor a adoptat marti rapoarte de respingere pentru proiectele de lege apartinand PNL privind revenirea la alegerea primarilor in doua tururi, respectiv interzicerea persoanelor care au suferit condamnari penale definitive de a candida la alegerile parlamentare.

- Deputații au aprobat proiectul de lege privind combaterea ambroziei – considerata ca fiind planta cea mai alergena din Romania. Proiectul, inițiat de un grup de parlamentari PNL, a fost adoptat deja de Senat, astfel incat merge la promulgare, potrivit Agerpres. Deputat PNL Florica Cherecheș, inițiator,…

- Deputatii au adoptat marti proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli al Uniunii Europene. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli al…

- Daca veți circula pe șoselele din Romania fara sa platiți taxa de drum, e bine sa știți ca amendat pentru rovinieta s-ar putea prescrie in patrul luni. Asta prevede un proiect legislativ care ar putea primi, marți, votul decisiv in Camera Deputaților. In momentul de fața, prescrierea intervine in șase…

- Glad Varga: „Dupa adoptarea tacita in Senat, propunerea legislativa privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice a intrat in dezbatere la Comisiile de specialitate din Camera Deputatilor. La sfarsitul lunii ianuarie, proiectul de lege a obtinut avizul…

- Proiectul monumentului dedicat lui Alexandru Marghiloman, initiat de Primaria Buzau, ramane in stand-by. Macheta statuii ce il va reprezenta pe marele om politic a fost deja realizata si mai urmeaza doar sa fie turnata in bronz, insa, potrivit primarului Constantin Toma, au aparut niste probleme legate…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a vorbit in emisiunea „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, despre avertizarea data de Ludovic Orban, cu privire la excluderea sa din partid. Liderul PNL Ludovic Orban spune ca acesta a intreprins o inițiativa care contravine politicii partidului. „Sunt proiecte…

- Unul dintre cele mai intersante si inedite proiecte destinate celebrarii Centenarului Marii Uniri a fost demarat la Alba Iulia, miercuri, 24 ianuarie. Proiectul ”100 de chipuri romanesti” presupune realizarea a 100 de fotografii cu cei mai spectaculosi romani ai momentului cu aceeasi tehnica fotografica…

- Sute de mii de angajati ai institutiilor federale din Statele Unite sunt in concedii fara plata de cateva zile in contextul imposibilitatii aprobarii bugetului de tranzitie, din cauza disputelor intre, pe de o parte, presedintele Donald Trump si congresmenii republicani, iar, pe de alta, politicienii…

- Fostul președinte Traian Basescu spune ca PNL, in ciuda afirmațiilor publice. Basescu mai spune și ca legea nr. 29/2018, promulgata de președintele Iohannis, il va avea printre beneficiari și pe Robert Negoița, acuzat de evaziune fiscala. Președintele Traian Basescu nu crede in sinceritatea discursului…

- Președintele Iohannis retrimite Parlamentului legea care trecea Monitorul Oficial in subordinea Camerei Deputaților. Proiectul de lege a fost adoptat la sfarșitul sesiunii parlamentare, in luna decembrie, de Camera Deputaților, for decizional, deși la Senat fusese respins, și avea și aviz negativ din…

- Deputatii greci au adoptat luni o noua serie de reforme cerute de creditorii tarii, in special o restrangere a dreptului la greva, in pofida grevelor si manifestatiilor care au provocat uriase blocaje ale circulatiei la Atena, transmite AFP. Proiectul a fost adoptat in cursul serii cu…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) ar putea aproba de principiu, in sedinta din 17 ianuarie, includerea in planul de reorganizare al RADET Bucuresti a transformarii regiei in societate pe actiuni, sub denumirea RADET SA, cu actionar unic municipiul Bucuresti, potrivit AGERPRES. Citeste…

- In cursul lunii decembrie 2017 activitatea I.T.M. Dambovița s-a concretizat in efectuarea a 81 de controale in domeniul relațiilor de Post-ul DAMBOVIȚA: Deși amenzile sunt substanțiale, angajatorii risca inca folosind muncitori fara forme legale apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- CHIȘINAU, 11 ian – Sputnik. Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale propune modificari la Codul Muncii ce se refera la capitolul concedierilor în masa a angajaților. Proiectul de lege de modificare a Codului Muncii urmeaza sa fie examinat la prima ședința din acest an a Executivului,…

- Vești noi pentru romani! Potrivit unui proiect legislativ inițiat de Ministerul Dezvoltarii, orice gospodarie din Romania va trebui sa dețina hidranți sau sisteme corespunzatoare pentru cazurile de incendiu. Actul normativ prevede modificarea și completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare…

- Camera Deputatilor este la un pas de votul unui proiect de lege prin care personalul de specialitate al Autoritatii Electorale Permanente (AEP) ar urma sa aiba dreptul la pensie de serviciu, la fel ca alesii din Parlamentul Romaniei. „Noi, acum patru ani de zile, am spus dreptate pana la capat, o…

- Un sidicat va putea fi inființat cu doar 3 membri și nu 15, cum prevede legislația in prezent. Proiectul de lege a fost inițiat de deputatul spcial-democrat Petre Florin Manole si deputatul independent Adrian Dohotaru. Propunerea legislativa vizeaza reducerea numarului de membri necesari pentru infiintarea…

- Proiectul de lege ce prevede recunoașterea de catre Chișinau a actelor de stare civila emise de organele competente din regiunea transnistreana a fost votat in lectura finala, comunica NOI.md. Inițiativa a fost elaborata de un grup de deputați ai PSRM, PD și PPEM și prevede completarea Legii privind…

- Camera Deputatilor a adoptat joi, in calitate de for decizional, cu 172 de voturi "pentru", 62 de voturi "impotriva" si 8 abtineri proiectul UDMR de infiintare a unui liceu teologic la Targu Mures cu predare exclusiv in limba maghiara. Noua unitate de invatamant va functiona intr-un corp al…

- Premierul Mihai Tudose nu sustine proiectul de lege privind reglementarea statutului juridic al Casei Regale si considera ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul regelui Mihai, au declarat, joi, pentru AGERPRES, surse oficiale. …

- Proiectul a fost depus la Senat si este cel la care a lucrat Ministerul Dezvoltarii Regionale, scrie News.ro. Codul administrativ urmeaza sa fie dezbatut in procedura de urgenta, iar marti au fost trimise solicitarile pentru punctul de vedere al Guvernului si avizul Consiliului Legislativ.…

- Parlamentarii USR au anuntat ca vor ataca la Curtea Constitutionala propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor, adoptata marti de Senat, a anuntat presedintele Uniunii, deputatul Dan Barna.

- Germania va aloca o noua subvenție Moldovei, in valoare de pina la 10 milioane de euro, pentru dezvoltarea suplimentara a sistemului de alimentare cu apa și canalizare din raioanele Cahul și Cahul. Acest fapt il prevede proiectul de acord dintre guvernele Republicii Moldova și Germania privind cooperarea…

- Proiectele de manuale școlare se realizeaza de catre autori/coautori și se depun in forma de manuscris la Ministerul Educației Naționale in vederea evaluarii calitații științifice, se arata in proiectul de lege pe care Guvernul vrea sa-l aprobe in ședința de joi. Ministerul Educației Naționale organizeaza…